Se è giunto il momento di assemblare o migliorare il vostro PC da gioco per un’esperienza videoludica superiore a quella delle console, in questo periodo potete farlo risparmiando grazie alla Amazon Gaming Week. Questo evento, che si tiene in concomitanza con la Gamescom 2023 e terminerà il 3 settembre, rappresenta un’opportunità imperdibile. Atteso con ansia dagli appassionati e dai giocatori più esigenti, offre sconti straordinari su una vasta gamma di componenti PC, consentendo agli appassionati di creare il sistema dei loro sogni a un costo inferiore rispetto al solito. Se invece vi interessano i notebook, abbiamo anche in questo caso l’articolo che fa al caso vostro e che vi invitiamo a visitare al link citato poc’anzi.

In questa iniziativa vengono proposti principalmente componenti come ventole e dissipatori, ma con qualche accenno anche ai migliori alimentatori, case e schede madri. In altre parole, sebbene non sia possibile assemblare un PC desktop da zero sfruttando solo questi sconti, rappresenta sicuramente un’ottima occasione per ottenere a prezzi vantaggiosi alcuni dei componenti necessari per completare in un secondo momento un PC con prestazioni superari persino a quelle delle ultime console di generazione.

La disponibilità di questi prodotti su Amazon costituisce un ulteriore vantaggio, particolarmente significativo per i clienti Prime, che possono godere di spedizioni veloci senza costi aggiuntivi per tutti gli ordini effettuati. Nel caso in cui non foste ancora iscritti a questo servizio, valutare questa opzione potrebbe risultare sensato, specialmente perché i primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti.

Prima di passare alla lista di questi 7 componenti, vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Amazon Gaming Week: 7 componenti per il tuo PC da acquistare in sconto

MSI MPG A1000G PCIE5

. Se ve lo siete persi durante lo scorso Prime Day, la Gaming Week vi offre una nuova occasione per acquistare questo alimentatore da 1000W a soli 169,00€. Quando si parla di alimentatori, l’efficienza è fondamentale, e questa viene messa al centro con questo modello. Con una certificazione 80 PLUS Gold, che raggiunge fino al 90% di efficienza energetica, l’MSI MPG A1000G PCIE5 è progettato per gestire l’hardware ad alto consumo energetico. Sia che siate appassionati di giochi impegnativi o creatori di contenuti che richiedono potenza bruta, questo alimentatore garantisce che l’energia venga utilizzata con intelligenza. Inoltre, l’innovativo design modulare al 100% con cavi neri piatti non solo eliminerà il disordine, ma migliorerà anche il flusso d’aria all’interno del sistema, garantendo prestazioni sempre fresche.

MSI MPG Z790 CARBON WIFI

Un acquisto da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se si cerca il meglio del settore, riguarda la scheda madre MSI MPG Z790 CARBON WIFI, visto che passa dai precedenti 479,36€ a soli 384,99€. Con questo modello beneficerete dell’intensità computazionale con il VRM diretto a 19 fasi (105A, SPS), ottimizzato per il chipset Intel Z790 e i processori Core di ultima generazione. L’architettura Core Boost garantirà un flusso costante di energia per soddisfare appieno le esigenze di potenza dei moderni core della CPU, portando le prestazioni a livelli straordinari. Ma questa scheda madre non è solo potenza. Si distingue, infatti, per il suo raffreddamento integrato di livello molto superiore rispetto alla media. Con pad termici MOSFET da 7W/mK e un dissipatore esteso dotato di heat-pipe, il VRM rimarrà sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense.

Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB

Una caratteristica fondamentale di questo dissipatore a liquido è la pompa a doppia camera di generazione S, un’evoluzione progettata per offrire un flusso e una pressione dell’acqua superiori. La base in rame, elegantemente ridisegnata, prende di mira i punti critici di calore con un’accuratezza straordinaria, garantendo una performance di raffreddamento notevolmente migliorata rispetto al passato. Quando si tratta di dissipatori per PC, le dimensioni contano, e nel caso del radiatore da 277 x 119,6 x 27,2 mm, le alette più profonde offrono un’eccellente dissipazione del calore. Questo significa che i canali dell’acqua più ampi lavorano in sinergia con le alette del radiatore per garantire una dispersione termica ottimale.

Corsair AF120 SLIM

Ottima percentuale di sconto anche per la ventola da 120 mm Corsair AF120 SLIM, dotata anche di cuscinetto fluidodinamico. Grazie allo sconto del 50% la pagherete solo 17,00€ anziché 33,77€, un vero affare. Il suo profilo di soli 15mm la rende perfetta anche per i case meno ampi, fornendo un potente flusso d’aria pur occupando pochissimo spazio. Questa ventola assicura un ottimo raffreddamento grazie al controllo PWM, con un intervallo di velocità da 600 RPM a 2000 RPM e una portata d’aria massima di 56,3 CFM con pressione statica di 1,9 mmH2O. Inoltre, le alette della ventola da 120 mm sono silenziosissime. Va infine aggiunto che il lubrificante tra l’albero e il cuscinetto riduce notevolmente l’attrito, assicurandovi, oltre a un rumore molto basso, anche una lunghissima durata nel tempo.

Corsair QL120 RGB

Se invece siete alla ricerca di una ventola che raffreddi il vostro case con stile, non possiamo che segnalarvi la bellissima Corsair QL120 RGB, che grazie allo sconto del 15% ha un costo di appena 34,00€ anziché 39,90€. Dotata di 34 LED rgb disposti in quattro zone, assicura un’illuminazione omogenea. Potrete dare vita a infiniti effetti luminosi con il potente software Corsair Icue, che vi permetterà di controllare direttamente l’illuminazione. Va poi sottolineato che parliamo di una ventola potente in grado di raggiungere fino a 1.500 giri/min ed emettere una portata d’aria massima di 71.01 m³/h. Infine, le alette semitrasparenti da 120 mm sono progettate per garantire un funzionamento silenzioso, anche grazie agli smorzatori in gomma antivibrazione, che riducono ulteriormente il rumore e il trasferimento della vibrazione.

MSI MAG FORGE 112R

Questo case Mid-Tower è parte della rinomata serie MAG FORGE, e vi offrirà un’eccellente combinazione di spazio, stile e funzionalità avanzate. Con la capacità di supportare schede madri ATX, Micro-ATX e mini ITX, il MAG FORGE 112R si adatta alle vostre esigenze e alle ambizioni di gioco, offrendovi un’illuminazione straordinaria grazie alle 4 ventole ARGB preinstallate da 120 mm. Inoltre, potrete sfruttare il massimo delle performance con il supporto per 2 radiatori da 240 mm (pannello frontale e coperchio), garantendo che il vostro sistema rimanga sempre fresco anche nelle situazioni più intense. Il pannello frontale in rete non solo offre un aspetto accattivante, ma assicura anche un flusso d’aria ottimale, mentre il pannello laterale in vetro temperato mostra con orgoglio le vostre creazioni interne. Infine, il case è dotato di caratteristiche come filtro antipolvere magnetico e pulsante Insta-Light con 26 effetti luce ARGB preimpostati, rappresentando il perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.

MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO

Vi consigliamo infine la MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G, una scheda grafica che vi offrirà un’esperienza di gioco di nuova generazione e senza compromessi. La velocità di clock GPU di 2623 MHz garantisce un gameplay fluido e reattivo, mentre le uscite video DisplayPort e HDMI vi permettono di collegare il vostro sistema a una vasta gamma di dispositivi. Potete contare sull’affidabilità e prestazioni eccellenti tipiche dei prodotti MSI, mentre la tecnologia GDDR6 la rende ideale anche per i videogiocatori esigenti. Che si tratti di esplorare mondi fantasy o dominare le arene multiplayer, la MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G vi permetterà di giocare con le impostazioni grafiche al massimo.

