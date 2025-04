Ecco chi potrebbe comprare Chrome da Google, non vi piacerà

Nel panorama tecnologico mondiale si sta delineando un colpo di scena dalle potenziali conseguenze rivoluzionarie: OpenAI ha manifestato ufficialmente il proprio interesse all'acquisizione di Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo. Questa mossa strategica arriva in un momento particolarmente delicato per Google, dopo che l'azienda ha perso la causa antitrust nell'agosto 2024 e il tribunale sta valutando misure concrete per ridurre il monopolio del colosso di Mountain View.

La proposta di OpenAI rappresenta un tentativo di espandere il proprio ecosistema di intelligenza artificiale, creando un'integrazione diretta tra le proprie tecnologie e lo strumento di navigazione più diffuso sul pianeta.

La vicenda ha avuto una svolta decisiva lunedì quando il giudice che presiede il caso ha avanzato una proposta sorprendente: costringere Google a vendere Chrome per favorire una maggiore competitività nel settore. La notizia, riportata da Reuters, ha immediatamente attirato l'attenzione di diverse aziende tecnologiche, con OpenAI che si è fatta avanti in modo particolarmente deciso.

Inizialmente, la società guidata da Sam Altman aveva tentato di acquisire direttamente il motore di ricerca di Google, come evidenziato in una comunicazione inviata all'azienda di Mountain View:

"Crediamo che avere partner multipli, in particolare l'API di Google, ci consentirebbe di offrire un prodotto migliore agli utenti".

Questa strategia riflette le difficoltà che OpenAI sta incontrando con il proprio fornitore attuale nello sviluppo di un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale. Dopo il rifiuto ricevuto per l'acquisizione del motore di ricerca, OpenAI ha virato su Chrome, vedendo nel browser una porta d'accesso strategica per implementare le proprie tecnologie AI e rafforzare la posizione di ChatGPT nel mercato della ricerca online.

Trasferire Chrome da un gigante tecnologico a un altro solleva serie questioni di concorrenza

La potenziale acquisizione solleva però interrogativi significativi sul futuro della competizione nel settore. Si potrebbe argomentare che trasferire Chrome da Google a OpenAI significherebbe semplicemente spostare il controllo da un gigante tecnologico a un altro, senza reali benefici per la diversificazione del mercato. Alcuni osservatori ritengono che sarebbe più appropriato che il browser venisse ceduto a un'azienda di dimensioni più contenute o a un concorrente diretto di Google, per garantire un reale equilibrio competitivo.

Se la proposta di OpenAI dovesse essere accettata, gli utenti potrebbero aspettarsi una profonda trasformazione di Chrome. È altamente probabile che il browser integrerebbe funzionalità di assistenza basate su ChatGPT, simili a quelle già implementate da Microsoft con Copilot in Edge. Questa evoluzione permetterebbe a OpenAI di promuovere i propri servizi di intelligenza artificiale in modo molto più capillare, raggiungendo una base utenti estremamente ampia.

L'acquisizione rappresenterebbe inoltre un duro colpo per Gemini, l'assistente AI di Google, che vedrebbe ridursi drasticamente il proprio raggio d'azione, perdendo l'integrazione privilegiata con il browser più diffuso al mondo. La battaglia per il dominio dell'intelligenza artificiale consumer si giocherebbe così su un nuovo terreno, con OpenAI in posizione potenzialmente dominante grazie al controllo simultaneo del modello linguistico più popolare e del principale strumento di accesso al web.