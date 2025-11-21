Acer Predator Helios Neo 16S AI è disponibile su Amazon con uno sconto del 19%. Questo notebook gaming di ultima generazione monta la potente NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti con 12GB GDDR7, processore Intel Core Ultra 9 275HX, ben 64GB di RAM DDR5 e un SSD da 2TB. Il prezzo passa da 3.099,00€ a soli 2.499,00€, rendendo accessibile un display OLED da 16" a 240Hz perfetto per il gaming più esigente.

Acer Predator Helios Neo 16S, chi dovrebbe acquistarlo?

Acer Predator Helios Neo 16S è la scelta ideale per i gamer professionisti e gli appassionati che non vogliono scendere a compromessi tra prestazioni e portabilità. Con la sua NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti da 12GB e il processore Intel Core Ultra 9 275HX, questo notebook vi catturerà se cercate frame rate elevati nei titoli AAA più esigenti e se desiderate sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel gaming. La configurazione con 64 GB di RAM DDR5 e 2 TB di SSD lo rende perfetto anche per content creator, video editor e professionisti che necessitano di gestire software pesanti e flussi di lavoro complessi senza rallentamenti.

Questo portatile si rivolge inoltre a chi apprezza il display OLED da 16 pollici con refresh rate a 240 Hz, essenziale per gli esports e per chi desidera un'esperienza visiva cinematografica anche durante lo streaming. Nonostante la potenza da desktop, lo spessore contenuto sotto i 18,9 mm vi permetterà di trasportarlo facilmente tra casa, ufficio e LAN party.

Il sistema di raffreddamento avanzato con ventole AeroBlade 3D e pasta termica a metallo liquido garantisce prestazioni stabili anche nelle sessioni di gioco più intense, mentre l'illuminazione RGB a 4 zone personalizzabile soddisferà chi ama curare l'estetica della propria postazione gaming.

Con uno sconto del 19% a 2499€ invece di 3099€, questo portatile rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca potenza professionale e prestazioni gaming al top. L'intelligenza artificiale integrata e la tecnologia DLSS 4 vi proietteranno nel futuro del gaming mobile.

