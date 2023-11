Migliori controller PC (novembre 2023)

Qual è il miglior controller PC? Nel corso degli anni sono drasticamente aumentati i giocatori PC che utilizzano, oltre ai consueti mouse e tastiera, un gamepad per videogiocare. I motivi sono diversi, primo fra tutti che molti prediligono approcciare determinati generi videoludici con il controller, basti pensare agli action-adventure o ai platform. Tuttavia, va sottolineato che esistono svariati gamepad sul mercato, tutti diversificati e unici a modo loro, non solo dal punto di vista estetico, ma anche da quello puramente ludico. Con l'arrivo della nuova generazione di PS5 e Xbox Series X|S, inoltre, si sono affacciate tante nuove tecnologie che diversificano ancora di più i gamepad in questione.

Su PC c'è anche il grosso vantaggio di poter tenere attivo un controller mentre si gioca comodamente con mouse e tastiera, potendo così intercambiare a piacimento la periferica a seconda della situazione. Si intuisce subito, quindi, l'utilità di aver un buon controller nella proprio postazione PC, che non deve essere necessariamente troppo costoso. Esistono, infatti, svariate tipologie di pad, dai quelli "PRO" (più costosi e anche più completi) fino agli standard, retrò o banalmente economici.

Nell'ultimo aggiornamento datato novembre abbiamo aggiornato i link nella lista, così da fornirvi sempre le offerte più convenienti sul mercato. Inoltre, abbiamo re-introdotto lo Switch Controller.

In questo articolo vi raccontiamo, nei dettagli, dei controller per PC con il miglior rapporto qualità/prezzo, oltre a fornirvi una panoramica su alcuni altri prodotti che potrebbero interessarvi a seconda delle esigenze. Ci concentreremo soprattutto su elementi come la connettività, l'ergonomia, quindi la comodità nell'impugnatura, le funzionalità aggiuntive come possono essere tasti programmabili e luci RGB e, ovviamente, il costo.

Non ci resta dunque che passare alla lista dei migliori controller per PC, nella quale troverete i dettagli per ogni prodotto, insieme ai link diretti verso gli store in cui potrete trovarli al prezzo più conveniente. Detto ciò: buona lettura!

Come scegliere il miglior controller per PC

Se è vero che la maggior parte dei giochi per computer si può giocare con mouse e tastiera, è anche vero che nel corso degli anni sono sempre di più i giocatori che h anno scelto di munirsi di un pad, complice anche l'arrivo di certe tipologie di giochi, una volta relegati solamente all'ambiente console. Quando andiamo a scegliere un controller PC è necessario tenere conto di alcuni aspetti e fattori che possono influenzare (e di molto) l'esperienza di gioco in generale. Inoltre, se volete avere delle informazioni più esaustive su come scegliere il controller perfetto per voi, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Asimmetrico o no?

Una delle prime considerazioni da fare quando si decide di acquistare un controller PC è sicuramente il form factor. In circolazione da anni oramai esistono solamente due tipologie di controller: asimmetrico e non asimmetrico. Storicamente i controller per PlayStation rientrano nella prima categoria, mentre quelli per Xbox la seconda. La differenza risiede nella posizione degli stick analogici: nei controller asimmetrici si trovano in basso, posizionati a sinistra e a destra. In quelli non asimmetrici, invece, lo stick di sinistra è posizionato in alto nella stessa posizione, mentre quello a destra più in basso.

Peso e dimensione

Un buon controller per PC deve essere pesante o leggero? Grande o piccolo? Non esiste una regola precisa. Anche in questo ci sono delle differenze tra il form factor PlayStation e Xbox: i controller lanciati da Sony sono storicamente più piccoli (a eccezione, in realtà, del DualSense, presente su PS5), mentre quelli di Microsoft decisamente più grandi ed ergonomici. La scelta in questo caso è tutta basata sul gusto personale e ovviamente sulla comodità.

Tasti e layout

Quando si decide di acquistare un controller per PC è necessario tenere a mente anche le nostre preferenze per il layout. Meglio un controller con il D-pad (ovvero la croce direzionale) che presenta le quattro frecce staccate e che consentono un controllo maggiore in determinati generi come per esempio i picchiaduro oppure una croce unica? E i tasti? Storicamente su PC si utilizzano quelli scelti da Xbox (ovvero ABYX, LR, LB, RT e RB) ed è davvero raro scovare altre configurazioni. Con la compatibilità dei controller PlayStation su Steam ed Epic Games, però, se siete giocatori provenienti soprattutto da quell'ambiente console ora c'è sicuramente più scelta, soprattutto se guardate con attenzione non solo al mercato ufficiale, ma anche alle periferiche prodotte su licenza come per esempio quelle Nacon.

Wireless o cablato?

Esattamente come per le console, anche su PC i controller possono essere di due tipi: wireless e cablati. I controller senza fili spesso costano leggermente di più e sono presenti in commercio anche dei veri e propri kit che consentono di utilizzare una batteria ricaricabile, liberando così il consumatore dall'utilizzo di pile stilo, che a fine anno rischiano di diventare una spesa importante. Il cavo cablato azzera il fenomeno dell'input lag, ma rischia anche di essere leggermente scomodo, soprattutto se giocate con un amico. È bene comunque ricordare che la maggior parte dei pad per PC disponibili sul mercato si possono utilizzare in entrambe le configurazioni.

Tasti aggiuntivi o no?

Se arrivate dal mondo PC e specialmente dalle periferiche come mouse e tastiera con tasti programmabili, potreste essere alla ricerca di tali funzioni anche sui controller. Nel corso degli ultimi anni Microsoft e Sony hanno lanciato delle soluzioni molto simili, con veri e propri controller che aggiungono diversi pulsanti programmabili. Un'ottima soluzione, soprattutto se giocate a determinati generi sfruttando proprio queste periferiche.

Prezzo

Infine, non possiamo non parlare del prezzo, che rappresenta un fattore determinante non solo nella scelta di un controller per PC, ma di qualsiasi perfierica gaming. Come avrete notato abbiamo cercato di proporvi alternative adatte per ogni budget, che vanno dai 35,00€ ai 150,00€ circa; sta a voi dunque scegliere quanto budget volete investire, tenendo però a mente alcuni elementi fondamentali. Non troverete infatti alcun buon controller sul mercato a meno di 30,00€, bensì spendendo troppo poco vi ritroverete fra le mani un prodotto scadente che non solo abbasserà notevolmente le vostre performance di gioco, ma che anche rischierà di rompersi dopo poco. Optate dunque per articoli di qualità (come quelli che vi abbiamo elencato in questo articolo), e se desiderate risparmiare puntate per un modello cablato, decisamente più economico rispetto a quelli wireless.