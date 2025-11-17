Il TCL 50C7K da 55 pollici con tecnologia QD-Mini LED è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Questo Smart TV 4K con pannello HVA e Google TV integrato passa da 599,90€ a soli 499,90€. Approfittate dello sconto del 17% su questo televisore di ultima generazione che offre HDR Premium 2000, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e la modalità Game Master con 144Hz Motion Clarity Pro per un'esperienza visiva straordinaria.

Prodotto in caricamento

TCL 50C7K, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 50C7K da 55 pollici rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di cinema e gaming che desiderano un'esperienza visiva di altissimo livello senza compromessi. Grazie alla tecnologia QD-Mini LED e al processore AiPQ Pro, questo Smart TV si rivolge a chi cerca colori straordinariamente realistici, contrasti ultra-elevati e una luminosità di picco superiore. Il pannello HVA CrystGlow con rivestimento anti-riflesso vi garantirà immagini nitide anche in ambienti luminosi, mentre il supporto per Dolby Vision IQ e Atmos soddisferà le esigenze degli amanti del cinema in casa che non vogliono rinunciare a un'esperienza audio-video coinvolgente.

Se siete gamer esigenti, apprezzerete particolarmente la tecnologia Motion Clarity Pro a 144Hz e la modalità Game Master, che eliminano sfocature e garantiscono una fluidità eccezionale anche nelle scene d'azione più concitate. Con uno sconto del 17% che porta il prezzo a 499,90€, questo televisore vi offrirà tecnologie d'avanguardia tipiche di fasce superiori, rendendolo perfetto per chi desidera aggiornarsi a un display di nuova generazione con Google TV integrata e prestazioni da vero flagship, ottimizzando l'investimento senza sacrificare qualità e innovazione.

Il TCL 50C7K da 55 pollici è una Smart TV QD-Mini LED che unisce tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali. Grazie al pannello HVA CrystGlow e alla retroilluminazione Mini LED con quantum dot, offre colori straordinariamente vividi, contrasti ultra-elevati e una luminosità di picco superiore. Supporta HDR Premium 2000, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, mentre il processore AiPQ Pro ottimizza ogni immagine per dettagli nitidi e fluidità impeccabile.

Vedi offerta su Amazon