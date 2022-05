Oltre alle novità per sistemi desktop relative ai futuri Ryzen 7000 e ai chipset X670E, X670 e B650, AMD ha voluto condividere anche i piani per il futuro dei notebook, a partire da una misteriosa APU chiamata “Mendocino”. La soluzione dovrebbe arrivare prima dei futuri Ryzen 7000 Phoenix basati su architettura Zen 4 e sarebbe un refresh di Zen 2 a 6nm, abbinata a una grafica integrata RDNA 2. La nuova APU dovrebbe debuttare in Q4, quindi nel trimestre da ottobre a dicembre.

Secondo le prime informazioni, Mendocino sarebbe indirizzata ai notebook di fascia media e bassa, con un prezzo compreso tra i 400 e i 700 dollari, equipaggiati sia con Windows 11 che con ChromeOS. L’APU sarebbe dotata di 4 core / 8 thread e dovrebbe garantire una lunga durata della batteria, che secondo AMD si attesterebbe oltre le 10 ore.

Gli appassionati si saranno già accorti che l’abbinata Zen 2 / RDNA 2 non è una novità: è la stessa che troviamo sulle console di nuova generazione e in particolare su Steam Deck, la cui APU condivide lo stesso numero di core e thread. Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli ed è presto per qualsiasi tipo di analisi, tuttavia è indubbio che potrebbe trattarsi di una soluzione molto interessante per i futuri notebook entry level, spesso acquistati da chi non ha esigenze particolari e si limita a gestire documenti e mail, navigare in rete e usare i principali servizi di streaming per la visione di film e serie TV.