Case PC | I migliori del 2019

Aggiornamento settembre 2019

In questo aggiornamento della guida dai Case PC abbiamo rivisto alcuni consigli per quanto riguarda i case mini-ITX e due mid-tower. Abbiamo inoltre ridotto la selezione di case full tower.

Come scegliere il case PC perfetto?

Tutti hanno le proprie esigenze e gusti, ma ci sono alcuni aspetti fondamentali di cui tenere conto nel processo di selezione del Case PC. Per prima cosa bisogna stabilire l’hardware che vi andrà all’interno e di conseguenza potrete pensare alle dimensioni del case.

Non solo per contenere i vari componenti, ma anche per garantire che tale hardware abbia il necessario raffreddamento e offra la corretta espandibilità. Vi sono diversi formati di case, ma sono tre quelli che vanno per la maggiore: Mini-ITX, Mid Tower e Full Tower. Questi case sono in qualche modo legati al formato della scheda madre installabile.

Come avrete già capito, in un case Mini ITX sarà possibile ospitare solamente schede madre in quel formato. Il case ha un form factor così compatto che lo spazio è ridotto al lumicino, permettendovi quindi d’inserire una scheda video dedicata di dimensioni non troppo grandi e lo stretto necessario. Un formato quindi che permette di approntare configurazioni da gioco, ma più in generale si presta a PC casalinghi e da ufficio che devono occupare poco spazio.

Il formato Mid Tower è quello più diffuso tra i case PC in quanto offre un buon compromesso tra espandibilità, flusso d’aria e dimensioni. È quello che va per la maggiore tra i giocatori, in quanto permette d’installare schede micro-ATX e ATX (alcuni persino delle EATX), installare più schede video, soluzioni di archiviazione e di raffreddamento, anche radiatori a liquido.

I Full Tower consentono d’installare schede madre EATX, oltre ai formati più piccoli e offrono un sacco di espandibilità, nonché posizioni per installare ventole, radiatori e chi più ne ha ne metta. In genere i case full tower sono acquistati da appassionati con hardware elevata caratura prestazionale, o chi vuole realizzare una workstation potente che ha bisogno di un buon flusso d’aria per raffreddare processori multi-core, schede video che devono renderizzare per molto tempo e così via.

In conseguenza delle dimensioni del case, dell’hardware selezionato e delle vostre scelte sul fronte del raffreddamento (numero e tipologia di ventole, dissipatori a liquido o ad aria per la CPU, ecc.), entra in gioco anche il tema del flusso d’aria, che deve essere di buon livello per evitare il surriscaldamento dei componenti e quindi il loro funzionamento al di sotto delle aspettative, se non la rottura improvvisa.

Altri elementi nella scelta del case PC sono legati a gusti estetici e altre particolarità: la voglia di avere un pannello laterale in vetro temperato, la volontà di avere un case con elementi con illuminazione LED RGB e altre caratteristiche peculiari come la connettività del pannello frontale. A voi quindi la scelta, ma se non volete pensarci troppo ecco alcuni consigli pronti per voi!