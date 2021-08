Smartwatch | I migliori di agosto 2021

TicWatch 3 Pro è l’ultimo smartwatch di Mobvoi dotato di doppio display. Avete letto bene, sovrapposto al display AMOLED da 1,4″ con risoluzione 454 x 454 pixel troviamo un secondo display LCD in bianco e nero che è in grado di visualizzare l’ora oltre che diverse altre informazioni principali.

Sostituendo il classico always on display con questo secondo pannello laminato Mobvoi è stata in grado negli anni di portare sul mercato alcuni degli smartwatch Wear OS con più autonomia in assoluto.

Sotto il quadrante trova posto il più recente e scattante chip Qualcomm dedicato agli indossabili: lo Snapdragon Wear 4100.

La memoria interna da 8GB sarà più che sufficiente per il download di tutti i quadranti personalizzati che desiderate e tutte le app di cui avrete bisogno.