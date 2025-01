Al CES 2025 MSI rivoluzionerà il gaming con i suoi nuovi monitor

MSI si prepara a conquistare la scena del CES 2025 con una nuova gamma di monitor gaming che pensati per ridefinire gli standard in termini di qualità visiva e prestazioni. Con tecnologie all'avanguardia basate sull'intelligenza artificiale e innovazioni di primo livello.

Tra le novità più interessanti, troviamo l’AI Navigator, una funzione decisamente interessante che integra il nuovo AI Menu nei monitor di MSI. Questa tecnologia consente di gestire in modo intuitivo e centralizzato tutte le impostazioni AI dei monitor. Con profili personalizzabili e regolazioni automatiche, l'AI Navigator promette di ottimizzare le configurazioni per un gameplay fluido e su misura per ogni giocatore.

MSI, però, punterà tutto sul nuovo MPG 272URX QD-OLED, il primo monitor gaming da 27” con risoluzione 4K, refresh rate di 240Hz e tecnologia QD-OLED. Dotato di pannello OLED tandem a 5 strati e tecnologia EL Gen 3, questo monitor offre un’efficienza migliorata del 30% rispetto ai modelli precedenti, garantendo una durata prolungata grazie alla Long Lifetime Blue EL.

Con una densità di 166 PPI, il monitor assicura una nitidezza eccezionale, ideale per testi leggibili e immagini prive di artefatti cromatici. Riconosciuto per il design innovativo, l’MPG 272URX QD-OLED ha ricevuto il prestigioso CES 2025 Innovation Award. Inoltre, il supporto G-SYNC Compatible garantisce una giocabilità senza tearing, rendendolo perfetto per i titoli AAA più esigenti.

Pensato per i gamer competitivi, l'MPG 272QR QD-OLED X50 si distinguerà come il primo monitor QHD da 27” con una frequenza di aggiornamento di 500Hz. Con un tempo di risposta GtG di soli 0,03 ms, questo monitor è perfetto per chi cerca un vantaggio competitivo. Certificato VESA DisplayHDR True Black 500 e VESA ClearMR 21000, offrirà immagini straordinariamente realistiche con colori vividi e contrasti profondi.

L'MPG 322URX QD-OLED, invece, porterà l'esperienza gaming su console a un livello superiore. Con una risoluzione 4K, refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta GtG di 0,03 ms, è progettato per garantire fluidità e immersione totale. La compatibilità con G-SYNC e il supporto hardware di nuova generazione lo dovrebbero rendere un must-have per i gamer più esigenti.

Un'altra novità che MSI mostrerà al CES è rappresentata dal monitor MPG 274URDFW E16M, dotato di tecnologia Mini LED con 1152 zone di retroilluminazione per un controllo preciso di luci e ombre. Grazie alla doppia modalità di visualizzazione, i giocatori possono scegliere tra 4K UHD a 160Hz per un’esperienza immersiva o 1080p FHD a 320Hz per una latenza ultra bassa, ideale per giochi FPS competitivi.

Tutti i nuovi monitor MSI adotteranno la tecnologia DisplayPort 2.1a (UHBR20), che offre una larghezza di banda totale di 80 Gbps, eliminando la necessità di compressioni come DSC. Questo consente di raggiungere risoluzioni 4K a 240Hz in modo nativo, garantendo una qualità visiva senza compromessi.

Con questa nuova linea, MSI ha tutte le carte in regola per dimostrare di saper anticipare le esigenze dei gamer, offrendo prodotti pronti per il futuro e capaci di soddisfare anche i più alti standard di prestazioni e design.