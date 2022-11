Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, 1Password sta investendo notevolmente nelle passkey. Oltre ad acquisire Passage, l’azienda si prepara all’adozione di questa nuova tecnologia di accesso passwordless che vedremo a breve sugli iPhone supportatati da iOS 16.

Il supporto ufficiale delle passkey da parte di 1Password è previsto per il 2023, ma nel frattempo, l’azienda ha messo a disposizione una demo interattiva, per permettere agli utenti di prendere familiarità e approfondire questa nuova, rivoluzionaria, funzionalità per la gestione degli accessi a siti web e servizi online.

La live demo messa a disposizione di 1Password vi permetterà dunque di provare con mano questa nuova modalità di gestione delle credenziali online, che non richiederà più l’uso di una password. Questa nuova tecnologia promette di essere molto più sicura del tradizionale uso delle parole d’accesso, dal momento che la passkey viene memorizzata localmente sul dispositivo dell’utente e a essa viene affiancata un’autenticazione mediante dati biometrici, ad esempio le impronte digitali o il riconoscimento facciale.

Photo Credits - 1Password



È comprensibile, dunque che diversi password manager, come 1Password, LastPass e Dashlane si stiano già muovendo verso il supporto delle passkey e di altri metodi di accesso, come gli authenticator proprietari.

Nel caso di 1Password, potrete guardare anche un video introduttivo nella pagina della demo o effettuare l’iscrizione al servizio per ottenere l’accesso anticipato al supporto delle passkey.

Il futuro, dunque, sembra tracciato, resta da vedere se altre aziende che forniscono servizi di gestione password decideranno di seguire questa strada o designare una rotta tutta loro. Il 2023, in ogni caso, promette dei cambiamenti radicali nei modi in cui gestiamo i nostri accessi online.