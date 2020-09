Decoder digitale terrestre DVB-T2 | I migliori di ottobre 2020

La scelta di un box dedicato alla decodifica del segnale terrestre DVB-T2 è fondamentale se non si possiede una TV compatibile con il segnale televisivo di nuova generazione che entrerà in vigore nel prossimo futuro. Di decoder digitale terrestre (DTT) in commercio ce ne sono davvero molti e si differenziano tra loro per funzioni e caratteristiche tecniche. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere nella nostra guida 5 tra i migliori prodotti che siamo riusciti a scovare e che vi garantiranno la migliore esperienza d’uso in base alle vostre necessità.

Quali caratteristiche differenziano i decoder digitale terrestre?

Come per qualsiasi altro tipo di prodotto sul mercato, i vari decoder digitale terrestre esterni possiedono diverse caratteristiche, funzioni e prezzi. È bene quindi informarsi molto bene prima di lanciarsi all’acquisto del primo box che vi troverete davanti.

Di seguito abbiamo cercato di raccogliere le principali caratteristiche a cui si deve fare attenzione quando si valuta il tipo di prodotto da scegliere, come la compatibilità con i canali HD ed il supporto alle smart card.

Compatibilità con il segnale DVB-T2: Sicuramente il fattore più importante da tenere in considerazione quando si parla di un decoder digitale terrestre per il TV, è il supporto allo standard DVB-T2, ovvero il segnale che diventerà standard a partire da settembre 2021. Non tutti i decoder sono in grado, infatti, di decodificare tale segnale, soprattutto se si parla di box immessi in commercio qualche anno fa. Controllate dunque che sul box o sulla confezione sia indicata la dicitura DVB-T2 per dormire sogni tranquilli.

Supporto ai canali HD: Un'altra delle caratteristiche da non dare per scontata è il supporto alla visione dei canali HD, ovvero quelli trasmessi ad una risoluzione maggiore del normale e che sfrutteranno meglio tutti i pixel della vostra enorme TV che avete in salotto. Ad oggi quasi tutti i DTT dispongono di un tuner HD in grado di supportare tali canali, tuttavia è sempre meglio accertarsene.

Tipo di collegamento al televisore: Se possedete un televisore abbastanza recente, quasi sicuramente avrà disponibile tra i vari ingressi una presa di tipo HDMI. Questa porta permette la visione ad una qualità superiore rispetto ai vecchi standard di connessione audio e video. Al contrario, se il vostro televisore non è dei più recenti o volete resuscitare un vecchio tubo catodico, sarà meglio cercare un box DTT che abbia un'uscita SCART oppure composita.

Servizi pay TV: La visione dei canali a pagamento o l'utilizzo dei vari servizi pay TV sono subordinati all'acquisto ed all'utilizzo di una cosiddetta smart card. Se la vostra intenzione è quella di utilizzare, ora o in futuro, una smart card, dovete prima accertarvi di acquistare un decoder che sia predisposto per la funzione e abbia lo slot necessario.

Registrazione e riproduzione contenuti multimediali: Alcuni decoder possiedono le funzioni di registrazione dei programmi televisivi. Su qualche modello è possibile persino programmare la registrazione senza dover necessariamente essere presenti per iniziare la cattura. Tra questi DTT, esistono modelli più sofisticati che possiedono un doppio decoder interno e permettono la registrazione di canali differenti da quello che si sta attualmente guardando. Inoltre alcuni di essi dispongono di una memoria interna dove poter memorizzare le vostre trasmissioni preferite. Generalmente la soluzione più diffusa permette la registrazione tramite porta USB su chiavette o hard disk esterni. Praticamente tutti i decoder che possono registrare tramite USB possiedono anche delle funzioni di lettura di file multimediali attraverso questo tipo di memorie esterne.

Canali satellitari: Se possedete una parabola per la ricezione dei canali televisivi satellitari, è possibile acquistare dei decoder combinati che supportano sia la decodifica del segnale in arrivo dallo spazio che il segnale TV tramite classica antenna, permettendovi di controllare entrambe soluzioni con un unico telecomando.

Funzioni smart e connessione internet: Verificando la possibilità di connettere a internet il proprio decoder con un cavo Ethernet oppure tramite Wi-Fi, sarà poi possibile accedere a servizi aggiuntivi messi a disposizione dalle varie reti televisive italiane per la visione in differita dei programmi TV e molto altro ancora.

Verificando la possibilità di connettere a internet il proprio decoder con un cavo Ethernet oppure tramite Wi-Fi, sarà poi possibile accedere a servizi aggiuntivi messi a disposizione dalle varie reti televisive italiane per la visione in differita dei programmi TV e molto altro ancora. Sistema operativo e software: Se il decoder può connettersi ad internet è probabile soddisfi anche quest’ultimo requisito. Un decoder “smart” e che può connettersi alla rete è probabilmente dotato di un sistema operativo più avanzato e che permette l’uso di funzioni software aggiuntive, come ad esempio la Guida Elettronica per i Programmi (EPG). Nel migliore dei casi il decoder sarà anche in grado di ospitare applicazioni per la visione di servizi in streaming quali Netflix, Infinity, Disney+ e così via.