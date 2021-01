I prezzi delle schede grafiche aumenteranno ancora?

Nonostante siano noti a tutti i problemi che ultimamente occupano le menti di NVIDIA e AMD (ne abbiamo parlato qui in modo più esaustivo), sembra che l’incremento dei prezzi dei componenti non voglia fermarsi nel breve periodo. La causa di ciò risiede per lo più nell’elevata domanda e nella scarsità di offerta di GPU di ultima generazione, sempre più difficili da reperire sul mercato.

Come se non bastasse, l’imminente fine del capodanno cinese (12 febbraio) potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione. Non si tratta di un’apocalisse, ma bensì la data che è stata annunciata dal sito cinese MyDrivers, secondo il quale i prezzi delle memorie utilizzate nelle schede grafiche inizieranno a salire dopo quel giorno.

Le schede più colpite dall’aumento di prezzo sembreranno essere le NVIDIA GeForce RTX della serie 3000 e le AMD Radeon della serie 6000, che montano rispettivamente dei chip di memoria GDDR6X e GDDR6. La situazione non sembra essere delle migliori, considerato che l’MSRP stabilito inizialmente (ovvero il prezzo di vendita che il produttore suggerisce al rivenditore) è stato già ampiamente superato.

Basti pensare alle numerose lamentele degli utenti direttamente sul sito di NVIDIA, dove la GeForce RTX 3070, che viene pubblicizzata “a partire da 519€”, risulta essere su Amazon addirittura a più di 1000€. C’è chi “giustifica” NVIDIA dando la colpa agli scalper (un po’ come i bagarini che rivendono i biglietti dei concerti a prezzi allucinanti) o ai miner, ma di fatto sono solo una piccola parte del problema reale.

Certamente anche il CoVid-19 ha fatto la sua parte, ma questo tipo di problemi non sembrano essere cosa recente: da come riportano alcuni utenti, la stessa situazione si verificò anche all’uscita della serie 1000 e della serie 2000, colpite maggiormente dalla crescita esponenziale di miner di bitcoin.

Speriamo comunque di rivedere prezzi equi sia da parte di NVIDIA che di AMD, dato che a breve anche Intel rientrerà nel settore delle GPU ad alte prestazioni. Vedremo cosa succederà, ma la situazione si prospetta tutt’altro che rosea, sia per gli appassionati che per i produttori.