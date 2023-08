Con un focus sugli hard disk, SSD e Micro SD, la Amazon Gaming Week offre grandi occasioni d’acquisto anche per coloro che vogliono potenziare le capacità di archiviazione dei dispositivi di gioco, del proprio smartphone o PC. E così, proprio come abbiamo fatto con i 7 imperdibili monitor in offerta, abbiamo dedicato uno spazio simile alle unità di memoria, selezionandone 7 tra hard disk, SSD e Micro SD.

Anche in questa occasione, la selezione è stata effettuata con cura, mettendo in primo piano gli sconti più significativi. Naturalmente, vi forniamo il link diretto alla pagina completa della Amazon Gaming Week, il quale risulta prezioso per chiunque non voglia lasciarsi sfuggire alcuna offerta. Non è detto infatti che la miglior memoria per le vostre esigenze sia stata scelta da noi, ma potrebbe tranquillamente nascondersi tra le centinaia di offerte disponibili attualmente su Amazon.

Amazon Gaming Week: 7 offerte su hard disk, SSD e Micro SD

Kingston FURY Renegade 1000G

Iniziamo subito con una delle migliori offerte di questa Gaming Week relativa allo storage interno, segnalandovi il Kingston FURY Renegade 1000G, un SSD ad alte prestazioni che finora non era mai stato proposto a 80,99€. Creato per gli appassionati di giochi più esigenti, questo SSD NVMe PCIe Gen 4×4 porta le prestazioni a livelli straordinari, con velocità di lettura fino a 6000 Megabyte al secondo. Come saprete, il calore e le prestazioni non vanno mai d’accordo, ed ecco perché sarete felici di sapere che il Kingston FURY Renegade 1000G possiede un dissipatore integrato, consentendo al componente di rimanere fresco anche durante le sessioni di gioco più intense. Questo modello è progettato secondo lo standard M.2 2280, il che significa che si adatta perfettamente ai moderni setup di gioco.

Lexar NM710

Se non volete spremere fino all’ultimo FPS le vostre sessioni di gioco, potreste approfittare dell’offerta relativa all’ottimo Lexar NM710, proposto nella versione da 2TB a soli 93,99€. Qui le velocità di lettura e scrittura si attestano intorno ai 4000 e 5000 Mb/s, che sono comunque tanti per dare una spinta in più all’intero sistema. Noterete differenze di reattività grazie anche alla tecnologia HMB 3.0, che farà comunicare il vostro intero sistema con l’SSD per massimizzare le prestazioni. L’unità è anche dotata di una cache SLC che accelera ulteriormente le operazioni di lettura e scrittura, garantendo reattività e fluidità leader della categoria.

Samsung T7 Touch

Se cercate invece uno spazio di archiviazione esterno, che sia altrettanto veloce e affidabile, allora non potete perdervi lo sconto sul Samsung T7 Touch da 2TB, che passa da 287,97€ a soli 169,99€. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, questo SSD ridefinisce il concetto di rapidità in soluzioni portatili, permettendovi di risparmiare tempo prezioso per le vostre attività creative e lavorative. Non abbiate paura di portarlo ovunque andiate, perché con il telaio interno robusto lo protegge da cadute accidentali da altezze fino a 2 metri.

Lexar SL660 BLAZE

Se cercate il meglio di questa Gaming Week, allora non dovreste perdervi neanche l’offerta sul Lexar SL660 BLAZE, acquistabile a soli 90,99€ invece di 134,40€ a seguito di uno sconto del 32% applicato sul miglior prezzo degli ultimi 30 giorni. L’innovazione di questo SSD non si ferma solo alla tecnologia USB 3.2 Gen2x2, visto che va oltre il mero miglioramento delle prestazioni, facendovi coinvolgere in un mondo di colori vivaci grazie agli accattivanti LED RGB integrati. La parte esterna è altrettanto all’avanguardia quanto le prestazioni, visto che è presente un involucro in alluminio con finitura sabbiata, che offre una protezione extra contro urti e vibrazioni.

Lexar Fly

Di offerte imperdibili ce ne sono parecchie anche per quanto concerne le piccole micro SD. Tra queste, la Lexar Fly da 256GB è la più interessante, poiché non è stata mai venduta a soli 25,99€. Grazie alla tecnologia UHS-I, questa memoria raggiunge i 160 MB/s, consentendovi di trasferire i file multimediali in tempi ragionevoli, anche se si tratta di video in 4K. Le velocità sono ottime anche in scrittura, visto che qui si possono raggiungere i 90 MB/s. E non dimentichiamo la resistenza, perché questa micro SD è stata progettata per sfidare anche le condizioni più ostili. Non importa se vi trovate su un terreno accidentato, sotto il sole cocente o nell’umidità più opprimente, questa micro SD continuerà a funzionare garantendo che i vostri ricordi preziosi siano al sicuro e sempre accessibili.

Amazon Basics

Ottima offerta anche sulla micro SD targata Amazon Basics. In particolare vi consigliamo la versione da 1TB, che può essere vostra in questi giorni a soli 99,07€ invece di 127,99€. Anche se è lontana dall’essere definita una micro SD ad alte prestazioni, le velocità di lettura e scrittura che promette soddisfano la maggior parte delle persone, in particolare coloro che mettono in evidenzia la capacità di archiviazione che, come detto, su questo modello è da ben 1000GB. Resistente all’acqua con certificazione IPX6, è inoltre pronta a resistere agli urti e persino a temperature estreme da 80°C a -10°C, potendo dunque portarla ovunque senza preoccupazioni.

Corsair Vengeance DDR5 96GB CL40

Se non volete avere più problemi di RAM da qui in avanti, o se siete soliti lavorare con software che occupano grandi quantitativi di memoria, allora ecco l’offerta perfetta per voi. Questo kit Corsair Vengeance è da ben 96GB, diviso in due banchi da 48GB l’uno. Le RAM sono poi DDR5, pertanto di ultima generazione. Il prezzo è di 281,99€, decisamente inferiore rispetto a quello proposto finora, con uno sconto di oltre 100,00€ rispetto al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni. Inoltre, con i profili Intel XMP 3.0 personalizzati, le prestazioni si adattano alle varie esigenze, incrementa la frequenza di clock solo se necessario.

