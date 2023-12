SCUF Envision Pro, il gamepad da volere se giocate con il PC | Test & Recensione

Dopo innumerevoli modelli dedicati alle console da gioco, SCUF ha presentato il modello Envision / Envision Pro, dedicato ai videogiocatori PC. Ed era ora, lasciatemi aggiungere, considerando l’ascesa del gaming su PC degli ultimi anni. Certo la praticamente totalità dei controller usciti per console era, ed è compatibile con il PC, ma un modello progettato principalmente per il gioco su PC è potenzialmente in grado di fare la differenze, soprattutto per quanto riguarda la personalizzazione. Vediamo come se la cava l’Envision Pro di Corsair nella nostra prova.

Come è fatto

Il sample che abbiamo ricevuto non era personalizzato, bensì la versione “Steel Gray”, quindi abbastanza classico. Come per la maggior parte dei prodotti SCUF è possibile personalizzare il gamepad, principalmente nella parte estetica e in alcuni casi anche per scelte tecnologiche. C’è da dire che anche nella versione basilare siamo davanti a controller con uno stile ricercato e che può certamente piacere.

La forma del joypad è abbastanza simile a quella di un tipico controller Xbox, anche se la posizione affiancata degli analogici è quella dei controller Playstation. Ciò significa che il D-pad è nell'angolo in alto a sinistra e i pulsanti ABXY mantengono il loro solito posto in alto a destra. Non mancano i pulsanti di servizio per accedere al menù e un tasto opzioni.

Una texture anti-scivolo è stata posizionati ai lati, mentre saltano all’occhio i pulsanti laterali aggiuntivi. La superficie è soft-touch, sempre piacevole al tocco. Guardando il joypad di lato si può notare come sia arrotondato, più simile al concetto Xbox. Non manca una presa jack da 3.5 mm e una porta Type-C per la ricarica della batteria o per la connessione cablata.

Cinque tasti funzione sono posizionati sul profilo interno, tra le due impugnature e possono essere programmati. Potrete usarli come tasti macro o per inviare dei singoli comandi. Di default, ad esempio, sono programmati per regolare il volume di sistema. Sul dorso troviamo i classici grilletti e due pulsanti. Un interruttore permette di selezionare la modalità dei grilletti, cioè se renderli istantanei o analogici, con una corsa lunga e morbida.

Sul retro del pad è presente un interruttore che permette di passare dalla modalità wireless a quella cablata. La prima è proprietaria Corsair per la minima latenza, infatti nella confezione è presente una chiavetta USB da collegare al PC. Non mancano due coppie di pulsanti aggiuntivi nella parte inferiore.

Il software

Come avviene per tutte le periferiche Corsair, anche questo Joypad può essere configurato e personalizzato tramite iCUE. Una volta avviato il software è possibile notare subito la quantità di pulsanti configurabili di cui è dotato Envision Pro. Potrete personalizzare ogni pulsante o agire sulle caratteristiche di alcuni, come la zona morta di joystick e salvare le vostre configurazioni in un preset.

Oltre alle configurazioni dei tasti è possibile scegliere l’illuminazione RGB. Certo non è una caratteristica che fa la differenza in un gioco ma è possibile usare l’illuminazione RGB per abbinare la funzione dei pulsanti aggiuntivi così da renderla qualcosa di non solo estetico.

Più importanti sono le curve di risposta per i grilletti e gli stick analogici, dove è possibile scegliere tra alcune configurazioni preimpostate o crearne una utilizzando una curva a 6 punti e una zona morta variabile. I controlli sinistro/destro sono configurabili separatamente, così come il sensore di vibrazione in ciascuna metà.

Infine, il menu delle impostazioni del dispositivo consente di aggiornare il firmware del controller, spegnere i LED se lo si desidera, configurare le funzioni di risparmio energetico della batteria, abbinare il co

Prova d’uso

Giocare con Envision Pro è un piacere, anche senza personalizzazioni. L’ho usato per diverse ore così come pre-configurato da SCUF, e ho subito potuto apprezzare la qualità dei pulsanti, sia in termini di velocità (ad esempio per i grilletti in modalità immediata) sia in termini di precisione e fluidità per i joystick. Sono abituato a usare mouse e tastiera in alcuni giochi, soprattutto gli FPS tradizionali per PC. Nonostante tutti i videogiochi moderni sono creati per essere usati facilmente anche con il joypad, avere per le mani un controller così preciso e morbido come questo SCUF fa la differenza. Al punto tale che mi sembrava di avere lo stesso controllo offerto dal mouse, cosa probabilmente non vera, ma che comunque si avvicina veramente molto.

La presa è ottima. Preferisco i controller Xbox a quelli Playstation, proprio per una questione ergonomica, di conseguenza con questo SCUF mi sono trovato subito a mio agio. La velocità degli input in modalità wireless è massima, non ho mai notato un ritardo.

I pulsanti nella parte inferiore si attivano facilmente grazie alla loro forma che richiede solo una pressione delle dita nella loro posizione naturale, senza dover costringere a una rotazione delle dita, come accade in alcuni casi. I pulsanti aggiuntivi sulla spalla, invece, sono molto personali: ad alcuni piaceranno, ad altri no. Nel mio caso sono rimasto poco colpito dalla loro utilità, anzi a volte li premevo senza rendermene conto, purtroppo.

Per quanto riguarda la personalizzazione c’è poco da dire, è possibile rendere questo pad molto personale e adatto a ogni mano e sensibilità. Ho fatto una prova, giocando allo stesso gioco con un controller Xbox, e nonostante l’ottima esperienza, con lo SCUF il gameplay è stato migliore. I movimenti sono stati sempre più precisi e il feedback di precisione comunicato da levette e pulsanti è stato superiore. Era qualcosa che non mi aspettavo, ma è successo veramente.

Verdetto

L’esperienza con lo SCUF Envision Pro è stata ottima. L’ergonomia è molto buona, e sarà perfetta se vi piacciono i controller Xbox. I pulsanti sono precisi, così come gli analogici. È possibile giocare con la stessa precisione di un mouse (non con la stessa velocità) almeno dopo un po’ di allenamento. I pulsanti laterali non sono particolarmente utili.

La personalizzazione tramite il software fa la differenza, non esiste un joypad più personalizzabile di questo. L’illuminazione RGB non è qualcosa che invece può fare la differenza.

Non costa poco, perché stiamo parlando di poco meno di 200 euro, cifra che può lievitare con la personalizzazione. Vale 200 euro questo Joypad ? Si, se siete veri appassionati di gaming su PC. No se invece giocate qualche ora ogni tanto.