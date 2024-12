Amazon svela Nova, la sua nuova famiglia di IA

Amazon ha annunciato una nuova serie di modelli di intelligenza artificiale chiamati "Nova" durante la conferenza AWS re:Invent a Las Vegas. Questi modelli saranno disponibili attraverso la piattaforma Amazon Bedrock su AWS.

La nuova gamma Nova comprende diversi tipi di modelli AI con capacità differenti. Amazon Nova Micro è un modello di testo ottimizzato per velocità e costi, mentre Nova Lite è un modello multimodale economico in grado di elaborare immagini, video e testo. Nova Pro viene descritto come un modello multimodale "altamente capace".

Amazon sta inoltre sviluppando Nova Premier, definito come il loro "modello multimodale più capace per compiti di ragionamento complesso", la cui uscita è prevista per l'inizio del 2025.

Per la generazione di contenuti, l'azienda ha presentato Nova Canvas per le immagini e Nova Reel per i video. Questi modelli includono funzionalità di filigrana per "promuovere un uso responsabile dell'AI", secondo quanto dichiarato da Amazon.

Durante la conferenza, Amazon ha anche annunciato la costruzione di un enorme cluster di calcolo AI in partnership con Anthropic, utilizzando i chip Trainium 2 di Amazon. L'azienda afferma che "una volta completato, dovrebbe essere il più grande cluster di calcolo AI al mondo disponibile per Anthropic".

Questi annunci sottolineano gli sforzi di Amazon per competere nel settore dell'AI con aziende come OpenAI. Il vantaggio di Amazon potrebbe risiedere nella sua vasta infrastruttura cloud AWS, già ampiamente utilizzata da grandi imprese.

La presenza di un dirigente Apple sul palco di re:Invent per discutere dell'utilizzo dei chip AI personalizzati di Amazon evidenzia ulteriormente la portata e l'influenza dell'azienda nel settore tecnologico.

Oltre ai modelli Nova, Amazon sta lavorando a una versione potenziata di Alexa basata sull'AI, il cui lancio, inizialmente previsto per quest'autunno, sembra essere stato posticipato al prossimo anno. Insomma, l'intelligenza artificiale è al centro dell'innovazione tecnologica contemporanea, e Amazon si sta posizionando come un attore chiave in questo campo con la sua nuova serie di modelli "Nova".