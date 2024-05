Google corregge un altra falla di Chrome, è la terza in una settimana

Google ha recentemente distribuito un aggiornamento di sicurezza urgente per il suo browser Chrome, rivolto a una nuova vulnerabilità identificata come CVE-2024-4947.

Si tratta di un difetto grave, di tipo type confusion, che colpisce il motore JavaScript V8. La vulnerabilità è stata scoperta e segnalata da Vasily Berdnikov e Boris Larin, di Kaspersky, lo scorso 13 maggio 2024.

Google ha confermato essere a conoscenza dell'esistenza di exploit attivi che sfruttano questa vulnerabilità, rendendo questa patch di sicurezza estremamente critica.

Questa è una delle tre vulnerabilità sfruttate attivamente e rivelate solamente in questa settimana, le altre due sono identificate come CVE-2024-4671 e CVE-2024-4761.

Quest'anno, Google ha già affrontato diverse vulnerabilità zero-day precedentemente sfruttate attivamente:

CVE-2024-0519 : problema di accesso a memoria non allocata nel motore JavaScript.

: problema di accesso a memoria non allocata nel motore JavaScript. CVE-2024-2887 : un'altra type confusion, questa volta nel WebAssembly, esposta durante il Pwn2Own 2024 da Manfred Paul.

: un'altra type confusion, questa volta nel WebAssembly, esposta durante il Pwn2Own 2024 da Manfred Paul. CVE-2024-2886 : un problema di utilizzo di memoria in WebCodecs, dimostrato da Seunghyun Lee del KAIST Hacking Lab durante il Pwn2Own 2024.

: un problema di utilizzo di memoria in WebCodecs, dimostrato da Seunghyun Lee del KAIST Hacking Lab durante il Pwn2Own 2024. CVE-2024-3159: un’altra violazione di limiti di memoria nel motore V8, mostrata da Edouard Bochin e Tao Yan di Palo Alto Networks.

Inoltre, oltre alla vulnerabilità identificata come CVE-2024-4947, Google ha risolto le seguenti falle:

CVE-2024-4948 : problema di utilizzo di memoria in Dawn, segnalato da wgslfuzz.

: problema di utilizzo di memoria in Dawn, segnalato da wgslfuzz. CVE-2024-4949 : uso di memoria nel V8, trovato da Ganjiang Zhou di ChaMd5-H1.

: uso di memoria nel V8, trovato da Ganjiang Zhou di ChaMd5-H1. CVE-2024-4950: implementazione inadeguata in Downloads, segnalata da Shaheen Fazim.

Il costante aggiornamento di Google per correggere queste vulnerabilità riflette l'intensità e la frequenza degli attacchi nei confronti di uno dei browser più utilizzati globalmente, oltre all'importanza per gli utenti di installare tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza per proteggere i dati personali dai costanti attacchi dei cyber-criminali.