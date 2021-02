Radeon RX 6700, ecco la line up PowerColor

Diverso tempo fa vi avevamo riportato che il noto produttore Gigabyte aveva registrato presso l’ente Eurasian Economic Commission (EEC) la sua linea di schede grafiche basate sulla serie Radeon RX 6700 XT di AMD, ancora non annunciata ufficialmente. Stando alle indiscrezioni raccolte nel corso delle scorse settimane, la Radeon RX 6700 XT dovrebbe essere equipaggiata con 12GB di memoria video di tipo GDDR6 su un bus a 192bit, mentre il chip Navi 22 dovrebbe poter contare su 40CU (Compute Unit), per un totale di 2.560 Stream Processor, rendendo la Radeon RX 67000 XT la perfetta sostituita della RX 5700 XT per l’esecuzione di videogiochi a risoluzione 1440p. Ovviamente, saranno presenti anche tutti gli avanzamenti tecnologici portati dalla nuova architettura RDNA 2, tra cui il supporto all’Infinity Cache e la possibilità di effettuare calcoli in hardware per gli effetti di Ray Tracing in tempo reale.

A quanto pare, Gigabyte non è stata l’unica a svelare l’esistenza di questa serie prima del suo annuncio ufficiale da parte di AMD. Infatti, anche PowerColor ha registrato recentemente nuove schede presso l’ECC, tra cui anche alcune varianti Radeon RX 6700 (non XT), dotate di 6GB di VRAM. Di seguito trovate l’elenco completo, grazie ad una tabella realizzata dai colleghi di VideoCardz.

Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6700 AXRX 6700XT 12GBD6-M3DH AXRX 6700XT 12GBD6-3DHE/OC

AXRX 6700XT 12GBD6-3DHE AXRX 6700XT 12GBD6-3DHEV2/OC

AXRX 6700XT 12GBD6-3DHEV2 AXRX 6700XT 12GBD6-3DHL/OC

AXRX 6700XT 12GBD6-3DHL AXRX 6700XT 12GBD6-3DHLV2/OC

AXRX 6700XT 12GBD6-3DHLV2 AXRX 6700XT 12GBD6-3DH/OC

AXRX 6700XT 12GBD6-3DH AXRX 6700 6GBD6-3DH/OC

AXRX 6700 6GBD6-3DH AXRX 6700XT 12GBD6-3DHV2/OC

AXRX 6700XT 12GBD6-3DHV2 AXRX 6700 6GBD6-3DHV2/OC

AXRX 6700 6GBD6-3DHV2 AXRX 6700XT 12GBD6-3DHWL/OC

AXRX 6700XT 12GBD6-3DHWL AXRX 6700XT 12GBD6-3DHWLV2/OC

AXRX 6700XT 12GBD6-3DHWLV2

Per il momento non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di AMD che, allo stato attuale, dovrebbe essere imminente, dato che le nuove schede grafiche Radeon RX 6700 e RX 6700 XT dovrebbero arrivare sul mercato (speriamo in quantità sufficienti) entro marzo 2021.