Proiettori | I migliori di maggio 2020

Aggiornata a maggio 2020

I proiettori continuano a rappresentare degli accessori imprescindibili in determinati contesti. Rispetto al passato però, il loro utilizzo è stato ampiamente sdoganato al di fuori dell’ambiente lavorativo, tanto da aver conquistato anche gli ambienti domestici. Del resto, la possibilità di proiettare uno schermo ben più grande di un classico televisore è un qualcosa che può tornare molto utile e, al tempo stesso, consentire di godersi maggiormente la visione del proprio film o serie TV preferita.

Come spesso accade, il mercato offre una miriade di modelli, tra cui è spesso molto difficile operare la scelta giusta. Abbiamo dunque creato questa guida con la quale vi accompagneremo mano nella mano all’acquisto, avendo sempre il parametro del rapporto qualità/prezzo come punto di riferimento. Si perché, con questo genere di prodotti, si rischia facilmente di spendere cifre da capogiro, nonostante ci siano tanti modelli proposti a cifre tutto sommato accessibili.

Abbiamo comunque già realizzato la nostra guida specificatamente dedicata ai proiettori economici, che potete recuperare a questo link. Provvederemo ad aggiornarle entrambe mensilmente, così da offrirvi una scelta sempre al passo con il mercato.

Come scegliere il proiettore

La scelta del proiettore non può prescindere dal prendere in considerazione alcuni parametri fondamentali: risoluzione nativa supportata, luminosità in lumen, contrasto dell’immagine, grandezza dello schermo proiettato. Ci sono poi altre caratteristiche variabili, come il sistema operativo o la tipologia di porte per l’espansione della connettività. Tutti criteri che ci hanno guidato per individuare 5 categorie principali attorno alle quali abbiamo costruito la nostra guida:

rapporto qualità/prezzo

trasportabilità

supporto alla risoluzione HD

supporto alla risoluzione Full-HD

supporto alla risoluzione 4K

Per ogni categoria abbiamo selezionato un modello principale, che è quello che, al momento dell’aggiornamento della guida, consideriamo il punto di riferimento nella categoria in questione. La sintesi di tutto questo è contenuta nella lista della nostra guida che, come sempre, verrà aggiornata mensilmente:

il più economico

il migliore per la portabilità

il migliore per l’HD

il migliore per il Full-HD

il migliore per il 4K