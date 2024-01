Migliori decoder digitale terrestre DVB-T2 (gennaio 2024)

Con il passaggio al nuovo standard DVB-T2, che ancora non è avvenuto con tutti i canali, diventerà obbligatorio possedere un decoder digitale terrestre adatto per coloro che non vorranno cambiare il proprio televisore, nonostante sia ormai obsoleto. Se i possessori di una delle migliori smart TV non avranno problemi, la situazione sarà molto più complicata per i meno esperti, soprattutto per più anziani, poiché impreparati sotto l'aspetto tecnologico.

In questo primo aggiornamento del 2024, abbiamo potenziato le informazioni fondamentali per assistervi nell'acquisto di un decoder digitale terrestre. Nella sezione conclusiva della nostra guida all'acquisto, troverete ora ulteriori dettagli sulle diverse tipologie di decoder, le differenze tra i modelli terrestri e satellitari, nonché consigli su come valutare l'investimento più conveniente in un decoder digitale terrestre.

In questa guida all'acquisto vi guideremo attraverso i fattori più importanti da considerare nella scelta di un decoder digitale terrestre, in modo che possiate acquistare un dispositivo compatibile con gli ultimi standard e con funzionalità che vi permetteranno di accedere a contenuti che prima non vedevate.

Come scegliere un decoder digitale terrestre DVB-T2

Quando si sta per acquistare un decoder digitale terrestre esterno, è di fondamentale importanza considerare una serie di aspetti cruciali al fine di effettuare un acquisto informato. Ogni modello presenta varie caratteristiche, funzioni e range di prezzo, quindi è consigliabile evitare di acquistare il primo modello compatibile che si incontra. Di seguito, illustreremo i passaggi da seguire per garantire una scelta consapevole, prendendo in considerazione aspetti tecnici e non solo.

Come verificare la compatibilità?

Innanzitutto è fondamentale assicurarsi che il modello che si intende acquistare sia davvero compatibile con il segnale DVB-T2. La verifica è un processo semplice poiché un decoder compatibile con questo standard riporta chiaramente l'indicazione "DVB-T2" sulla confezione o nelle specifiche tecniche. Anche se possono essere presenti altri formati, in questo caso ci concentreremo solo sul nuovo standard televisivo. Pertanto, la presenza della dicitura "DVB-T2" è sufficiente, evitando così di perdere tempo su ulteriori dettagli.

Il decoder supporta i canali HD?

Quando si considera l'acquisto di un decoder, è essenziale non solo verificare la sua compatibilità con gli standard più recenti ma anche capire se supporta i canali HD. Questo è un aspetto cruciale perché influenzerà direttamente la qualità dell'immagine che potrai goderti sul tuo televisore.

Prima di tutto, è importante assicurarsi che il decoder sia conforme agli standard tecnologici attuali. Una volta confermato ciò, dovete concentrarvi sulla risoluzione massima a cui il decoder è in grado di trasmettere il segnale. Ignorare questo aspetto potrebbe portare a una compromissione significativa della qualità dell'immagine, specialmente se il vostro televisore è in grado di visualizzare contenuti in risoluzione nativa Full HD, che è equivalente a 1080p.

Un errore comune è l'acquisto di decoder economici che supportano solo la risoluzione HD standard, che è pari a 720p. Questo significa che anche se il vostro televisore è in grado di gestire il Full HD, il decoder non potrà trasmettere i programmi televisivi in questa massima qualità. Questo si tradurrà in un'immagine meno nitida e dettagliata rispetto a quanto potrebbe essere.

Se non siete sicuri della risoluzione nativa del vostro televisore, è sempre consigliabile optare per un decoder che supporta il Full HD (1080p). In questo modo, potete essere certi che i programmi televisivi verranno riprodotti con la massima qualità possibile sul televisore. .

Come collego il decoder digitale terrestre al televisore?

La scelta del tipo di collegamento dipende principalmente dalla tipologia del vostro televisore e dalle porte disponibili sul decoder. Di seguito, approfondiremo i vari aspetti da considerare quando si effettua questa connessione, al fine di garantire la migliore esperienza visiva possibile. Il primo passo nella connessione del decoder digitale terrestre al televisore è la scelta del cavo di collegamento appropriato. Ci sono due opzioni principali: HDMI e SCART. L'uso di un cavo HDMI è altamente raccomandato per la sua qualità di immagine superiore rispetto al cavo SCART. Gli HDMI trasmettono segnali audio e video ad alta definizione in modo digitale, offrendo una resa visiva ottimale. Se il vostro televisore e il decoder supportano l'HDMI, è preferibile utilizzare questa opzione.

Tuttavia, se possedete un televisore più datato senza una porta HDMI, dovrete fare affidamento sulla connessione SCART. I decoder digitali terrestri di solito sono dotati di una porta SCART per consentire il collegamento a televisori più anziani. Assicuratevi che il decoder abbia una porta SCART se intendete utilizzarla.

Una volta selezionato il cavo di collegamento appropriato in base alle porte disponibili sul televisore e sul decoder, il passo successivo è eseguire il collegamento fisico. Se state usando un cavo HDMI, inseritelo nell'uscita HDMI del decoder e nell'ingresso HDMI del televisore. È essenziale prestare attenzione all'etichettatura delle porte sul televisore, in modo da collegare il decoder all'ingresso HDMI corretto (ad esempio, HDMI1, HDMI2, ecc.).

Dopo aver collegato fisicamente il decoder al televisore, è necessario configurare entrambi i dispositivi per garantire un corretto funzionamento. Seguite le istruzioni fornite dal produttore del decoder per completare la procedura di installazione, che potrebbe richiedere la scansione dei canali disponibili o altre impostazioni.

Con i decoder posso accedere ai canali a pagamento?

Spesso ci si chiede se sia possibile utilizzare i decoder per accedere a contenuti premium, e la risposta è sì, ma con alcune considerazioni importanti da tenere a mente. Per poter fruire dei canali a pagamento o dei servizi pay TV, è necessario disporre di una smart card. Questa piccola scheda contiene le informazioni di autenticazione necessarie per sbloccare l'accesso ai contenuti premium. Quindi, se avete intenzione di godere di una vasta gamma di canali a pagamento o di servizi esclusivi, la smart card è il vostro biglietto d'ingresso.

Tuttavia, non basta avere una smart card; è altrettanto fondamentale verificare la compatibilità del decoder che state considerando. Non tutti i decoder sono infatti predisposti per accettare una smart card. Inoltre, è importante notare che in alcuni casi, la smart card può essere inclusa nella confezione del decoder. Questo significa che non dovrete preoccuparvi di procurarvela separatamente. Una volta in vostro possesso, sarà sufficiente inserirla nel decoder per iniziare a visualizzare immediatamente i canali a pagamento e ad accedere ai servizi pay TV che avete sottoscritto.

Posso registrare le trasmissioni con il decoder digitale terrestre?

Alcuni decoder offrono la possibilità di registrare programmi televisivi, consentendo persino la programmazione delle registrazioni senza necessità di essere presenti. Alcuni modelli dispongono persino di un doppio decoder interno, permettendo la registrazione di canali diversi da quello attualmente in visione. Alcuni decoder includono poi una memoria interna per archiviare le trasmissioni preferite, mentre la maggior parte consente la registrazione su dispositivi esterni tramite porta USB, come chiavette o hard disk.

Il decoder copre anche i canali satellitari?

Quando si dispone di una parabola satellitare, è possibile ricevere una vasta gamma di canali televisivi, spesso offrendo una qualità di immagine superiore e una maggiore varietà di contenuti rispetto alle tradizionali antenne terrestri. Tuttavia, il problema può sorgere quando si desidera passare dalla visione dei canali satellitari a quelli terrestri, poiché richiede di solito un cambiamento di input sul televisore o l'uso di due telecomandi diversi. Qui entra in gioco il decoder combinato.

Un decoder combinato è un dispositivo che ha la capacità di supportare sia il segnale satellitare che quello terrestre. Questo significa che, utilizzando un unico dispositivo e un solo telecomando, è possibile accedere in modo agevole e immediato a una vasta gamma di canali televisivi, indipendentemente dalla loro origine. Questo livello di versatilità rappresenta un notevole vantaggio per chi desidera una comodità senza precedenti nell'esperienza televisiva.

Inoltre, molti decoder combinati offrono funzionalità avanzate, come la registrazione dei programmi televisivi, la pausa e il rewind in diretta, nonché la possibilità di accedere a servizi di streaming e video on demand. Ciò significa che non solo si ottiene una maggiore varietà di canali, ma si ha anche la possibilità di personalizzare ulteriormente l'esperienza di visione televisiva.

Il decoder digitale terrestre supporta le app?

I decoder digitali terrestri tradizionali sono progettati principalmente per ricevere i segnali televisivi digitali terrestri e renderli fruibili su un televisore. Tuttavia, con l'evoluzione della tecnologia, molti decoder sono diventati più versatili, includendo connettività internet attraverso cavi ethernet o Wi-Fi.

Quando un decoder è in grado di connettersi a internet, di solito è dotato di un sistema operativo avanzato. Questo sistema operativo consente l'uso di funzioni software aggiuntive che vanno oltre la semplice ricezione dei canali televisivi. Una di queste è la guida elettronica per i programmi (EPG), che fornisce informazioni dettagliate sui programmi in onda, permettendo agli utenti di pianificare la visione dei propri contenuti preferiti in modo più efficiente.

Ma la vera domanda è se il decoder digitale terrestre supporta le applicazioni tipiche delle moderne smart TV. La risposta dipende dal modello specifico del decoder. In alcuni casi, i decoder digitali terrestri con connettività internet possono supportare una varietà di applicazioni, tra cui i servizi di streaming come Netflix, Infinity e Disney+.

La presenza di queste applicazioni su un decoder digitale terrestre offre agli utenti la possibilità di accedere a una vasta gamma di contenuti online, tra cui film, serie TV, programmi, e altro ancora, direttamente tramite il proprio decoder e il televisore. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da coloro che desiderano un'esperienza televisiva più completa e desiderano accedere a contenuti on-demand senza dover utilizzare dispositivi esterni come computer o smart TV.

I decoder DVB-T2 hanno il parental control?

Iniziamo col dire che il parental control è una funzione che consente all'utente di limitare l'accesso a determinati canali o programmi in base alle loro valutazioni di contenuto. Spesso richiedono un PIN o una password per modificare le impostazioni o per accedere a contenuti limitati, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza.

Alcuni decoder potrebbero integrare questa funzione per limitare la visione in base al tempo, garantendo che determinati contenuti siano disponibili solo durante orari appropriati. Crediamo che oggi tutti gli ultimi decoder abbiano questa funzione, anche se va detto che sui modelli più economici potrebbe rimane il dubbio riguardo alla possibile assenza del parental control. Se avete bambini a casa e pensate che questa funzione possa fare al caso vostro, vi invitiamo a verificare, se possibile, la sua presenza tra le specifiche tecniche del decoder.

Ho 2 telecomandi, quali devo utilizzare?

Tutti i decoder digitali terrestri vengono forniti con un telecomando incluso nella confezione, che si aggiunge al telecomando originale del televisore. Ciò potrebbe portare a chiedersi, soprattutto se non si è particolarmente informati sull'argomento, quale dei due telecomandi sia più opportuno utilizzare per gestire il televisore. Se in passato con alcuni vecchi modelli di decoder era necessario utilizzare entrambi i telecomandi, oggi la situazione è molto più semplice. Infatti, il telecomando che viene integrato nei decoder è universale e quindi in grado di controllare sia le funzioni del televisore che quelle del decoder stesso.

Che tipologie di decoder DVB-T2 esistono?

Esistono 3 categorie di decoder digitale terrestre, tutti progettati per supportare gli ultimi standard di segnale. Ciascuna tipologia si distingue per caratteristiche estetiche e funzionali specifiche, che è importante considerare prima di effettuare un acquisto, in base alle proprie esigenze. Di seguito, un breve riassunto delle differenze, con le ragioni che dovrebbero influenzare la vostra scelta:

Decoder Standard : sono i decoder più diffusi, generalmente di forma rettangolare, posizionati sotto il mobile del televisore con la parte frontale rivolta verso lo spettatore per facilitare il riconoscimento del telecomando. Il loro costo varia in base alle prestazioni, principalmente legate alla risoluzione, che può variare da 720p a 4K;

: sono i decoder più diffusi, generalmente di forma rettangolare, posizionati sotto il mobile del televisore con la parte frontale rivolta verso lo spettatore per facilitare il riconoscimento del telecomando. Il loro costo varia in base alle prestazioni, principalmente legate alla risoluzione, che può variare da 720p a 4K; Decoder con Smart Card : questi modelli presentano un'entrata per l'inserimento di una smart card, necessaria per ricevere canali a pagamento , noti come Pay TV. La smart card può essere fornita direttamente dal fornitore di servizi insieme al decoder o inviata separatamente. Sono quindi ideali per chi desidera accedere a canali a pagamento tramite abbonamento;

: questi modelli presentano un'entrata per l'inserimento di una smart card, , noti come Pay TV. La smart card può essere fornita direttamente dal fornitore di servizi insieme al decoder o inviata separatamente. Sono quindi ideali per chi desidera accedere a canali a pagamento tramite abbonamento; Mini Decoder: nonostante i decoder siano già di dimensioni compatte, esistono anche modelli mini, leggermente più grandi di un router. Questi sono solitamente alimentati attraverso una porta HDMI del televisore anziché una presa di corrente tradizionale. Dal punto di vista estetico, assomigliano a una Fire TV Stick. A causa delle loro dimensioni ridotte, potrebbero non garantire una dissipazione ottimale del calore, quindi non sono consigliati per un utilizzo prolungato. Inoltre, spesso offrono risoluzioni medie, senza supportare la visualizzazione di programmi in 4K.

Differenze tra decoder digitale terrestre e satellitare

Entrambi consentono la ricezione del segnale per fruire correttamente dei programmi televisivi, ma si differenziano nel modo in cui catturano tale segnale. I decoder digitali terrestri risultano relativamente più semplici poiché acquisiscono il segnale attraverso il cavo proveniente dal suolo. Diversamente, i modelli satellitari richiedono l'installazione di una parabola sul tetto.

Le disparità non riguardano solo il metodo di ricezione, ma si estendono anche alla qualità del segnale, poiché i decoder satellitari tendono ad offrire prestazioni superiori, consentendo la visione di programmi televisivi in aree dove un modello terrestre potrebbe presentare difficoltà. In generale, la scelta tra un decoder digitale terrestre e uno satellitare dipende dalla qualità del segnale nella zona in cui ci si trova.

Optare per un decoder digitale terrestre può risultare conveniente in zone con un segnale forte, evitando la necessità di installare una parabola sul tetto, soggetta a spostamenti causati da eventuali raffiche di vento. Al contrario, quando è essenziale ricevere un segnale ottimale, un decoder satellitare rappresenta l'unica soluzione. Sul mercato sono disponibili decoder che integrano entrambe le tecnologie, sebbene tali modelli siano generalmente più costosi.

Quanto investire in un decoder digitale terrestre?

Il costo di un decoder digitale terrestre varia in base alle sue prestazioni, che includono la risoluzione dell'immagine e le funzionalità extra disponibili. I modelli più basilari, con risoluzione 1080p e capacità di ricevere il segnale DVB-T2, sono disponibili a un prezzo di circa 20€. Aumentando il budget a 40/50€, è possibile trovare decoder che offrono funzionalità aggiuntive, come la registrazione dei programmi televisivi e l'accesso a servizi di streaming tramite app.

Investendo circa 100€ o più, è possibile acquistare decoder con smart card integrata, che consentono l'accesso a programmi televisivi a pagamento. Questi modelli potrebbero anche supportare la risoluzione 4K, permettendo di sfruttare appieno le potenzialità di una smart TV dotata di un pannello ad alta definizione. Con queste informazioni, è più agevole stabilire un budget appropriato per l'acquisto del decoder più adatto alle proprie esigenze.