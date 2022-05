AMD, tramite un annuncio ufficiale, ha confermato l’arrivo della nuova architettura Zen 4, che farà da colonna portante alla nuova serie di processori Ryzen 7000, facendo un altro grande passo in avanti nella corsa al processore più prestante: le migliorie apportate da questa architettura permetterano alle nuove CPU di entrare in competizione con i nuovi Alder Lake e Raptor Lake di Intel, riuscendo, con molta probabilità, a posizionarsi ancora più in alto rispetto ai competitor.

Il punto di forza principale lo si può trovare sicuramente nel processo produttivo da 5 nm, più prestante rispetto ai 10 nm SuperFin (ora chiamati Intel 7) utilizzato da Intel, che ha deciso invece di puntare molto sull’architettura, per il momento inedita su computer portatili e desktop (se non consideriamo il MacBook Air M1 e il MacBook Pro M1, sui quali Apple ha già pensato di portarsi avanti), big.LITTLE (che non sembra però essere, almeno a quanto dichiarato da AMD, una priorità sulle architetture desktop), che permette di unire core ad alte prestazioni con core basso consumo, garantendo allo stesso tempo potenza e risparmio energetico in un unico chip.

La risposta da parte di AMD non ha tardato ad arrivare: se da un lato abbiamo Intel che sfrutta la tecnologia sviluppata da ARM per far collaborare due tipi di core diversi, AMD ha deciso di utilizzare una strategia più “brutale”, aumentando contemporaneamente il numero di core e il numero di istruzioni per clock, puntando dunque, almeno apparentemente, tutto sulle prestazioni. L’unica sbirciatina concessa finora (si sa che AMD è molto restia a svelare anticipazioni sui suoi prodotti, almeno fin quando non arrivano alla fase finale di produzione) arriva dal CES 2022, dove il CEO Lisa Su ha mostrato un primo prototipo della nuova architettura. Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per avere informazioni più dettagliate su quelli che saranno, con ogni probabilità, i competitor diretti nella nuova generazione di CPU Intel.

Uscita

Tra pandemia e problemi vari, la roadmap di AMD ha subito varie modifiche, portando l’uscita dei processori AMD Ryzen 7000 con architettura Zen 4 a slittare nella seconda metà del 2022. C’è anche una corrente di pensiero che suggerisce che le CPU verranno presentate insieme alle schede video RDNA 3: non sappiamo se sia davvero così, ma senza dubbio sarebbe davvero impegnativo per AMD gestire contemporaneamente il lancio dei nuovi Ryzen 7000 e delle nuove Radeon RX 7000, entrambi basati su nuove architetture. In ogni caso, secondo il sito web MilkyWay@Home, che è riuscito ad avere accesso a un campione di pre-produzione delle nuove CPU, l’attesa dovrebbe essere veramente agli sgoccioli.

D’altronde bisogna anche considerare il fatto che AMD ha raggiunto, dopo ben 15 anni, lo stesso numero di vendite di processori desktop di Intel, fornendo alla stessa azienda un motivo in più per tornare sul mercato con una sorta di “armamento pesante”, che è traducibile nel supporto alle RAM DDR5 e agli SSD PCIe 5.0 (entrambi non supportati sull’attuale architettura Zen 3, ma che, con ogni probabilità, vedremo invece sulla nuova Zen 4).

Specifiche

L’unica conferma che è sopraggiunta per quanto riguarda le specifiche della nuova serie di processori Ryzen 7000 riguarda il già citato processo produttivo a 5 nm, gestito ovviamente da TSMC. Altre migliorie che potrebbero essere introdotte, almeno basandosi sulle speranze della community, riguardano l’aumento del numero di core sia per la linea consumer, arrivando così a 24, che per la linea EPYC, permettendole di raggiungere la coppia 128 core / 256 thread.

Non dimentichiamoci anche della tecnologia 3D V-Cache, introdotta recentemente da AMD con lo scopo di aumentare notevolmente la cache del processore, ma che ha permesso di raggiungere risultati ben oltre quelli sperati/programmati, rendendola paragonabile addirittura all’introduzione di una nuova generazione di processori: ciò fa ovviamente pensare che questa tecnologia di packaging verrà sfruttata anche sui nuovi chip Zen 4, che potrebbero fare leva anche su una nuova GPU integrata basata su chip Navi, con architettura RDNA 3.

Prestazioni

Passiamo all’analisi delle prestazioni da un punto di vista prettamente qualitativo: l’introduzione della nuova architettura Zen 4 sui Ryzen 7000, assieme all’utilizzo di un nodo di produzione più avanzato da 5 nm, garantiranno un aumento della densità dei transistor addirittura dell’87%, che dovrebbe corrispondere a un conseguente aumento di prestazioni che si attesta intorno al 40% rispetto all’architettura Zen 3. Come già anticipato, il numero di istruzioni per clock (IPC) dovrebbe essere superiore del 25%, mentre, nel caso in cui AMD preferirà rimanere sulla tecnologia PCIe 4.0, il numero di corsie dovrebbe essere aumentato da 24 a 28. Stando a quanto riportato da ChipsandCheese , su alcuni processori potremmo riuscire a vedere una frequenza, sul multi-core, di addirittura 5.0 GHz: gli appassionati sanno che un risultato del genere è letteralmente mostruoso, riuscendo forse ad attrarre anche gli utenti più scettici a riguardo, se non addirittura i fedelissimi di Intel.

Foto generiche

Attendiamo dunque maggiori conferme e informazioni attendibili, che dovrebbero giungerci nelle settimane che verranno, fino a quando non si avrà l’annuncio ufficiale. Prima di allora, noi di Tom’s Hardware vi terremo costantemente informati con tutte le news riguardanti questo argomento.