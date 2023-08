Con il debutto della Amazon Gaming Week, gli appassionati di videogiochi possono accedere a prodotti di eccellente qualità a prezzi convenienti, e ciò si applica anche al mondo dei monitor da gaming. In un contesto in cui questi monitor stanno raggiungendo livelli di avanzamento sempre più elevati, come evidenziato dalle più recenti innovazioni presentate alla Gamescom 2023, numerosi modelli già consolidati sul mercato vengono ora resi disponibili su Amazon con sconti che toccano anche il 30% rispetto ai prezzi di vendita degli ultimi 30 giorni.

Questo significa che dal 23 agosto al 3 settembre sarà il momento ottimale per procedere all’acquisto di un monitor gaming, ovvero modelli che enfatizzino l’importanza della frequenza di aggiornamento e della fluidità delle immagini. Tra le proposte in promozione spiccano non solo modelli che garantiscono elevate frequenze di aggiornamento e tempi di risposta minimi, ma anche monitor con pannelli di straordinaria qualità, come quelli con certificazione superiore al classico HDR 10 o HDR 400.

In questo articolo abbiamo selezionato 7 modelli che offrono sia i migliori sconti disponibili, sia quelli che rappresentano delle scelte meritevoli nonostante sconti più contenuti. Tuttavia, se siete interessati a una panoramica completa delle offerte, che include anche quei modelli in cui lo sconto non è massimo ma che potrebbero comunque catturare la vostra attenzione, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata.

Amazon Gaming Week: 7 imperdibili monitor in offerta!

Benq Mobiuz Ex3210U

Cominciamo con uno dei migliori monitor in offerta su Amazon in occasione di questa Gaming Week. Le straordinarie prestazioni del pannello di questo modello si combinano ora con un incredibile abbattimento del prezzo, permettendovi di portare a casa questo modello al prezzo vantaggioso di 748,99€ anziché 981,99€. Questo monitor è equipaggiato con la rivoluzionaria tecnologia HDRi di BenQ e una serie di funzionalità all’avanguardia. È progettato per elevare l’esperienza di gioco e di visione a livelli eccezionali, come ci si aspetta da un prodotto di questa categoria. Grazie all’integrazione di un sensore innovativo, il pannello monitora i livelli di illuminazione circostante, regolando automaticamente la luminosità, il contrasto e la nitidezza per adattarsi alle condizioni visuali. Inoltre, con il microfono incorporato, potenziato addirittura dall’intelligenza artificiale, il monitor riesce a sopprimere efficacemente i rumori ambientali indesiderati e, soprattutto, consente di evitare l’uso di cuffie o microfoni esterni durante conferenze online.

Philips Evnia 27M1F5800

Un altro monitor di fascia alta ad essere crollato di prezzo in questa Gaming Week è il Philips Evnia 27M1F5800, che passa dai precedenti 774,62€ a soli 649,99€. Con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, questo monitor offre una fluidità delle immagini oltre il doppio migliore rispetto a un display standard. Se si parla di qualità d’immagine, entra in gioco la tecnologia SmartImage HDR, che permette al monitor di adattarsi a diversi scenari d’uso, assicurando quindi la visione perfetta sia in giochi HDR, film HDR che foto HDR. Alla base del pannello vi è poi la tecnologia IPS Nano Color, che garantisce la massima precisione cromatica senza variazioni, con una copertura della gamma cromatica fino al 98% secondo gli standard cinematografici.

Samsung Odyssey G4

È sempre un’opportunità da cogliere al volo quando Amazon rende disponibile il Samsung Odyssey G4 a meno di 200,00€, e ciò è attualmente possibile durante grazie alla Gaming Week. In questo caso parliamo del modello da 27″ con risoluzione Full HD, caratteristiche che si sposano bene con la maggior parte delle esigenze dei videogiocatori. I giocatori più esigenti beneficeranno della frequenza di aggiornamento di questo monitor, che si spinge fino a 240Hz, un traguardo finora riscontrabile solo nei setup PC più avanzati. Tuttavia, vale la pena sottolineare che il monitor può essere tranquillamente adoperato anche con console da gioco. Inoltre, va menzionato che questo schermo vanta la compatibilità sia con Nvidia G-Sync che con AMD FreeSync Premium, due tecnologie che annullano ulteriormente la sensazione di lag in determinati scenari di gioco.

MSI G272QPF

Importante crollo di prezzo anche per MSI G272QPF, che passa da 371,91€ a soli 269,00€, mai così economico da quando si trova in commercio. Con la sua ampia gamma colori, con 1,07 miliardi di sfumature, questo monitor saprà offrire una visione delle immagini molto più immersiva rispetto a un monitor standard. A dimostrarlo è poi il 120% dello spazio colore sRGB e il 93% dello standard DCI-P3, che daranno vita a quei dettagli che solitamente non vengono visti su uno schermo entry level. Per quanto riguarda la reattività, MSI G272QPF vi farà giocare con un tempo di risposta di soli 1ms (MPRT), eliminando ogni strappo o immagine sfocata, mantenendo ogni singolo frame nitido e fluido.

AOC Gaming 25G3ZM

Se siete alla ricerca di un monitor compatto con una diagonale inferiore rispetto al popolare standard da 27″, l’AOC Gaming 25G3ZM rappresenta un’opportunità d’acquisto eccellente. Attualmente in vendita al prezzo scontato di soli 179,00€, anziché il prezzo precedente di 200,89€, questo modello offre un’aggiornamento della frequenza di 240Hz, rendendolo una delle opzioni più convenienti per coloro che desiderano ottenere il massimo numero di frame al secondo nelle loro sessioni di gioco. Inoltre, il tempo di risposta rapido di soli 0,5 ms MPRT contribuisce a garantire un’esperienza di gioco ottimale, indipendentemente dal tipo di titolo che si preferisce, che siano sparatutto in prima persona (FPS), strategici in tempo reale (RTS) o di altri generi. Non solo le specifiche prestazionali, ma anche la luminosità e il contrasto si distinguono, superando leggermente la media della categoria. A differenza dei tradizionali pannelli che offrono 250 cd/m² di luminosità e un rapporto di contrasto di 1000:1, questo schermo vanta una luminosità di 300 cd/m² e un contrasto di 3.000:1. Questo si traduce in immagini più vivide e dettagliate, arricchendo ulteriormente l’esperienza visiva. E per quanto riguarda le connessioni, questo modello offre 2 porte HDMI, 1 DisplayPort 1.2 e persino un hub USB per semplificare ulteriormente la vostra esperienza di gioco.

BenQ Mobiuz EX240N

Occasione fantastica anche per il BenQ Mobiuz EX240N che, essendo da 23,8″, è un altro modello che si addice a chi ha una postazione di gioco piccola. A seguito della Gaming Week, il suo prezzo scende a soli 125,99€, permettendovi di acquistarlo al miglior prezzo di sempre. Tra le specifiche tecniche principali va citato il pannello VA e la sua frequenza di aggiornamento a 165Hz e tempo di risposta di 1ms, oltre alla risoluzione Full HD, più che sufficiente per numero di pixel su una diagonale da circa 24″. Presente la tecnologia AMD FreeSync Premium, che elimina gli sfarfallii e strappi dell’immagine, sincronizzando perfettamente il monitor con la vostra eventuale scheda grafica dedicata.

HP OMEN 27qs

Concludiamo questa selezione suggerendovi l’HP OMEN 27qs, poiché anche questo modello viene venduto al prezzo più basso di sempre, che si traduce nella possibilità di acquistarlo per la prima volta a meno di 400,00€. Con un pannello IPS da 27″ e una risoluzione Quad HD (2560 x 1440p), ogni singolo dettaglio sarà ben visualizzato sullo schermo, merito anche della luminosità pari a 400 nits e al relativo supporto DisplayHDR 400. Saranno quindi garantiti i contrasti dinamici, ottimi per i film così come per il gaming. Grazie alla compatibilità con PS5 e Xbox Series X, potrete sfruttare i vantaggi di un gameplay fluido anche con le console di ultima generazione, rinunciando però chiaramente ai 240Hz, ottenibili solo su PC.

