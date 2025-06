Il mondo delle schede grafiche di ultima generazione sta spingendo i limiti dell'ingegneria dei connettori di alimentazione verso territori inesplorati, dove la gestione di potenze superiori ai 1.900W diventa una sfida tecnologica di primo piano. Tony Yu, General Manager di Asus Cina, ha recentemente condotto una serie di test estremi sui connettori della ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF Edition, dimostrando come l'innovazione nei sistemi di alimentazione stia raggiungendo nuovi standard di efficienza e resistenza. Attraverso esperimenti che hanno fatto passare correnti fino a 200 ampere attraverso i connettori, Yu ha svelato le potenzialità nascoste di una tecnologia destinata a ridefinire l'approccio all'alimentazione delle GPU più potenti.

La tecnologia BTF (Back to the Future) di Asus ha raggiunto la sua revisione 2.5, introducendo una modifica fondamentale nella filosofia progettuale dei connettori nascosti. Il connettore GC-HPWR proprietario di Asus è ora completamente rimovibile, superando la principale limitazione delle versioni precedenti che vincolava gli utenti all'ecosistema BTF per tutta la durata di vita della scheda grafica. Questa evoluzione rappresenta un passo significativo verso la standardizzazione, offrendo agli utenti la libertà di scegliere tra il connettore GC-HPWR e il tradizionale connettore a 16 pin (12VHPWR).

Prestazioni termiche sotto stress estremo

Durante i test di resistenza condotti da Yu, il connettore GC-HPWR ha dimostrato una stabilità termica eccezionale anche in condizioni operative estreme. Nel primo esperimento, con un carico di circa 670W mantenuto per dieci minuti - una potenza che si avvicina al consumo massimo teorico di una GeForce RTX 5090 - le temperature del connettore si sono mantenute in un range ottimale tra 30 e 35 gradi Celsius. Questi risultati sottolineano l'efficacia del design termico del connettore, progettato per gestire fino a 1.000W di potenza continua.

La vera prova di forza è arrivata quando Yu ha spinto il sistema oltre i suoi limiti nominali, facendo passare 1.300W attraverso il connettore GC-HPWR. Anche in queste condizioni estreme, il connettore ha mantenuto temperature massime di soli 38 gradi Celsius, dimostrando margini di sicurezza notevoli. Il test più estremo ha visto l'impiego di un carico di 150 ampere - tre volte superiore alle specifiche del connettore a 16 pin standard - con consumi che hanno superato i 1.900W complessivi.

In questo scenario limite, mentre i cavi di alimentazione raggiungevano temperature comprese tra 68 e 70 gradi Celsius, il connettore GC-HPWR ha mantenuto una temperatura di appena 41 gradi Celsius, evidenziando la superiorità del design termico proprietario di Asus rispetto alle soluzioni convenzionali.

Uno degli aspetti più interessanti emersi dai test riguarda la capacità dei connettori 16-pin e GC-HPWR di operare simultaneamente sulla stessa scheda grafica. Durante gli esperimenti di distribuzione del carico, Yu ha dimostrato come circa 370W possano fluire attraverso ciascun connettore in configurazione parallela, aprendo scenari inediti per la gestione dell'alimentazione delle GPU di prossima generazione. Quando il carico è stato incrementato a 200 ampere, i due connettori hanno gestito rispettivamente circa 1.400W e 1.200W, attingendo da alimentatori separati.

Nonostante queste capacità tecniche impressionanti, Asus ha chiarito che nei prodotti destinati al mercato consumer non prevede di implementare entrambi i connettori simultaneamente. La filosofia aziendale si basa sulla convinzione che la maggior parte degli utenti utilizzerà un singolo tipo di connettore, rendendo la doppia alimentazione una caratteristica di nicchia riservata agli overclocker più estremi. Per questi scenari specifici, esistono già modelli di GeForce RTX 5090 equipaggiati con doppi connettori a 16 pin.

Tuttavia, la dimostrazione di Yu suggerisce che la compatibilità tra le due tecnologie potrebbe rivelarsi strategica per il futuro. Con l'evoluzione delle architetture grafiche verso consumi energetici sempre più elevati, la possibilità di combinare connettori GC-HPWR e standard 16-pin potrebbe trasformarsi da curiosità tecnica a necessità pratica, offrendo agli utenti una flessibilità senza precedenti nella gestione dell'alimentazione delle loro configurazioni gaming più avanzate.