Acer Swift Edge 16: leggero, sottile e con schermo OLED | Test & Recensione

I display OLED sono sempre più comuni nei notebook. Promettono una qualità dell’immagine superiore a quella di qualsiasi altro pannello, con neri assoluti e colori saturi. Qualche settimana fa ho ricevuto l’Acer Swift Edge 16, con schermo OLED, processore AMD Ryzen 7 7840U e un prezzo tutto sommato interessante, di circa 1300 euro. Pronti a sapere come va? Scopriamolo in questa recensione.

Design e specifiche

Acer Swift Edge 16 OLED incarna molto bene l’idea di “laptop sottile e leggero”: è spesso solamente 12,95 mm e pesa 1,23kg. Lo chassis è in plastica nella parte superiore, mentre sotto è in alluminio; la scocca è molto sottile e in certe situazioni flette parecchio, dando una sensazione di poca robustezza.

Il design è molto classico, con linee pulite e unicamente la scritta “acer” sul coperchio. Il color verde scuro è molto bello a vedersi e trattiene poco le impronte, a differenza ad esempio del mio MacBook Air M2 Mezzanotte, un vero incubo da questo punto di vista.

Sul lato destro trova posto una USB 3.2 Gen 1 tipo A, un jack 3,5mm per le cuffie e uno slot per microSD, decisamente apprezzato dai creatori di contenuti e dai fotografi. A sinistra ci sono invece una seconda USB 3.2 Gen 1 tipo A, due USB4 tipo C e un’uscita HDMI 2.1. Le porte USB-C possono anche essere usate per la ricarica, che avviene tramite un alimentatore da 65 watt.

La diagonale da 16 pollici dello schermo ha permesso ad Acer di inserire una tastiera completa di tastierino numerico, molto comodo anche se un po’ stretto. Il touchpad è posizionato centralmente ed è anch’esso molto ampio, con dimensioni di circa 8,6 x 13 cm.

Lo schermo è ovviamente il punto centrale di questo notebook: il pannello OLED ha cornici abbastanza sottili e offre una frequenza d’aggiornamento di 120Hz, certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e risoluzione 3200 x 2000 pixel. Il rivestimento lucido migliora l’immagine, ma in certi scenari i riflessi possono creare qualche problema. Nella cornice superiore è presente la webcam 1440p.

CPU AMD Ryzen 7 7840U Grafica integrata AMD Radeon 780M Graphic RAM 16GB LPDDR5-6400 Archiviazione SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB Schermo 16 pollici OLED, 3200 x 2000 pixel, 120Hz Connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Porte 2x USB 4 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x jack 3,5 mm, 1x slot micro SDXC Webcam 1440p Batteria 54 WHr Alimentatore 65W Dimensioni 357,5 x 245,9 x 15,24 mm Peso 1.24 kg

Togliendo le sei viti T6 sul fondo si può accedere all’interno del PC, semplicemente rimuovendo il pannello inferiore facendo attenzione a rompere le clip di plastica. Oltre alla batteria, gli unici altri componenti sostituibili sono l’SSD M.2 (c’è un solo slot) e la scheda WiFi + Bluetooth; la RAM è saldata, quindi non si potranno ampliare in alcun modo i 16GB disponibili.

Esperienza d’uso

Partiamo parlando dello schermo, elemento di spicco di Swift Edge 16. Il pannello OLED ha un rapporto d’aspetto 3:2, che aiuta tantissimo nella navigazione online e nella produzione di contenuti “verticali”, come dei documenti di testo. La frequenza d’aggiornamento di 120Hz assicura una fluidità incredibile in tutte le situazioni. Strumenti alla mano, abbiamo misurato una luminosità massima di 390 nit, più che adeguata a un uso all’interno, anche in prossimità di una finestra da cui entra la luce. Il rivestimento lucido purtroppo riflette molto causando più di un problema in varie situazioni.

Il colorimetro ha misurato una copertura dello spazio DCI-P3 del 139% (200% dello spazio sRGB), un valore vicinissimo a quello di alcuni concorrenti top di gamma, come il Lenovo Yoga 9i. I colori sono riprodotti in maniera molto fedele e precisa e, uniti al contrasto del pannello OLED, permettono di godersi al meglio film, serie TV e altri contenuti multimediali.

Passando ai due dispositivi di input, la tastiera offre un ottimo feedback sotto le dita, è confortevole e silenziosa e scrivere è un piacere. Uso abitualmente un Macbook Air M2 da 13 pollici e non ho avuto alcuna difficoltà ad adattarmi a questo Swift Edge 16, altro elemento che a mio avviso ne sottolinea la qualità. Il tastierino numerico è comodo anche se ristretto, fa il suo dovere quando si devono compilare fogli di calcolo ricchi di numeri. C’è anche una retroilluminazione bianca, non fastidiosa e comodissima per quando si scrive al buio.

Il touchpad è abbastanza ampio, leggermente più largo di quello del mio Macbook Air. Si usa bene, non flette e il click dei due tasti offre un bel feedback sia tattile che sonoro. Non ci sono mai stati problemi durante l’uso.

La webcam è un altro dei punti forti di questo notebook: ormai su quasi tutti i portatili si trovano webcam con risoluzione 1080p, mentre qui Acer ne ha inserita una 1440p. La differenza non è poi così evidente rispetto all’immagine che si ottiene da una webcam Full HD, ma i dettagli sono nitidi e i colori ben riprodotti, inoltre nella maggior parte delle situazioni non c’è alcun tipo di rumore video. In poche parole è un’ottima webcam, con cui poter fare videochiamate, riunioni e corsi senza il timore che si veda male. Vale la pena sottolineare che manca un coperchio per la privacy, così come una scorciatoia da tastiera per disattivarla quando non in uso; non è poi compatibile con Windows Hello, e a tal proposito, visto che non c’è nemmeno un lettore d’impronte, vi dovrete sempre affidare alla password per effettuare l’accesso.

Il comparto audio è affidato a due altoparlanti con tecnologia TrueHarmony che, secondo le dichiarazioni di Acer, offre un audio potente e di qualità simile a quello che si ha usando delle cuffie. Purtroppo la mia esperienza è stata diversa, molto più simile a quella che si ha tipicamente con un notebook di questo tipo, dove gli speaker hanno poco spazio e quindi non riescono ad esprimersi al meglio. Il volume massimo non distorce, ma non è nemmeno particolarmente elevato; i bassi sono quasi del tutto assenti e anche gli alti sono poveri di dettagli. I medi sono invece buoni, quindi non avrete alcuna difficoltà a percepire chiaramente i vostri interlocutori durante le chiamate, o se guardate video su YouTube, ma per godervi al meglio musica, film e serie TV, vi consigliamo di usare delle cuffie.

Prestazioni

A bordo dell’Acer Swift Edge 16 troviamo un processore AMD Ryzen 7 7840U, equipaggiato con 8 core Zen 4 e 16 thread, frequenza fino a 5,1GHz, 16MB di cache L3 e TDP di 28 watt. Ma come si comporta? Abbiamo eseguito qualche benchmark per avere un’idea delle performance rispetto alle soluzioni concorrenti.

Partiamo da Geekbench 5, in cui ho eseguito sia il test single core che quello multi core. Acer Swift Edge 16 raggiunge in single core i 1.899 punti ed è alla pari con Macbook Air M2 e Lenovo Yoga 9i (equipaggiato con Core i7-1360P), mentre in multi core arriva a 9.624 punti, risultando più veloce del Macbook (che si ferma a 8.932 punti) e leggermente più lento del Lenovo (9.954 punti).

Nel test di trasferimento file l’Acer raggiunge mediamente una velocità di 1,3GB/s, poco meno rispetto al Macbook Air M2 (1,35GB/s). Lenovo Yoga 9i è più distante, con una velocità media di 1,7GB/s. In ultimo ho fatto anche dei test con Handbrake, codificando un video 4K in 1080p. L’Acer Swift Edge 16 è risultato il migliore completando il test in 7 minuti e 18 secondi, contro i 7 minuti e 45 secondi del Macbook e i 9 minuti e 45 secondi del Lenovo Yoga 9i, particolarmente lento in questo scenario.

Nello stress test con Cinebench R23 ho rilevato che il punteggio iniziale di 10.575 punti cala rapidamente nel corso delle iterazioni del benchmark, assestandosi intorno ai 6.700 punti dalla sesta run in poi.

Durante questo test il processore ha raggiunto una temperatura media di poco inferiore ai 60°C, ma per farlo ha abbassato parecchio la frequenza, portandola a 2,04GHz. Le ventole si sentono abbastanza quando girano al massimo degli RPM, anche se non diventano mai rumorose come quelle di un laptop da gaming. Durante l’uso intenso la scocca in alluminio si scalda, ma non al punto tale da non riuscire a tenere il portatile sulle gambe.

Autonomia

Un notebook sottile e leggero come questo è facile da portare in giro, ma quanto dura la batteria? In uno scenario d’uso abbastanza classico, fatto di navigazione web, gestione documenti, qualche video su YouTube e un leggero editing con Photoshop, con connessione WiFi attiva e luminosità al 50%, l’autonomia si è assestata intorno alle 7 ore e 30 minuti. Non è un brutto risultato in senso assoluto, ma è uno dei peggiori che ho registrato: Il Macbook Air M2 sfiora le 15 ore, mentre il Lenovo Yoga 9i si ferma poco oltre le 10 ore e 30 minuti.

Ciò significa che se pensate di passare tutta la vostra giornata lavorativa fuori, dovete portare con voi il caricabatterie. In caso contrario potreste rimanere “a secco” verso fine giornata, dato che un’attività più intensa, o una luminosità dello schermo più alta (uno scenario più che probabile, considerando quanto riflette lo schermo) faranno durare la batteria ancora meno.

Verdetto

Acer Swift Edge 16 è sottile e leggero, ha uno schermo OLED splendido e prestazioni di alto livello su tutti i fronti. Il prezzo di circa 1300 euro è molto competitivo, un altro elemento che inevitabilmente gioca a favore del notebook, dato che ne migliora il rapporto qualità/prezzo.

Certo non mancano i punti deboli, come gli altoparlanti integrati solo sufficienti e una scocca un po’ troppo sottile, che flette e da l’impressione di essere meno robusta di quanto non sia in realtà. Anche l’autonomia non è delle migliori e bisogna prendere degli accorgimenti per arrivare a fine giornata, ma per fortuna il caricatore non è ingombrante e si infila facilmente nello zaino.

Se volete qualcosa che vi trasmetta una sensazione di maggior solidità, o con un’autonomia superiore, le alternative non mancano: il Macbook Air M2 e il Lenovo Yoga 9i citati in questa recensione sono due opzioni molto valide. Ma se volete una macchina sottile, leggera, performante e piacevolissima da usare, allora dovete prendere in seria considerazione questo Acer Swift Edge 16.