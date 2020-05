Smartphone compatti | I migliori di maggio 2020

Aggiornata a maggio 2020

Non è così semplice riuscire a trovare, al giorno d’oggi, smartphone validi caratterizzati da dimensioni contenute. La tendenza dei produttori è quella di andare incontro alle esigenze di determinati mercati, nei quali gli utenti richiedono display sempre più grandi. Tutto questo però va spesso a discapito dell’ergonomia, con dispositivi praticamente impossibili da utilizzare con una sola mano, da inserire nella tasca dei pantaloni, insomma scomodi da portare con sé nella quotidianità.

Ecco dunque arrivare la nostra guida, con la quale vi indichiamo i migliori smartphone con diagonale di schermo inferiore ai 6,1 pollici. Prodotti che riescono a unire, alle dimensioni contenute, caratteristiche tecniche di livello, restituendo un’esperienza di utilizzo ideale per tutti coloro che, per esigenze o gusti personali, non vogliono acquistare dispositivi con display troppo grandi.

Come scegliere lo smartphone compatto

Al fine di potervi offrire un’ampia scelta, abbiamo individuato cinque categorie da inserire nella nostra guida. Come vedrete, attraverso questo approccio, siamo riusciti a segnalarvi quelli che realmente sono i migliori smartphone compatti del mercato (con ciò che ne consegue in termini di cifre per l’acquisto), senza però dimenticare il rapporto qualità/prezzo. Del resto, abbiamo toccato quanto l’esigenza, da parte di voi utenti, di avere con sé dispositivi potenti con dimensioni contenute sia effettivamente molto diffusa.

Ovviamente, per ogni categoria, abbiamo selezionato un modello di smartphone che, dal nostro punto di vista, rappresenta in quel momento il migliore per quel particolare segmento. In questa maniera, avremo modo di aggiornare costantemente la guida, potendovi dunque segnalare ogni mese quelli che sono i dispositivi compatti su cui ha senso puntare.

Ecco le nostre cinque categorie:

Il più economico con Android

Il più economico con iOS

Il migliore per le fotografie

Il migliore per i video

Il migliore per quanto riguarda lo schermo

La logica dunque è stata quella di segnalare due smartphone con prezzo accessibile, rispettivamente basati su Android e iOS, così da andare incontro ai vostri gusti relativi ai due principali sistemi operativi offerti dal mercato. A questi abbiamo aggiunto i migliori per quanto riguarda fotografie, video e display, praticamente i tre principali ambiti di utilizzi. Insomma, non vi resta che scorrere la nostra lista.