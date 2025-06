La notizia in un minuto

Due giganti della tecnologia, Google Cloud e Spotify, hanno subito simultaneamente gravi interruzioni di servizio intorno alle 21:00, lasciando decine di migliaia di utenti senza accesso alle piattaforme. Secondo Downdetector.com, il servizio di monitoraggio dei malfunzionamenti digitali, sono state registrate oltre 27.000 segnalazioni per Spotify e più di 13.000 per Google Cloud. Né Google né Spotify hanno ancora fornito spiegazioni ufficiali sui disservizi. La coincidenza temporale dei due malfunzionamenti solleva interrogativi su possibili cause comuni, probabilmente riconducibili a un down di Cloudflare, evidenziando come anche i provider più affidabili del settore tecnologico possano essere vulnerabili a interruzioni che, data la natura globale di questi servizi, si trasformano rapidamente in fenomeni di portata internazionale con impatti diffusi sugli utenti di tutto il mondo.