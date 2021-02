AMD, nuove conferme sulla RX 6700 XT

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo parlato più volte di una molto chiacchierata scheda di fascia media prodotta da AMD con la nuova architettura RDNA 2. Nel listino della casa di Sunnyvale ad oggi sono presenti solamente delle GPU di fascia alta, con la fascia media ancora “bloccata” alla serie RX 5000. La scheda in questione è la Radeon RX 6700 XT, la quale dovrebbe teoricamente essere collocata in una fascia di prezzo più abbordabile e sarà basata secondo indiscrezioni sulla GPU Navi 22. Per quanto riguarda le specifiche, la nuova scheda sarà dotata di 12GB di VRAM GDDR6 e sarà dedicata al gaming fino a 1440p.

Questa nuova scheda grafica andrebbe a collocarsi a livello prestazionale nella stessa fascia della Nvidia RTX 3060, con la VGA di casa AMD però avvantaggiata da un maggiore bandwidth (384GB/s) e dall’implementazione della tecnologia Infinity Cache. La RX 6700 XT sarà inoltre dotata di 40CU (Core Unit), per un totale di 2560 Stream Processor. Il numero di CU e SP è lo stesso delle “vecchie” RX 5700 XT. Si potrà così avere un confronto diretto tra le due generazioni, per rimarcare in modo ancor più chiaro l’effettiva evoluzione dell’architettura. Cresce quindi l’attesa per i primi benchmark ufficiali, per comprendere le reali potenzialità della nuova GPU.

A tal proposito, proprio nella giornata di ieri un tweet di Andreas Schilling, giornalista di HardwareLuxx.de, ha svelato che la Radeon RX 6700 XT potrebbe essere lanciata con molta probabilità nel Q1 2021, dato che confermerebbe le indiscrezioni dei mesi precedenti che prevedevano l’uscita della stessa proprio entro il mese di marzo. Nello stesso post, vi sarebbero anche conferme riguardanti le specifiche della memoria installata e del bus a 192-bit.

Soon™ – sometime in H1 2021 or is it Q1? 🤷🏼‍♂️ Radeon RX 6700 XT – 1440p Gaming

– 12 GB GDDR6 pic.twitter.com/0F0m2fOsoe — Andreas Schilling (@aschilling) January 30, 2021

Ricordiamo comunque che al momento il mercato delle GPU vive uno dei suoi momenti più difficili, data la scarsa disponibilità di schede e un eccesso di domanda dovuto anche a un ritorno alla ribalta del mining. La presenza di queste nuove GPU potrà forse dare la speranza di rimescolare le carte in gioco, visti i prezzi proibitivi raggiunti oggi per l’acquisto di una scheda video.