Dopo l’annuncio in occasione della Gamescom 2023 dello scorso agosto, oggi debuttano le schede video AMD Radeon RX 7700 e Radeon RX 7800 XT, due modelli si posizionano nella fascia media e medio-alta del mercato e che completano la famiglia AMD Radeon RX 7000, che non dovrebbe, salvo sorprese, ricevere altri modelli. Riusciranno a occupare un posto nella nostra lista delle migliori schede video? Scopriamolo.

In questa recensione ci occuperemo unicamente della Radeon RX 7700 XT. Se volete leggere la recensione della Radeon RX 7800 XT, la trovate a questo indirizzo.

Caratteristiche tecniche

Non esiste una versione Reference dell’AMD Radeon RX 7700 XT e, per l’occasione, abbiamo ricevuto una personalizzazione Sapphire Pulse. La scheda video è abbastanza compatta, è lunga 280 mm ed è spessa 2,5 slot, equipaggia un dissipatore a doppia ventola e riprende lo schema di colori nero e rosso, tipico della gamma Pulse.

Il dissipatore è più che adeguato per la GPU ed è dotato di ventole con Angular Velocity Fan Blade, ossia pale dalla forma particolare progettate per incanalare meglio l’aria, in modo da aumentare la pressione statica del 44% e il flusso d’aria del 19% e aumentare in questo modo sia le capacità di raffreddamento che la silenziosità.

La nuova Radeon RX 7700 XT si basa sull’architettura RDNA 3 con GCD prodotto a 5nm e MCD a 6nm, integra 28,1 miliardi di transistor in un die di 346mm². A bordo troviamo 12GB di memoria video GDDR6 a 18 Gbps, che abbinati al bus 192-bit (inferiore a quello 256-bit della vecchia RX 6700 XT) assicurano una larghezza di banda di 432GB/s, che però può raggiungere i 1995,3 GB/s grazie all’Infinity Cache di seconda generazione. In termini di frequenze, la Radeon RX 7700 XT offre un Game Clock di 2171MHz, mentre può arrivare fino a 2544MHz in Boost.

Radeon RX 6700 XT Radeon RX 7700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7800 XT Architettura RDNA 2 RDNA 3 RDNA 2 RDNA 2 RDNA 3 Compute Unit 40 54 60 72 60 Ray accelerator 40 54 60 72 60 Stream Processor 2560 3456 3840 4608 3840 Frequenza Game / Boost (MHz) 2424 / 2581 2171 / 2544 1815 / 2105 2015 / 2250 2124 / 2430 Memoria 12GB GDDR6 @ 12Gbps 12GB GDDR6 @ 18Gbps 16GB GDDR6 @ 16Gbps 16GB GDDR6 @ 16Gbps 16GB GDDR6 @ 19,5Gbps Interfaccia memoria 256-bit 192-bit 256-bit 256-bit 256-bit AMD Infinity Cache 96MB (1a gen.) 48MB (2a gen.) 128MB (1a gen.) 128MB (1a gen.) 64MB (2a gen.) Larghezza di banda (GB/s) 512 432 512 512 624 TGP (watt) 230 245 250 300 263 Prezzo 479€ 519€ 600€ 670€ 569€

Le Compute Unit sono 54, per un totale di 54 Ray Accelerator e 3456 Stream Processor. Un netto aumento rispetto alla Radeon RX 6700 XT, dotata di 40 CU e 2560 Stream Processor; un’altra novità rispetto alla passata generazione sono i 108 AI Accelerator, non ancora sfruttati a dovere da AMD considerando che FSR, a differenza del DLSS, non usa l’intelligenza artificiale.

La RX 7700 XT ha un TGP di 245 watt e si alimenta con due connettori PCIe 8 pin. In una recente intervista, Scott Herkelman di AMD ha affermato che il team Radeon ha valutato l’uso del connettore 12VHPWR per questa scheda, ma ha deciso di non utilizzarlo visti i noti problemi che lo affliggono. In termini di uscite video troviamo infine due DisplayPort 2.1 e due HDMI 2.1.

Prestazioni

Abbiamo testato la Radeon RX 7700 XT sulla nostra classica piattaforma con Intel Core i9-13900K, dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD XT da 360mm e 32GB di RAM DDR5-6000 CL30. I benchmark sono stati eseguiti sia in Quad HD che in Full HD, sia in rasterizzazione che con ray tracing e DLSS / FSR attivi; non abbiamo fatto benchmark con ray tracing esenza upscaling in quanto è uno scenario poco realistico, ma nelle prossime settimane arriveranno anche dei test a riguardo.

Prestazioni in QHD e FHD

In 1440p la RX 7700 XT riesce a mantenersi sopra i 60 FPS anche in titoli impegnativi come Cyberpunk 2077, assicurando una buona esperienza di gioco a questa risoluzione. Nei test la scheda è sempre davanti alla RTX 4060 Ti e compete con la RTX 4070, superandola in alcuni giochi e rimanendo invece dietro in altri.

Anche a risoluzione Full HD la RX 7700 XT riconferma quanto rilevato in precedenza, superando sempre in maniera convincente la RTX 4060 Ti e dando del filo da torcere alla RTX 4070, scheda video sulla carta di fascia più alta.

Prestazioni in QHD e FHD con ray tracing e DLSS / FSR

Per questi test attiviamo il ray tracing e il DLSS o l’FSR, a seconda della scheda video in uso, impostandoli sul profilo “bilanciato”; sulle nuove RTX 4000 usiamo il DLSS 3 con Frame Generation, come vedete indicato nel grafico. Ogni gioco ha impostazioni e versioni diverse, quindi prima di passare ai grafici, vi lasciamo questa tabella che riassume quelle usate in ognuno dei titoli provati.

Gioco Impostazione ray tracing Versione DLSS / FSR Cyberpunk 2077 Ultra DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2.1 Returnal Max DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2.1 Dying Light 2 Alta qualità DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2 F1 22 Alto DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2

Il ray tracing continua ad essere il tallone d’Achille delle AMD Radeon e questa RX 7700 XT non fa eccezione. La scheda è lontana dai 60 FPS in Cyberpunk 2077 e, sebbene la situazione migliori negli altri giochi provati, meno impegnativi da gestire, rimane sempre dietro alla RTX 4060 Ti. Il DLSS 3 da una spinta importante alle NVIDIA RTX serie 40, che hanno un netto vantaggio quando si parla di ray tracing.

In 1080p lo scenario è lo stesso, ma a risoluzione inferiore corrispondono framerate superiori: i 71,4 FPS medi in Cyberpunk 2077 confermano che in Full HD è possibile giocare a dettagli massimi con ray tracing attivo anche con questa RX 7700 XT.

Consumi

La RX 7700 XT ha un TGP di 245 watt, ma nel nostro test dei consumi non ha mai superato i 200 watt. L’efficienza quindi è buona, ma non eccezionale se paragonata alla concorrenza: la scheda è circa il 25% più veloce della RTX 4060 Ti ma consuma il 25% in più, mentre rispetto alla 4070 è nel complesso leggermente più lenta (il 3% circa), ma ha gli stessi consumi.

Temperatura

Buone notizie invece per quanto riguarda le temperature di esercizio: la nostra RX 7700 XT nella sua personalizzazione Sapphire Pulse si è fermata a 59°C, il valore più basso tra quelli registrati, di poco inferiore a quello di RTX 4060 Ti e RTX 4070. La scheda non avrà alcun problema una volta installata all’interno del PC e rimarrà sempre fresca, anche dopo diverse ore d’uso (a patto di avere un flusso d’aria adeguato, ovviamente).

Conclusioni

La nuova Radeon RX 7700 XT arriva sul mercato a 519 euro, forse qualcosa in più rispetto a quanto sperato considerando che in Germania costa 489 euro. Il prezzo è lo stesso della RTX 4060 Ti 16GB, anch’essa disponibile a 519 euro e più basso di quello della RTX 4070, che costa 669 euro.

Rispetto alla vecchia RX 6700 XT, la nuova Radeon RX 7700 XT cambia passo: le prestazioni in rasterizzazione crescono del 27% sia in QHD che in FHD, quelle in ray tracing aumentano rispettivamente del 43% e del 37%. Nonostante i consumi crescano del 15% (si passa da 170 watt a 200 watt circa), l’aumento di prestazioni è superiori e quindi c’è anche un miglioramento in termini di efficienza.

Il confronto con la concorrenza avviene, stando ai dati di AMD, con la RTX 4060 Ti. Nei nostri test in rasterizzazione classica la RX 7700 XT è mediamente il 25% più veloce in QHD e il 22% più veloce in FHD, mentre in ray tracing la GPU NVIDIA performa decisamente meglio grazie al DLSS 3. La Radeon consuma il 24% in più (199 watt contro 152 watt) e ha meno memoria video rispetto alla RTX 4060 Ti 16GB, mentre come detto poco sopra il prezzo è lo stesso.

Considerando che la RTX 4060 Ti può sfruttare il DLSS 3 per aumentare il framerate anche quando non viene attivato il ray tracing, andando a colmare il divario con la nuova Radeon in tutti i giochi che integrano la tecnologia, i risultati non sembrano eccezionali. I numeri raggiunti dalla RX 7700 XT ci hanno però spinto a confrontarla anche con la RTX 4070, scheda di fascia superiore ma che dovrebbe avere prestazioni simili, almeno in rasterizzazione.

Guardando gli FPS ottenuti nei benchmark, vediamo che la RX 7700 XT è leggermente più lenta, ma la differenza percentuale è tutto sommato trascurabile: si parla in media del 3% in 1440p e del 4% in 1080p. In alcuni giochi NVIDIA è più veloce (Horizon Zero Dawn, Doom Eternal), in altri è meglio AMD (F1 22, Returnal), in altri ancora (Cyberpunk 2077) le schede sono identiche. Le due GPU hanno anche praticamente gli stessi consumi e sebbene la RTX 4070 abbia dalla sua il DLSS 3, la RX 7700 XT può contare su un prezzo di 150 euro più basso, una differenza che in questa fascia di mercato inizia ad essere importante.

Un po’ come raccontato nella recensione della Radeon RX 7800 XT, anche qui ribadiamo che AMD ha bisogno quanto prima di una risposta al DLSS 3. FSR 3 è in arrivo e sulla carta è quello che serve alle schede video del Team Red, ma dovrà essere implementato velocemente e su molti giochi per poter davvero competere con la tecnologia NVIDIA. Attualmente, con la Radeon RX 7700 XT si riesce a giocare in ray tracing a dettagli massimi solamente in full HD; in 1440p il framerate è buono nei titoli più leggeri, ma in quelli molto impegnativi come Cyberpunk 2077 non si va oltre i 50 FPS medi.

Tirando le somme, la nuova Radeon RX 7700 XT si pone come una possibile scelta per chi ha un budget di circa 500 euro, ma non siamo certi sia la scelta migliore. In rasterizzazione classica offre prestazioni molto vicine a quelle della RTX 4070, scheda video di fascia superiore, ma è l’unico ambito dove spicca davvero: se parliamo di gestione del ray tracing, quantità di memoria e tecnologie, allo stesso prezzo la RTX 4060 Ti 16GB sembra essere una scelta più azzeccata.

Se siete ancora tra i pochi a cui non interessa per nulla il ray tracing e le massime prestazioni in rasterizzazione a questo prezzo allora forse la RX 7700 XT potrebbe fare per voi, ma vi consigliamo di valutare anche la vecchia RX 6800 XT, più veloce e disponibile su Amazon allo stesso prezzo, anche se molto più energivora (si parla di 289 watt contro 199 watt). Se però avete intenzione di sfruttare tutte le tecnologie disponibile all’interno di un videogioco moderno, allora vi conviene decisamente di più scegliere una GPU NVIDIA; considerate però il fatto che, per pareggiare il framerate raggiunto in rasterizzazione dalla RX 7700 XT, dovrete acquistare una RTX 4070 e quindi spendere 150 euro in più.

Se questa Radeon RX 7700 XT non vi ha convinto, ma non vi convince nemmeno la RTX 4060 Ti 16GB, allora potreste valutare la RX 7800 XT: costa un po’ di più, 569 euro (meno del 10% di differenza), ma è il 17% più veloce in 1440P e il 13% in 1080p in rasterizzazione classica e il 12% più performante in ray tracing, consumando solamente 12 watt in più. Il rapporto prezzo/prestazioni è migliore ed è probabile che, nel giro di poche settimane, si troverà sul mercato a prezzi ancora più vicini a quelli della RX 7700 XT, che la renderanno ancora più interessante.