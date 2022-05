L’APU Mendocino svelata da AMD al Computex è una nuova soluzione pensata per sistemi mobile a bassa potenza. Come vi avevamo già raccontato in passato, questa nuova APU farà uso di 4 core Zen 2 aggiornati, realizzati mediante il processo produttivo a 6nm di TSMC, accompagnati da iGPU con architettura RDNA 2. Se da un lato questo nuovo prodotto destava interesse per via delle sue potenzialità, dei nuovi rumor riguardo le specifiche della grafica integrata abbassano queste aspettative.

L’informazione, riportata dai colleghi di Videocardz, arriva proprio dall’annuncio della nuova console AYANEO condiviso dall’insider Golden Pig Upgrade Pack. La nuova APU Mendocino ha una configurazione del tutto simile a quella già usata su Van Gogh di Steam Deck, AMD non aveva tuttavia svelato le specifiche complete della iGPU RDNA 2. Secondo quanto emerso, l’APU Mendocino presenterebbe meno unità di calcolo del previsto, offrendo soltanto 2 CU rispetto le 8 presenti su Van Gogh.

Fonte: Videocardz

Il numero di CU risulta inferiore anche alle specifiche della iGPU che sarà presente sui prossimi Ryzen 7000: i nuovi processori dovrebbero infatti equipaggiare 4CU, una configurazione già definita da AMD non sufficiente per gli ambiti videoludici. L’informazione riguardo il numero di CU della grafica integrata di Mendocino non è tuttavia stata ancora confermata da AMD, ne tantomeno dal produttore AYANEO, che ha intenzione di utilizzarla nella sua console portatile Air Plus.

Ciò che desta interesse di questa console è la presenza di un display con risoluzione da 1080p, anziché un 720p più indicato per sistemi portatili a bassa potenza come per Air Plus di AYANEO. Un’ipotesi è che la console potrebbe far uso di una versione personalizzata dell’APU Mendocino, l’insider si è tuttavia sempre dimostrato affidabile nelle sue indiscrezioni, la presenza di due sole CU sulla nuova APU Mendocino di AMD non sarebbe inoltre una sorpresa, se consideriamo che questa è destinata a portatili sottili e leggeri di fascia bassa.