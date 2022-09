Nel panorama dei password manager, 1Password si propone sia agli utenti domestici che ai professionisti, offrendo un gestore delle password dal prezzo contenuto, ma molto efficace e funzionale. Infatti, sottoscrivendo uno dei suoi piani, otterrete tutti gli strumenti necessari per tenere password e altri dati aggiornati su vari tipi di dispositivi.

Purtroppo, manca un livello gratuito, tuttavia è possibile provare 1Password gratis per 14 giorni prima di impegnarsi economicamente, in modo da verificare se effettivamente fa al caso vostro.

1Password – Piani e prezzi

Come dicevamo, 1Password si rivolge sia ai privati, famiglie incluse, che ai professionisti, separando i propri piani in questi due ambiti, con due offerte per gli utenti domestici e tre soluzioni aziendali, rispettivamente per team, piccole e medie imprese, e un piano Enterprise rivolto a organizzazioni più grandi e strutturate. Quest’ultimo, che include personale dedicato sia per la formazione che per l’assistenza, prevede la richiesta di preventivo da parte dei potenziali clienti. Gli altri due includono archiviazione documenti, controllo accessi, account ospiti e molto altro.

Passando invece ai piani privati, è disponibile 1 GB di spazio di archiviazione dei documenti, la funzione di ripristino di vecchie password o elementi eliminati, password illimitate e la compilazione automatica dei moduli.

Piani e prezzi:

Personale e famiglia:

1Password : 2,99$ al mese con fatturazione annuale (14 giorni di prova gratuita)

: 2,99$ al mese con fatturazione annuale (14 giorni di prova gratuita) 1Password Families (5 persone): 4,99$ al mese con fatturazione annuale (14 giorni di prova gratuita)

Team e azienda:

1Password Teams (max 10 utenti): 19,95$ a utente al mese con fatturazione annuale (14 giorni di prova gratuita)

(max 10 utenti): 19,95$ a utente al mese con fatturazione annuale (14 giorni di prova gratuita) 1Password Business : 7,99$ a utente al mese con fatturazione annuale + piani familiari gratuiti e protezione avanzata (14 giorni di prova gratuita)

: 7,99$ a utente al mese con fatturazione annuale + piani familiari gratuiti e protezione avanzata (14 giorni di prova gratuita) 1Password Enterprise: solo su preventivo

1Password – Installazione, app e prestazioni

La procedura di creazione del vostro account è semplice e rapida. In questa fase, creerete anche la vostra master password, che dovrete utilizzare per accedere a tutti i dati salvati all’interno del vault di 1Password. In questa fase, non vi verranno richiesti i dati di pagamento, cosa che abbiamo gradito, dato che parte in automatico il periodo di prova gratuita di 14 giorni.

Appena completato il vostro account, potrete iniziare ad aggiungere i vostri elementi e i vault. Ogni modifica viene rispecchiata su tutti i dispositivi con cui utilizzerete il password manager tramite sincronizzazione in tempo reale e automatica, di conseguenza, potrete utilizzare il servizio in modo fluido su tutti i vostri device.

Parlando di dispositivi, 1Password offre app per tutte le principali piattaforme: ci sono le app mobili per iOS e Android e quelle desktop per Windows, macOS, Chrome OS e Linux. Inoltre, sono disponibili le estensioni per browser su Chrome, Edge e Firefox, nonché uno strumento a riga di comando.

Tutte le app sono accomunate da un’interfaccia semplice e intuitiva, con prestazioni davvero ottime: infatti non c’è il minimo ritardo nell’esecuzione, quindi ogni modifica verrà applicata istantaneamente a tutti i dispositivi associati al vostro account.

Sicurezza

1Password protegge le vostre informazioni con diverse tecniche e strumenti: innanzitutto, come sempre, il vostro account viene bloccato con una master password, una parola d’ordine che create voi e che dovrebbe essere univoca e a vostra esclusiva disposizione. Questa master password non è accessibile né da 1Password né da altri soggetti (e in ogni caso non dovreste mai condividerla con nessuno).

Con la master password, avrete accesso a tutte le altre password salvate nei vostri vault, ma fate molta attenzione: se smarrite la master password, non avrete modo di recuperarla.

Inoltre, è supportata l’autenticazione a due fattori, e c’è l’integrazione di Watchtower, uno strumento che monitora possibili violazioni delle password e altri problemi di sicurezza, come password ripetute o poco efficaci, vi informa dei siti che non offrono l’autenticazione a più fattori e quelli che utilizzano il protocollo HTTP non sicuro.

Photo Credits - 1Password



1Password vi protegge anche dai keylogger, quei programmi utilizzati per copiare e rubare password e altre informazioni importanti che digitate manualmente su form e altri documenti, mentre a livello crittografico viene impiegato lo standard AES a 256 bit, oltre alla protezione dagli attacchi brute force grazie alla tecnologia PBKDF2.

Le password, poi, vengono protette ulteriormente dalla funzione SRP (Secure Remote Password) che crittografa tutto il traffico verso il server di 1Password, in modo da garantire l’autenticazione senza che la password risulti leggibile o intercettabile esternamente.

Se volete approfondire le caratteristiche di sicurezza, 1Password ha condiviso un white paper (in lingua inglese) sul security design dei loro prodotti. Infine, l’azienda ha da poco introdotto la possibilità di condividere file tramite link protetti.

Questa nuova funzione è simile a WeTransfer, infatti potremo anche definire una data di scadenza o definire un accesso limitato ai link di condivisione, ad esempio richiedendo al destinatario di verificare il proprio indirizzo e-mail tramite codice usa e getta.

In ogni caso, chi riceverà il link non deve necessariamente avere un account di 1Password né utilizzarne l’app. Qualora invece ne avesse uno, potrà importare i file nel proprio account con un clic.

Conclusione

1Password offre un servizio molto interessante a prezzi tutto sommato ragionevoli, tra i suoi pregi citiamo anche un servizio di assistenza via e-mail 24/7 che include anche un account manager e un tecnico dedicati per gli account Enterprise. Inoltre, il sito ufficiale include diversi articoli molto utili per risolvere i problemi tecnici più comuni o approfondire le varie funzioni offerte dal provider.

Certo, la mancanza di un livello gratuito si fa sentire, soprattutto se consideriamo che concorrenti di rilievo come LastPass ne offrono di interessanti, tuttavia non influisce più di tanto sul nostro giudizio complessivo.

Considerando la qualità e la facilità d’uso delle app, la flessibilità, i costi contenuti e le piattaforme supportate, non possiamo che consigliarvi 1Password senza troppe remore. E se non siete ancora convinti, ricordate sempre che avete a disposizione 14 giorni di prova gratuita.

>> Clicca qui per sottoscrivere 1Password