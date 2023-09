La nuova Radeon RX 7800 XT è stata annunciata pochi giorni fa alla Gamescom di Colonia, insieme alla Radeon RX 7700 XT (di cui potete leggere la nostra recensione qui). Sulla carta, la nuova GPU AMD promette prestazioni (ovviamente in rasterizzazione classica) più alte della RTX 4070 a un prezzo più basso: la RX 7800 XT arriva in Italia a 569 euro, esattamente 100 euro in mento della RTX 4070, disponibile a 669 euro. Riuscirà a trovare posto nella nostra classifica delle migliori schede video? Scopriamolo in questa recensione.

Caratteristiche tecniche

La nuova Radeon RX 7800 XT si basa, come tutta la gamma RX 7000, sulla nuova architettura RDNA 3, che sfrutta MCD prodotti a 5nm e GCD a 6nm. Dal nome sembra l’erede della vecchia RX 6800 XT, ma a livello di specifiche tecniche ha molto più in comune con la RX 6800 “liscia”.

La scheda è dotata di 60 Compute Unit, per un totale di 3840 Stream Processor. Sono gli stessi che troviamo sulla RX 6800 e meno della RX 6800 XT, equipaggiata con 72 CU e 4608 Stream Processor. A bordo della RX 7800 XT troviamo poi 60 Ray Accelerator e 120 AI Accelerator, esclusivi della nuova architettura e assenti sulla precedenti GPU RDNA 2.

Il chip opera a un Game Clock di 2124 MHz e in Boost può salire fino a 2430MHz, è abbinato a 16GB di memoria GDDR6 a 19,5Gbps, che insieme al bus 256-bit assicurano una larghezza di banda di 624GB/s. Sfruttando i 64MB di AMD Infinity Cache di seconda generazione (meno rispetto ai 128MB delle due RX 6000, anche se in quel caso la tecnologia era di prima generazione) la scheda può raggiungere una larghezza di banda effettiva fino a 2708,4GB/s.

Radeon RX 6700 XT Radeon RX 7700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7800 XT Architettura RDNA 2 RDNA 3 RDNA 2 RDNA 2 RDNA 3 Compute Unit 40 54 60 72 60 Ray accelerator 40 54 60 72 60 Stream Processor 2560 3456 3840 4608 3840 Frequenza Game / Boost (MHz) 2424 / 2581 2171 / 2544 1815 / 2105 2015 / 2250 2124 / 2430 Memoria 12GB GDDR6 @ 12Gbps 12GB GDDR6 @ 18Gbps 16GB GDDR6 @ 16Gbps 16GB GDDR6 @ 16Gbps 16GB GDDR6 @ 19,5Gbps Interfaccia memoria 256-bit 192-bit 256-bit 256-bit 256-bit AMD Infinity Cache 96MB (1a gen.) 48MB (2a gen.) 128MB (1a gen.) 128MB (1a gen.) 64MB (2a gen.) Larghezza di banda (GB/s) 512 432 512 512 624 TGP (watt) 230 245 250 300 263 Prezzo 479€ 519€ 600€ 670€ 569€

Il TGP di 263 watt è leggermente più alto di quello della RX 6800, ma più basso di quello della RX 6800 XT, che arriva a a 300 watt. L’alimentazione avviene tramite due connettori PCIe 8 pin: come vi abbiamo raccontato in questo articolo, AMD ha valutato l’inserimento del connettore 12VHPWR sulle nuove RX 7800 XT e RX 7700 XT, ma ha poi abbandonato l’idea viste le problematiche che ancora lo affliggono. A completare le specifiche tecniche troviamo quattro uscite video, suddivise in tre DisplayPort 2.1 e una HDMI 2.1.

La Radeon RX 7800 XT è disponibile anche in versione Reference, quella che abbiamo ricevuto. Il dissipatore è lo stesso visto sulle altre RX 7000 e integra due ventole, dando l’impressione che la scheda sia una RX 7600 allungata. Le dimensioni rimangono comunque contenute, pari a circa 265mm di lunghezza per uno spessore di 2,5 slot.

A livello estetico non c’è niente di diverso rispetto alle altre Radeon che abbiamo visto in questa generazione: il nero la fa da padrone, con solamente alcuni dettagli rossi e le due scritte “Radeon” in grigio chiaro, posizionate tra le ventole e sul backplate in metallo.

Prestazioni

I test della nuova AMD Radeon RX 7800 XT sono stati eseguiti su una piattaforma di prova con processore Intel Core i9-13900K, dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD XT da 360mm e 32GB di RAM DDR5-6000 CL30. Abbiamo eseguito i benchmark in Full HD e in Quad HD, sia in rasterizzazione classica che con ray tracing e DLSS / FSR attivi; non abbiamo fatto benchmark con ray tracing esenza upscaling in quanto è uno scenario poco realistico, ma nelle prossime settimane arriveranno anche dei test a riguardo.

Prestazioni in QHD e FHD

A risoluzione 1440p la RX 7800 XT si comporta molto bene, rimanendo sempre abbondantemente sopra i 60 FPS anche nei giochi più impegnativi, come Cyberpunk 2077. In F1 22 è la scheda più veloce tra quelle provate, superando anche la RTX 4070 Ti.

Mediamente, a questa risoluzione la nuova Radeon è il 13% più veloce della RTX 4070 e l’8% più lenta della RTX 4070 Ti, che in Doom Eternal raggiunge framerate eccezionali, quasi il 40% più alti. Rispetto alla vecchia RX 6800 XT il miglioramento è più contenuto e si ferma al 5% circa.

Nessun problema per quanto riguarda ovviamente le prestazioni in Full HD, la RX 7800 XT ottiene ottimi framerate in ogni gioco e supera del 9% la RTX 4070 e del 7% la RX 6800 XT, rimanendo dietro la RTX 4070 Ti del 6% circa. La situazione nei vari giochi è la medesima vista in precedenza: la Radeon spicca in F1 22 e Returnal, mentre la scheda NVIDIA fa molto bene in Doom Eternal e Horizon Zero Dawn.

Prestazioni in QHD e FHD con ray tracing e DLSS / FSR

Per questi test attiviamo il ray tracing e il DLSS o l’FSR, a seconda della scheda video in uso, impostandoli sul profilo “bilanciato”; sulle nuove RTX 4000 usiamo il DLSS 3 con Frame Generation, come vedete indicato nel grafico. Ogni gioco ha impostazioni e versioni diverse, quindi prima di passare ai grafici, vi lasciamo questa tabella che riassume quelle usate in ognuno dei titoli provati.

Gioco Impostazione ray tracing Versione DLSS / FSR Cyberpunk 2077 Ultra DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2.1 Returnal Max DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2.1 Dying Light 2 Alta qualità DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2 F1 22 Alto DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2

Cyberpunk 2077 si conferma terreno di NVIDIA e mostra la bontà del DLSS 3, che permette addirittura alla RTX 4060 di fare meglio della nuova RX 7800 XT. Nel titolo di CD Projekt la Radeon non arriva nemmeno ai 60 FPS medi e sebbene negli altri giochi le cose vadano meglio, in generale la RX 7800 XT rimane dietro la RTX 4060 Ti. La colpa, o il merito, è tutto del DLSS 3 che da una marcia in più alle GPU NVIDIA.

La situazione è la medesima in Full HD e il distacco con RTX 4070 Ti e RTX 4070 rimane importante, tuttavia a questa risoluzione la RX 7800 XT permette di giocare con ray tracing attivo a tutti i giochi moderni sopra i 60 FPS.

Consumi

La Radeon RX 7800 XT fa registrare un consumo massimo di 212 watt, ben al di sotto del TGP di 263 watt dichiarato da AMD. La scheda consuma solamente una decina di watt più della RTX 4070 e quasi 60 watt in meno rispetto alla RTX 4070 Ti, risultando più efficiente di entrambe quando si paragonano i consumi alle prestazioni.

Temperatura

Il raffreddamento a doppia ventola della Radeon RX 7800 XT Reference non brilla per prestazioni, dato che la scheda raggiunge i 71°C nel nostro test. Insieme alla RX 6800 è la più calda tra le schede testate e le due NVIDIA fanno decisamente meglio, con la RTX 4070 che si ferma intorno ai 63°C e la RTX 4070 Ti, qui in versione custom Gigabyte Gaming OC, non va oltre i 60,4°C. La buona notizia è che pur essendo un valore più alto di quello delle schede concorrenti non è tale da dare problemi, in un case con un flusso d’aria adeguato riuscirete a giocare senza difficoltà.

Conclusioni

La Radeon RX 7800 XT debutta in Italia a 569 euro. Il prezzo è molto competitivo se paragonato alle performance della GPU, ma analizziamo la situazione più nel dettaglio.

AMD in fase di presentazione ha confrontato la nuova Radeon RX 7800 XT con la NVIDIA RTX 4070. Considerando le prestazioni in rasterizzazione classica, la bilancia pende a favore di AMD: la RX 7800 XT è mediamente il 13% più veloce in Quad HD e il 9% più veloce in Full HD, consuma una decina di watt in più (poco meno del 7% di differenza) e scalda di più (71°C contro 63°C), ma costa di listino 100 euro in meno, una differenza del 20% circa.

E guardando alla fascia più alta? Se confrontiamo la RX 7800 XT con la RTX 4070 Ti, ci troviamo tra le mani una scheda video più lenta (-7% in QHD, -6% in FHD) e che scalda di più, ma il 27% più efficiente e decisamente più economica, dato che la RTX 4070 Ti oggi si trova a circa 900 euro, circa il 60% in più della RTX 7800 XT.

Rimanendo in casa AMD, il salto generazionale non fa gridare al miracolo: rispetto alla Radeon RX 6800 XT le prestazioni in rasterizzazione aumentando mediamente del 5% in Quad HD e del 7% in Full HD, mentre in ray tracing parliamo di un +12% in QHD e in Full HD. A migliorare di molto sono i consumi, che scendono dai 289 watt della RX 6800 XT a 212 watt, un incremento dell’efficienza pari al 35%. C’è da dire comunque che in termini di specifiche tecniche la RX 7800 XT è molto più simile alla RX 6800 “liscia”, e rispetto a quest’ultima le prestazioni migliorano molto, crescendo del 22% in rasterizzazione e di oltre il 30% in ray tracing.

Tornando al confronto con la concorrenza il ray tracing rimane, come di consueto, un’altra storia. Le schede NVIDIA lo gestiscono meglio e il DLSS 3 aumenta ancor di più gli FPS generati, ampliando il divario tra le schede. In Cyberpunk 2077 (che a onor del vero sta diventando sempre più uno “showcase” delle tecnologie NVIDIA) la RX 7800 XT è perfino più lenta della RTX 4060, mentre negli altri giochi provati rimane sempre dietro la RTX 4060 Ti.

AMD ha bisogno di una risposta al DLSS 3 e la buona notizia è che FSR 3 esiste, quella cattiva è che non sappiamo ancora quando arriverà. AMD ha annunciato che debutterà “presto” su Forspoken e Immortals of Aveum, ma nessuna data precisa.

La novità principale di FidelityFX Super Resolution 3 è il Fluid Motion Frames, ossia la risposta alla tecnologia Frame Generation di NVIDIA che permette al DLSS 3 di aumentare così tanto gli FPS. Da quanto sappiamo, dovrà essere implementato dagli sviluppatori e sfrutterà l’interpolazione e i vettori di movimento per generare frame da inserire tra quelli esistenti; test interni di AMD hanno mostrato un aumento delle prestazioni in Forspoken anche di 3,3 volte in 4K, a dettagli massimi e con ray tracing attivo usando FSR 3 in modalità prestazioni, dati che di certo fanno ben sperare per i videogiocatori con GPU Radeon.

Un po’ come DLSS 3 e NVIDIA Reflex, anche FSR 3 avrà integrato Anti-Lag+, che punta a ridurre la latenza e “compensare” quella aggiuntiva causata dalla generazione dei frame. Altra novità sarà Native AA, un anti-aliasing che sfrutta FSR per migliorare la qualità dell’immagine.

FSR 3 però è il futuro e non potremo considerarlo finché non arriverà: la speranza è che permetterà alle schede AMD Radeon di combattere ad armi pari (o quasi) con le controparti NVIDIA, ma fino ad allora le RTX 40 avranno la meglio quando si tratta di ray tracing.

Tirando le somme, la nuova Radeon RX 7800 XT convince molto più di quanto ha fatto qualche mese fa la RX 7600, ma chi dovrebbe acquistarla? A nostro avviso, è un’ottima scelta per tutti quei videogiocatori che vogliono una scheda video per giocare molto bene in Quad HD, capace di arrivare a 60 FPS anche nei titoli più impegnativi (compreso Starfield, che nei nostri test preliminari ha raggiunto i 60 FPS medi) e con un prezzo ragionevole, che permetta di avere un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Si può giocare anche con ray tracing attivo sopra i 60 FPS, ma nei giochi pesanti come Cyberpunk 2077 è necessario scendere alla risoluzione Full HD.

Se vi ritrovate nella tipologia d’uso appena descritta, allora a meno di 600 euro la Radeon RX 7800 XT potrebbe essere la GPU di ultima generazione giusta per voi. Se invece volete giocare al massimo con ray tracing attivo allora dovreste optare per una GPU NVIDIA, ma tenete presente che per avere prestazioni migliori anche in rasterizzazione classica dovrete acquistare almeno una RTX 4070 Ti, che costa quasi 400 euro in più, uno scenario decisamente poco invitante. Potreste valutare anche l’ipotesi di sfruttare il DLSS 3 senza abilitare il ray tracing per aumentare le performance su schede di fascia più bassa, come una RTX 4070 o addirittura RTX 4060 Ti, ma non tutti i giochi lo integrano e non ci sembra una soluzione valida. In alternativa, se siete indecisi c’è una terza opzione, potreste pazientare ancora un po’ e vedere di cos’è capace FSR 3: se dovesse mantenere le promesse e diffondersi rapidamente sui giochi più famosi, NVIDIA potrebbe trovarsi in seria difficoltà in questa fascia di prezzo, a patto ovviamente che la tecnologia venga adottata velocemente e si diffonda su un gran numero di giochi.