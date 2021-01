AMD Radeon RX 6700 e RX 6700 XT arriveranno a marzo?

La gamma di prodotti RDNA2 di AMD si prepara ad espandersi con prodotti più economici. Le tanto vociferate Radeon RX 6700 e RX 6700 XT dovrebbero arrivare entro la fine del Q1 2021 in sostituzione delle attuali GPU della serie 5000 dell’azienda.

AMD ha annunciato le sue nuove GPU durante un evento tenutosi in streaming online a ottobre dello scorso anno. Durante la presentazione, l’azienda capitanata da Lisa Su ha presentato al mondo l’architettura RDNA2, la tecnologia Infinity Cache e i modelli di GPU Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT. Tutti questi modelli di schede video sono realizzati partendo dalla GPU Navi 21, ma che fine ha fatto la tanto vociferata Navi 22?

Secondo quanto condiviso da Cowcotland, le schede grafiche Big Navi di fascia media dovrebbero essere annunciate verso la fine del primo trimestre di quest’anno, collocando in pratica l’arrivo sul mercato dei prodotti a marzo 2021.

Le AMD Radeon RX 6700 e RX 6700 XT dovrebbero andare a sostituire le attuali RX 5700 e RX 5700 XT con delle schede dall’architettura più moderna, in grado di supportare le istruzioni DirectX 12 Ultimate di Microsoft e dotate di accelerazione hardware per le operazioni di ray tracing tramite Vulkan e DXR.

Alcuni rumor riguardanti queste GPU avrebbero indicato per le schede in questione la presenza della tecnologia Infinity Cache e di 12GB di memoria video di tipo GDDR6 su un bus di 192 bit. Il chip Navi 22 XT dovrebbe poter contare su 40 CU (Compute Unit) rendendo la Radeon RX 6700 XT la perfetta sostituta della RX 5700 XT, dotata dello stesso numero di unità di calcolo. Questo ci permetterebbe di valutare in modo diretto i miglioramenti prestazionali portati dalla nuova architettura RDNA2, confrontandola ad armi pari con RDNA.

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulle nuove GPU della famiglia Radeon che non mancheremo di testare sul nostro banco di prova per fornirvi le nostre impressioni appena saranno disponibili.