AMD Radeon RX 6700 XT, svelata la data di lancio?

Dopo le registrazioni delle schede Radeon RX 6700 XT da parte di vari produttori, come Gigabyte e PowerColor, era ormai questione di tempo prima che anche la data di lancio trapelasse in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale di AMD. A quanto pare non abbiamo dovuto attendere molto, dato che, stando ad un messaggio pubblicato su Twitter da Cowcotland, la prossima scheda grafica basata sull’architettura RDNA2 debutterà sul mercato il prossimo 18 marzo. La tempistica è perfetta se consideriamo i vari rumor che parlavano di un lancio previsto per il primo trimestre del 2021.

Stando alle indiscrezioni raccolte nel corso delle scorse settimane, la Radeon RX 6700 XT dovrebbe essere equipaggiata con 12GB di memoria video di tipo GDDR6 su un bus a 192bit, mentre il chip Navi 22 dovrebbe poter contare su 40CU (Compute Unit), per un totale di 2.560 Stream Processor, rendendo la Radeon RX 67000 XT la perfetta sostituita della RX 5700 XT per l’esecuzione di videogiochi a risoluzione 1440p. Ovviamente, saranno presenti anche tutti gli avanzamenti tecnologici portati dalla nuova architettura RDNA 2, tra cui il supporto all’Infinity Cache e la possibilità di effettuare calcoli in hardware per gli effetti di Ray Tracing in tempo reale.

Purtroppo, visto anche l’attuale mercato delle schede video, stando alle fonti di Cowcotland, il numero di pezzi disponibili al lancio sarà “molto limitato”, quindi, nel caso foste interessati, vi consigliamo di tenere l’occhio prontamente il sito ufficiale ed i principali distributori per riuscire ad accaparrarvene un esemplare. Per il momento, non ci resta altre che attendere, finalmente, una conferma ufficiale da parte della compagnia di Sunnyvale.