Action Cam, le migliori videocamere sportive del 2019

Aggiornata a luglio 2019

Il mercato delle action cam non vede grossi cambiamenti rispetto all’estate scorsa, salvo l’arrivo della nuovissima DJI OSMO Action, che prende il posto della Sony FDR-X1000VR, in quanto più recente e con stabilizzazione RockSteady. La Yi 4K, ormai difficile da reperire, lascia il posto alla nuova arrivata EZVIZ S6, mentre la Yi Lite viene sostituita con la Xiaomi Mijia 4K, ufficialmente distribuita anche in Italia. Al vertice rimane invece la GoPro Hero 7 Black, ancora un punto di riferimento per appassionati esigenti e professionisti, ma la concorrenza non rimane di certo a guardare.

Come scegliere l’action cam

Le action cam sono delle fotocamere digitali che puntano tutto sulla portabilità e compattezza. In grado di essere montate praticamente ovunque grazie agli appositi supporti, consentono dunque di effettuare riprese di altissima qualità in ogni condizione, dando a chi guarda il video punti di vista completamente nuovi. Vengono di solito usate per riprese mozzafiato durante gli sport più estremi, le gare di auto, i viaggi, ma risultano valide alternative a una compatta o a una fotocamera più ingombrante, in tutti quei casi in cui usare il cellulare risulterebbe troppo rischioso e non si voglia rinunciare alla qualità.

Se a inaugurare questo settore è stato GoPro, con la prima Hero, negli anni le diverse alternative si sono moltiplicate a dismisura e oggi scegliere tra l’una e l’altra diventa quasi un’impresa. A grandi linee però, possiamo distinguere tre fasce differenti di action cam, in base al prezzo:

Economiche , sotto i 100 euro: molto spesso si tratta di action cam di produttori cinesi, che offrono diverse caratteristiche allettanti, come riprese in 4K e connettività Wi-Fi. Tuttavia molto spesso si tratta di fotocamere che riescono a registrare video in FullHD e aumentare in maniera artificiale la risoluzione, creando però diversi artefatti e riducendo la qualità. Nonostante la scheda tecnica dunque, è opportuno valutare queste action cam solamente se si pensa di effettuare riprese in FullHD a livello amatoriale, durante le proprie vacanze o solamente per ricordo. Vengono inoltre vendute spesso in interessanti bundle con diversi accessori inclusi, tra cui doppia batteria e adesivi 3M.

, sotto i 100 euro: molto spesso si tratta di action cam di produttori cinesi, che offrono diverse caratteristiche allettanti, come riprese in 4K e connettività Wi-Fi. Tuttavia molto spesso si tratta di fotocamere che riescono a registrare video in FullHD e aumentare in maniera artificiale la risoluzione, creando però diversi artefatti e riducendo la qualità. Nonostante la scheda tecnica dunque, è opportuno valutare queste action cam solamente se si pensa di effettuare riprese in FullHD a livello amatoriale, durante le proprie vacanze o solamente per ricordo. Vengono inoltre vendute spesso in interessanti bundle con diversi accessori inclusi, tra cui doppia batteria e adesivi 3M. Fascia media , tra i 100 e i 300 euro: in questo caso i dispositivi diventano sempre più interessanti. Oltre alla capacità di registrare fino a risoluzione 4K nativa, a 30 o 60 fps in alcuni casi, si aggiungono caratteristiche come la stabilizzazione elettronica (in alcuni casi anche ottica) dell’immagine, maggiore qualità delle riprese, colori più naturali, maggiore autonomia e una connettività Wi-Fi più stabile, oltre alla possibilità di collegare microfoni esterni (talvolta tramite appositi adattatori).

, tra i 100 e i 300 euro: in questo caso i dispositivi diventano sempre più interessanti. Oltre alla capacità di registrare fino a risoluzione 4K nativa, a 30 o 60 fps in alcuni casi, si aggiungono caratteristiche come la stabilizzazione elettronica (in alcuni casi anche ottica) dell’immagine, maggiore qualità delle riprese, colori più naturali, maggiore autonomia e una connettività Wi-Fi più stabile, oltre alla possibilità di collegare microfoni esterni (talvolta tramite appositi adattatori). Fascia top, sopra i 300 euro: parliamo in questo caso delle alternative di fascia alta dedicate principalmente ai professionisti del settore, che necessitano dunque non solo di un’elevata qualità delle riprese, ma anche di affidabilità e del supporto di accessori specifici per riprese particolari.

Detto questo, quali sono le caratteristiche da verificare prima di acquistare una action cam?

Supporto accessori : sembrerà banale, ma una action cam che abbia supporti non facili da reperire, risulta difficile da utilizzare. Fortunatamente però, essendo GoPro leader del settore, praticamente tutti gli altri produttori si sono adattati a usare i mount compatibili con GoPro, diventati ormai uno standard

: sembrerà banale, ma una action cam che abbia supporti non facili da reperire, risulta difficile da utilizzare. Fortunatamente però, essendo GoPro leader del settore, praticamente tutti gli altri produttori si sono adattati a usare i mount compatibili con GoPro, diventati ormai uno standard Risoluzione : In questo caso bisogna fare bene attenzione a quali siano le proprie esigenze. Molto spesso la risoluzione 4K risulta allettante, ma bisogna considerare due aspetti spesso sottovalutati: per editare e riprodurre un video a risoluzione 4K sarà necessario un PC molto potente il cui costo può superare di decine di volte quello dell’action. La risoluzione non è un parametro che serve per valutare la qualità, che dipende invece dall’ottica, dal sensore e dal software. La risoluzione indica infatti solamente il numero di pixel dell’immagine catturata, ma nulla dice della qualità dei colori.

: In questo caso bisogna fare bene attenzione a quali siano le proprie esigenze. Molto spesso la risoluzione 4K risulta allettante, ma bisogna considerare due aspetti spesso sottovalutati: per editare e riprodurre un video a risoluzione 4K sarà necessario un PC molto potente il cui costo può superare di decine di volte quello dell’action. La risoluzione non è un parametro che serve per valutare la qualità, che dipende invece dall’ottica, dal sensore e dal software. La risoluzione indica infatti solamente il numero di pixel dell’immagine catturata, ma nulla dice della qualità dei colori. Wi-Fi : sicuramente è una caratteristica molto utile. Permette infatti di poter comandare a distanza l’action cam e soprattutto di tenere sotto controllo l’inquadratura quando la fotocamera viene montata in posti in cui risulta difficile o addirittura impossibile dare un’occhiata al display integrato. Tuttavia, le alternative più economiche presentano spesso applicazioni inconsistenti, con alcuni problemi e soventi crash. Se avete bisogno di affidabilità, meglio puntare ad alternative collaudate e di fascia più alta.

: sicuramente è una caratteristica molto utile. Permette infatti di poter comandare a distanza l’action cam e soprattutto di tenere sotto controllo l’inquadratura quando la fotocamera viene montata in posti in cui risulta difficile o addirittura impossibile dare un’occhiata al display integrato. Tuttavia, le alternative più economiche presentano spesso applicazioni inconsistenti, con alcuni problemi e soventi crash. Se avete bisogno di affidabilità, meglio puntare ad alternative collaudate e di fascia più alta. Impermeabilità : purtroppo sono ancora poche le action cam che offrono impermeabilità in maniera nativa senza necessità di usare un case esterno. Si tratta di una caratteristica che di certo ne agevola l’uso ma su cui non fare troppo affidamento. Se è vero infatti che avere un corpo impermeabile mette al sicuro in situazioni di pioggia, acquazzoni, schizzi e brevi immersioni, bisogna valutare che l’uso in acqua salmastra è comunque sconsigliato, in quanto andrebbe a corrodere le guarnizioni e le protezioni.

: purtroppo sono ancora poche le action cam che offrono impermeabilità in maniera nativa senza necessità di usare un case esterno. Si tratta di una caratteristica che di certo ne agevola l’uso ma su cui non fare troppo affidamento. Se è vero infatti che avere un corpo impermeabile mette al sicuro in situazioni di pioggia, acquazzoni, schizzi e brevi immersioni, bisogna valutare che l’uso in acqua salmastra è comunque sconsigliato, in quanto andrebbe a corrodere le guarnizioni e le protezioni. Stabilizzazione: anche in questo caso il discorso è molto ampio. Sebbene la stabilizzazione ottica o elettronica, sia una caratteristica molto gradita, molto dipende dall’utilizzo. Se intendete infatti collegare l’action cam in un luogo fermo, allora a poco servirà avere la stabilizzazione, mentre sarebbe opportuno attivarla nel caso di riprese più movimentate. Sebbene DJI e GoPro abbiano raggiunto risultati eccellenti in questo ambito, per altre action cam rimane opportuno l’acquisto di uno stabilizzatore di terze parti per risolvere i tremolii in fase di ripresa.

Fatte queste dovute premesse, siamo dunque pronti a dirvi quali sono, secondo la nostra esperienza, le migliori action cam da acquistare per l’estate 2019.