Migliori Hub USB (novembre 2023)

Viviamo in un'epoca in cui l'evoluzione tecnologica sta spingendo verso un mondo sempre più senza fili, sempre più interconnesso, con un crescente orientamento verso le soluzioni di archiviazione "cloud" rispetto a quelle fisiche. Questo trend è testimoniato dalla crescente riduzione del numero di porte USB integrate sui notebook di nuova generazione. Eppure, nonostante questa spinta verso il wireless e il cloud, è innegabile che le connessioni USB conservano ancora un ruolo cruciale nell'ambito tecnologico, per vari motivi.

Primo fra tutti, le connessioni USB offrono un livello di affidabilità insuperabile, un aspetto che continua a farle essere particolarmente apprezzate sia dagli utenti domestici che professionali. In secondo luogo, le porte USB risultano estremamente semplici e comode da utilizzare, rendendole accessibili anche per chi si approccia per la prima volta all'universo dei dispositivi e degli accessori che utilizzano questa interfaccia.

Chi di noi non si è mai trovato a dover fronteggiare la problematica delle troppe periferiche USB da collegare al proprio pc, dovendo spesso rinunciare all'uso di alcune di esse o alternarne l'uso, a causa del numero limitato di porte USB disponibili? Probabilmente, questa situazione vi sarà familiare e ricorderete quanto possa essere frustrante.

In genere, le alternative per affrontare questo problema sono due. Da un lato, ci si può rassegnare e sviluppare una routine che faccia a meno di un utilizzo ottimale delle proprie periferiche, non potendole collegare tutte contemporaneamente. Dall'altro, esiste una soluzione molto più semplice ed economica: l'acquisto di un hub USB.

Questi strumenti si presentano in svariati modelli, adatti a soddisfare le più disparate esigenze. Funzionano come una ciabatta per le prese elettriche: collegando un hub USB a una porta del vostro PC, potrete connettere più periferiche a un'unica porta, sfruttando la capacità dell'Hub di "moltiplicare" le connessioni disponibili. Esistono Hub rotanti, con porta Ethernet, portatili, ergonomici e tanto altro ancora.

L'Hub USB è quel tipo di accessorio di cui potreste non rendersi conto di avere bisogno fino a quando non ne acquistate uno. In quel momento, il primo pensiero che vi balzerà in testa sarà probabilmente: "Ma perché non ci ho pensato prima?". Un po' come quando si acquista il primo pelapatate.

In questa guida, proposta dal team di Tom's Hardware, analizzeremo i migliori prodotti di questa categoria attualmente disponibili sul mercato, cercando di abbracciare tutte le possibili esigenze dell'utente carente di porte USB. Che le funzionalità richieste siano quelle più basiche o le più avanzate, siamo convinti che, dopo aver letto questa guida, non mancherete più di porte USB. Come di consueto, aggiorneremo questo articolo regolarmente, così da essere sempre al passo con le ultime tendenze di mercato.

Come scegliere un hub USB

Le caratteristiche principali che caratterizzano questi dispositivi sono le seguenti:

Numero di porte

Il numero di porte è probabilmente la motivazione fondamentale che vi sta spingendo verso l'acquisto di un hub USB. Questa variabile, infatti, può fare la differenza tra un'esperienza di utilizzo fluida e senza problemi e una situazione di frustrazione dovuta alla necessità di scollegare costantemente dispositivi per far spazio ad altri. Il range di porte disponibili sugli Hub USB è molto ampio, andando a coprire le più diverse necessità degli utenti. Di media, gli hub USB offrono tra le 3 e le 7 porte aggiuntive. Questo numero è generalmente sufficiente per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, consentendo di collegare contemporaneamente vari dispositivi come mouse, tastiera, stampante, unità flash e altri ancora. Tuttavia, ci sono situazioni in cui potreste avere bisogno di un numero ancora maggiore di porte. Ad esempio, se siete professionisti che utilizzano molteplici dispositivi esterni, come fotocamere, scanner, hard disk esterni, o se avete un setup di gioco estensivo che richiede numerose connessioni USB, potreste trovare utili hub con un numero di porte che arriva fino a 10 o più.

Velocità di trasferimento

La velocità di trasferimento dei dati è un aspetto essenziale quando si sceglie un hub USB. Questa variabile determina la rapidità con cui i dati possono essere spostati da e verso i dispositivi connessi, influenzando direttamente l'efficienza e la fluidità dell'esperienza di utilizzo. Aumentare la quantità di porte USB disponibili non dovrebbe necessariamente comportare una diminuzione della velocità di trasferimento dei dati. Il concetto fondamentale da comprendere qui è che un hub USB di alta qualità dovrebbe essere in grado di gestire molteplici connessioni contemporaneamente, mantenendo al contempo elevate prestazioni di trasferimento dati. Sul mercato sono disponibili vari tipi di hub USB che supportano diversi standard di trasferimento dati.

Sicurezza

La sicurezza è un aspetto fondamentale e spesso sottovalutato quando si acquista un hub USB. Questo dispositivo, che ha lo scopo di collegare più periferiche contemporaneamente, potrebbe potenzialmente esporre i vostri dispositivi a rischi nel caso di problemi come cortocircuiti, surriscaldamenti o fluttuazioni di energia. Per questo motivo, la conformità agli standard di sicurezza dovrebbe essere una delle vostre priorità nella scelta di un hub USB. Uno degli standard di sicurezza più importanti per un hub USB riguarda la protezione contro le sovratensioni. Inoltre, un altro elemento da considerare è la presenza di un alimentatore esterno. Alcuni hub USB, soprattutto quelli con un numero elevato di porte, necessitano di un alimentatore per garantire un funzionamento stabile e sicuro dei dispositivi collegati. Se il vostro hub USB necessita di un alimentatore, assicuratevi che questo sia incluso e che sia conforme agli standard di sicurezza del vostro paese.

Dimensioni

Le dimensioni di un hub USB sono un elemento critico da considerare, soprattutto se avete intenzione di utilizzare il dispositivo in situazioni specifiche come durante un viaggio, o se dovete adattarlo a uno spazio di lavoro particolare. Non tutte le esigenze sono le stesse e la portabilità o l'ingombro di un hub USB possono influenzare notevolmente la vostra esperienza d'uso. Nel caso in cui prevediate di utilizzare l'hub USB principalmente in un ambiente statico, come un ufficio o la vostra abitazione, avete più flessibilità nel scegliere un modello che può essere più grande o più pesante. Alcuni modelli più ingombranti possono avere funzionalità aggiuntive, come un numero maggiore di porte USB o funzioni di alimentazione supplementari. In questi casi, è importante considerare lo spazio a disposizione sulla vostra scrivania o la posizione in cui intendete collocare l'hub. Alcuni dispositivi possono anche richiedere uno spazio aggiuntivo per l'alimentatore esterno, se presente. Per coloro che viaggiano spesso o che intendono utilizzare l'hub USB in diverse posizioni, la portabilità diventa un aspetto fondamentale. Alcuni modelli sono progettati specificamente per la mobilità, con dimensioni ridotte, peso leggero e design pieghevole o retrattile per una maggiore facilità di trasporto.

Funzione

La funzione di un hub USB è un aspetto cruciale da valutare, poiché determina le capacità specifiche del dispositivo e come si adatterà alle vostre esigenze individuali. Mentre alcuni hub sono dedicati esclusivamente al trasferimento di dati, indicati come "data only", altri sono progettati per alimentare i dispositivi collegati, etichettati come "power only". Inoltre, esistono hub che combinano entrambe queste funzionalità, offrendo una versatilità ancora maggiore. Gli hub "data only" sono ideali per chi necessita di trasferire una grande quantità di dati tra vari dispositivi. Questi hub hanno un gran numero di porte USB che permettono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente, come hard disk esterni, pen drive, telefoni cellulari, fotocamere, ecc., facilitando così l'interscambio di dati. D'altro canto, gli hub "power only" sono pensati per alimentare una serie di dispositivi, come smartphone, tablet, o persino laptop, a seconda della potenza fornita. Questi hub sono particolarmente utili quando si hanno più dispositivi da caricare contemporaneamente, ma ci sono poche prese di corrente disponibili. Molti di questi hub forniscono la carica rapida, una caratteristica preziosa se si ha bisogno di alimentare velocemente un dispositivo. Però, per la massima versatilità, potreste considerare un hub USB che combina entrambe le funzionalità. Questi dispositivi, spesso etichettati come "data + power", consentono di trasferire dati e alimentare i dispositivi contemporaneamente. Questo significa che potete, ad esempio, caricare il vostro telefono mentre trasferite foto o documenti da o verso il vostro computer, tutto tramite lo stesso hub.

Design

L'aspetto estetico di un hub USB non è un fattore da sottovalutare. Come per qualsiasi altro accessorio che possiamo avere sulla scrivania, è importante che l'hub USB si adatti al vostro spazio di lavoro e si armonizzi con il nostro computer e gli altri oggetti che lo circondano. Questo non significa solo scegliere un hub che si abbina ai colori del vostro ambiente, ma anche uno che rispecchia il vostro stile e la vostra personalità. Oltre all'estetica, il design di un hub USB può influire anche sulla praticità d'uso. Ad esempio, un hub con porte ben distanziate facilita il collegamento e lo scollegamento dei dispositivi, mentre un modello con LED indicatori può aiutarvi a monitorare lo stato di attività o di carica dei dispositivi collegati.