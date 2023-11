3DMark Time Spy va in pensione, ecco il suo successore

La community di 3DMark, composta da appassionati di videogiochi, esperti di hardware, recensori tecnici e professionisti del settore, ha svolto un ruolo cruciale nell'esplorare i confini dell'hardware per PC negli ultimi venticinque anni. Ma ora le cose stanno per cambiare.

Dopo più di sette anni dal lancio di Time Spy e oltre 42 milioni di risultati inviati, 3DMark ha deciso di presentare il suo successore: Steel Nomad. Questo nuovo benchmark, senza tracciamento dei raggi, si annuncia come il più complesso mai creato da 3DMark. Sorprendentemente, non sarà limitato a Windows con DirectX 12, ma supporterà anche macOS e iOS tramite Metal fino ad Android e Linux, rivolgendosi così a una gamma di utenti più vasta.

Per celebrare il 25° anniversario di 3DMark, il team ha promesso una scena all'interno di Steel Nomad che includerà omaggi ai precedenti benchmark. Una sorta di viaggio nel tempo attraverso le pietre miliari della loro storia.

Per dare uno sguardo esclusivo a ciò che ci attende, sono stati condivisi alcuni screenshot in fase di sviluppo di 3DMark Steel Nomad. È possibile già constatare gli evidenti miglioramenti apportati rispetto al precedente.

Siamo molto curiosi di verificare se questo nuovo benchmark ci potrà accompagnare almeno per i prossimi sette anni come è accaduto con Time Spy. Per il resto, non vediamo l'ora di metterlo alla prova con i prossimi test in laboratorio.