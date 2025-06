In un'iniziativa di marketing tanto audace quanto divertente, Apple ha lanciato una nuova campagna mirata a un pubblico molto specifico: gli studenti che desiderano un MacBook (come il MacBook Air che trovate su Amazon) e devono affrontare l'ostacolo più grande, il giudizio insindacabile dei propri genitori. Con un video ironico e una presentazione PowerPoint pronta all'uso, l'azienda di Cupertino offre ai giovani gli strumenti per articolare la richiesta perfetta. Sebbene la promozione "Back to School" a cui questa campagna è legata sia, per ora, un'esclusiva del mercato statunitense, l'approccio merita un'analisi per la sua originalità e per il simpatico spaccato che offre sulle dinamiche familiari.

L'offensiva di Apple per il rientro in aula è iniziata questa settimana negli Stati Uniti con la tradizionale promozione "Back to School", che quest'anno prevede la possibilità di ricevere in omaggio un paio di AirPods o altri accessori con l'acquisto di un nuovo Mac o iPad. Ma è il contorno comunicativo a strappare un sorriso e a dimostrare una profonda comprensione del proprio target giovanile.

Un corso accelerato di "persuasione genitoriale"

Il fulcro della campagna è un video di sette minuti pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Apple, intitolato eloquentemente "How to convince your parents to get you a Mac" (Come convincere i tuoi genitori a comprarti un Mac). Il filmato, girato con uno stile volutamente amatoriale e ricco di umorismo, mostra un gruppo di studenti che si esercitano in un "corso" su come presentare la richiesta ai genitori. Le scene ritraggono le classiche obiezioni familiari: "Ma non è troppo costoso?", "Un PC non fa le stesse cose?", "Ti serve davvero per studiare?".

Le risposte fornite nel video sono un mix di argomentazioni tecniche ed emotive, pensate per fare breccia nel cuore e nel portafoglio di mamma e papà. Si spazia dalla lunga durata della batteria, ideale per seguire le lezioni senza essere legati a una presa di corrente, alla sicurezza del sistema operativo macOS, fino alla longevità del prodotto, presentato come un "investimento" per l'intera carriera universitaria e oltre. Il tono è leggero e autoironico, e non manca di sottolineare come un Mac possa essere uno strumento per "migliorare come studenti e avere un vantaggio sui compagni".

45 motivi inattaccabili

Ma Apple non si è fermata al video. Per gli studenti che volessero prepararsi in modo ancora più meticoloso, l'azienda ha messo a disposizione sul proprio sito una "Parent Presentation", una vera e propria presentazione scaricabile gratuitamente in formato PowerPoint, Google Slides e Keynote. Il titolo è una promessa: "45 innegabili ragioni per cui un Mac è essenziale per l'università".

Scorrendo le diapositive, si trovano argomenti che vanno dalla compatibilità con le app utilizzate in ambito accademico, alla semplicità d'uso che permette di concentrarsi sullo studio anziché sulla manutenzione del computer, fino a toccare temi cari ai genitori come la privacy e la sicurezza dei dati. La presentazione è un piccolo capolavoro di marketing, che traduce le specifiche tecniche dei MacBook in benefici concreti e rassicuranti per un pubblico non esperto.

È fondamentale sottolineare che la promozione "Back to School" a cui questa campagna è abbinata è attualmente attiva solo negli Stati Uniti, dal 17 giugno al 30 settembre 2025. L'offerta prevede, a seconda del prodotto acquistato, accessori in omaggio come gli AirPods 4 con cancellazione del rumore o sconti significativi su prodotti come la Apple Pencil Pro o la Magic Keyboard.