AMD Radeon RX 9070 XT, la scheda video da comprare | Test & Recensione

La RX 9070 XT è la scelta perfetta per chi desidera prestazioni elevate in 4K a un prezzo competitivo. Ideale per il gaming in rasterizzazione classica, convince anche in ray tracing e riesce a raggiungere framerate elevati sfruttando il nuovo AFMF, che elimina i problemi delle versioni precedenti. Fatica ancora con il path tracing e non brilla nella creazione di contenuti, ma per giocare è un vero gioiellino.

Radeon RX 9070 XT: la recensione in un minuto

La RX 9070 XT è la scelta ideale per i videogiocatori che vogliono godere del 4K senza compromessi e senza spendere una fortuna. Basata sulla nuova architettura RDNA 4, offre prestazioni eccellenti in rasterizzazione, garantendo oltre 60 FPS in qualità Ultra alla massima risoluzione, ed è in media leggermente più veloce della RTX 5070 Ti.

L’innovazione passa anche per l'upscaling con FSR 4, che sfrutta il Machine Learning per un’immagine più nitida, e per tecnologie come il nuovo Fluid Motion Frames 2.1, che migliorano notevolmente la fluidità nei giochi più impegnativi. Sul fronte tecnico, la scheda vanta 16GB di memoria GDDR6, 64 Compute Unit e una frequenza di boost fino a 2,97GHz, con un design raffreddato da tre ventole che mantiene temperature molto basse, nonostante un consumo medio superiore rispetto al TBP dichiarato.

Se da un lato la concorrenza di NVIDIA risulta ancora superiore in ray tracing e nella creazione di contenuti, il vantaggio economico – 200€ in meno rispetto alla RTX 5070 Ti – e l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni fanno della RX 9070 XT la scheda perfetta per chiunque non voglia solamente giocare in ray tracing e path tracing con le massime prestazioni e la miglior qualità dell'immagine possibile.

Prezzo e disponibilità

La RX 9070 XT debutta domani, 6 marzo, con un prezzo di partenza di 699€. Non ci sono modelli Reference acquistabili direttamente sul sito AMD, ma le varie personalizzazioni saranno disponibili sui siti dei principali rivenditori. Non abbiamo molte informazioni sulle quantità disponibili, ma se da un lato sembra che AMD navighi in acque migliori rispetto a NVIDIA, le cui schede sono ancora introvabili, è difficile credere che ci sarà una disponibilità tale da soddisfare la domanda del day one.

Radeon RX 9070 XT: la recensione completa

Le tanto attese recensioni delle nuove Radeon RX 9000 finalmente sono arrivate: qui oggi vi parlerò della Radeon RX 9070 XT, mentre potete trovare la recensione della RX 9070 a questo indirizzo.

Con la nuova RX 9070 XT AMD punta alla fascia medio alta del mercato, dove si posiziona la RTX 5070 Ti di NVIDIA; sapevamo da tempo che l’azienda americana non avrebbe giocato nel campo delle top di gamma, dove militano RTX 5090 e RTX 5080, che rimangono le uniche opzioni per chi vuole una scheda video di fascia superiore.

La sfida tra RTX 5070 Ti e RX 9070 XT è più accesa che mai, specialmente grazie alle prestazioni promesse e al prezzo aggressivo della scheda AMD, che arriverà sul mercato a 699€, 200€ in meno rispetto alla controparte. Sarà lei il best buy di questa generazione? Scopriamolo.

Le novità di RDNA 4

La nuova Radeon si basa su una nuova architettura, progettata con un unico obiettivo: fornire le migliori prestazioni possibili nei giochi. RDNA 4 compie un notevole passo avanti nella gestione del ray tracing e del Machine Learning, con performance quattro volte superiori a quelle di RDNA 2 e doppie rispetto a RDNA 3.

Un elemento innovativo di RDNA 4 è l’introduzione dell’allocazione dinamica dei registri, una tecnologia che consente una gestione più efficiente delle risorse, riducendo i tempi di inattività e ottimizzando il parallelismo delle operazioni. Questo porta a un significativo aumento delle operazioni eseguibili contemporaneamente, arrivando fino a 4096 operazioni parallele su formati di calcolo avanzati come FP8 e BF8.

Un altro miglioramento fondamentale riguarda la gestione della cache e la latenza della memoria. AMD ha implementato ottimizzazioni che riducono il consumo energetico, garantendo al contempo una maggiore velocità di accesso ai dati. Questo si traduce in un miglioramento delle prestazioni complessive, particolarmente evidente nei carichi di lavoro più intensi, come il rendering in tempo reale e il ray tracing. L’implementazione della nuova Traversal Heatmap con OBB consente inoltre una gestione più efficiente dei calcoli di ray tracing, ottimizzando la distribuzione dei carichi di lavoro e migliorando la qualità dell’illuminazione nei giochi. RDNA 4 raddoppia anche le unità Ray/Box e Ray/Triangle, offrendo prestazioni nettamente superiori rispetto alla generazione precedente.

Tra le novità software spicca la nuova versione di FidelityFX Super Resolution, FSR 4. Si tratta di una versione completamente rinnovata della tecnologia di upscaling che apporta miglioramenti significativi in termini di qualità dell’immagine. Una delle caratteristiche principali di FSR 4 è l’integrazione dell’intelligenza artificiale per l’upscaling delle immagini, permettendo di ottenere una resa visiva nettamente superiore rispetto alle versioni precedenti.

Il nuovo sistema utilizza algoritmi avanzati per ricostruire i dettagli delle immagini a bassa risoluzione, mantenendo un livello di nitidezza e fedeltà visiva quasi indistinguibile dal rendering nativo. Rispetto a FSR 3, il miglioramento della qualità è evidente, con la modalità prestazioni di FSR 4 nettamente più nitida di quella bilanciata di FSR 3.

FSR 4 verrà lanciato insieme a oltre 30 giochi, tra cui CoD Black Ops 6, Kingdom Come Deliverance II, Marvel Rivals, Spider-Man 2, Spider-Man Miles Morales e molti altri. Entro la fine del 2025, FSR 4 sarà disponibile su un totale di oltre 75 giochi sviluppati dalle principali software house, quali Activision, Naughty Dog, Guerrilla, Insomniac e molte altre.

L’algoritmo non introduce novità per quanto riguarda la Frame Generation, che rimane la stessa di FSR 3, ma AMD si è data da fare anche in quest’ambito sviluppato il nuovo Fluid Motion Frames 2.1, uno degli elementi della suite HYPR-RX che include anche Radeon Anti-Lag 2, ora compatibile con Apex Legends. La nuova versione di AFMF migliora l'algoritmo precedente grazie a una riduzione dell’effetto ghosting e a una maggiore stabilità delle immagini in movimento, inoltre rimane compatibile con molte GPU AMD, comprese quelle integrate nei processori Ryzen AI 300. Più avanti parleremo delle prestazioni, ma vi posso anticipare che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla tecnologia.

Specifiche tecniche della RX 9070 XT

Prima di arrivare ai benchmark vediamo le specifiche tecniche della nuova RX 9070 XT. AMD ha usato il processo produttivo N4P di TSMC per produrre la GPU NAVI 48, il cuore della nuova Radeon: in un die di 357 mm2 trovano spazio 53,9 miliardi di transistor, con 64 Compute Unit, 64 Ray Accelerator, 128 AI Accelerator e 4096 Steam Processor, abbinati a 16GB di memoria GDDR6 (niente GDDR7) con velocità di 20 Gbps su un bus di 256-bit, per una larghezza di banda di 640 GB/s. La frequenza può arrivare fino a 2,97GHz in boost, ci sono 64MB di AMD Infinity Cache di terza generazione e il TBP è di 304 watt.

In termini di uscite video troviamo HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1a, mentre per l’alimentazione sono presenti tre connettori PCIe 8 pin classici, almeno sul nostro modello; non ci sono Reference per le nuove Radeon (l’equivalente delle Founders Edition di NVIDIA, per capirci) e per questa recensione ho ricevuto una XFX Mercury Pro Gaming.

Radeon RX 7900 XT Radeon RX 9070 XT Architettura RDNA 3 RDNA 4 Compute Unit 96 64 Stream Processor 6144 4096 Ray Accelerator 96 64 AI Accelerator 192 128 Frequenza di boost 2500 MHz 2970 MHz Memoria 24GB GDDR6 16 GB GDDR6 Velocità memoria 20 Gbps 20 Gbps BUS 320 bit 256 bit Larghezza di banda 960 GB/s 640 GB/s TBP 355 watt 304 watt Prezzo di listino 1169€ 699€

Spendiamo due parole su questa personalizzazione: il design non salta particolarmente all’occhio, ma gli angoli squadrati nascondono un’illuminazione RGB decisamente importante, che si nota subito una volta acceso il PC; l’area luminosa comprende i due triangoli e la linea che li congiunge, una posizione che la mette al centro dell’attenzione in una build classica, con la GPU in orizzontale.

Il dissipatore è ampio, occupa tre slot ed è equipaggiato con tre ventole per il raffreddamento della scheda. Come ormai siamo abituati a vedere, l’ultima ventola spinge l’aria attraverso le lamelle in un ampio foro presente sul backplate in metallo. Non manca infine il doppio BIOS, selezionabile da uno switch posizionato in un punto forse un po’ scomodo: si trova vicino alle uscite video e non è semplicissimo da raggiungere quando la scheda è montata in un case.

Prestazioni nei giochi

Per provare la top di gamma AMD sono partito dai giochi, usando la nostra classica piattaforma con Ryzen 7 9800X3D, 64GB di RAM DDR5-6000 e una scheda madre AMD X870E. Prima di passare ai benchmark, alcune note: i test sulla qualità visiva garantita da FSR 4 arriveranno in un secondo momento, inoltre è doveroso segnalare alcuni problemi di driver (che dovrebbero essere risolti in tempo per il lancio della scheda), che causano il crash di alcune applicazioni come DaVinci Resolve e problemi con alcuni giochi, tra cui Indiana Jones e l’Antico Cerchio.

Prestazioni in 4K

Per capire di che pasta è fatta la RX 9070 XT ho svolto i test dalla massima risoluzione, cominciando con la rasterizzazione classica. Vediamo prima di tutti i grafici.

La nuova arrivata di AMD si comporta davvero molto bene: è praticamente sempre più veloce della RTX 5070 Ti, fatta eccezione per Dying Light 2 e Horizon Zero Dawn, ed è molto vicina alla ex top di gamma RX 7900 XTX, scheda di fascia superiore. Numeri alla mano, si gioca sempre sopra i 60 FPS a qualità Ultra; in media la RX 9070 XT è il 3% più veloce della RTX 5070 Ti e l’11% più veloce della RX 7900 XT, mentre offre praticamente le stesse performance della RX 7900 XTX, visto che la differenza è inferiore all’1%.

Come vanno invece le cose attivando il ray tracing? La scheda convince come fa in rasterizzazione? Scopriamolo.

Iniziamo dalle buone notizie: la RX 9070 XT migliora nettamente quanto fatto dalla passata generazione, superando in media del 20% la RX 7900 XT. Il divario con NVIDIA rimane importante, principalmente a causa delle tecnologie: in Cyberpunk 2077 ad esempio la RX 9070 XT è veloce quanto una RTX 4080, ma la Multi Frame Generation permette alle RTX 50 di essere nettamente superiori, tanto che la RTX 5070 Ti risulta il 70% più veloce della Radeon. Il divario aumenta ulteriormente se prendiamo giochi come Dragon Age Veilguard o Hogwarts Legacy, dove AMD è ferma a FSR 2, mentre NVIDIA offre la MFG. Al contrario, in F1 24 C’è un netto vantaggio a favore di AMD, ma è un risultato da prendere con le pinze: ho effettuato il benchmark più volte ottenendo sempre gli stessi risultati, ma con un divario così tanto ampio è anomalo (anche guardando al passato) e non è da escludere un problema di driver che penalizza le schede RTX.

Dove fatica di più la RX 9070 XT è la gestione del path tracing, presente in Alan Wake. La tecnologia è estremamente impegnativa anche per le GPU NVIDIA e senza Frame Generation è impossibile tenerla attiva, ma è indubbio che le schede AMD siano più indietro delle concorrenti.

A differenza del passato, però, c’è una novità che viene in soccorso delle schede AMD: la nuova versione di Fluid Motion Frames. Non ho avuto modo di scendere nel dettaglio osservando singoli fotogrammi (quest’analisi arriverà in un secondo momento), ma ho testato a fondo la tecnologia giocando a tutti quei titoli che mettono a dura prova la RX 9070. Il risultato? Non si notano artefatti grafici durante il gameplay e il ghosting, problema principale della vecchia versione, è sparito quasi del tutto. Questo significa che ora potete attivare la tecnologia senza paura di peggiorare troppo la qualità grafica, o di vedere la vostra esperienza di gameplay rovinata da un brutto effetto scia che vi accompagna per tutta la partita.

Il bello è che la tech, che inserisce un frame interpolato tra due frame renderizzati, praticamente raddoppia il framerate, rendendo giocabile anche un titolo come Alan Wake 2 con path tracing attivo, che passa da 19 a circa 40 FPS medi. E non si tratta di un effetto placebo, dove sembra che il framerate migliori perché si vede un numero più alto sul contatore: l’esperienza di gioco cambia effettivamente, esattamente come ci si aspetta che cambi passando da 20 a 30 FPS. Qui vi lascio una tabella con il framerate medio ottenuto in alcuni giochi, con ray tracing attivo e upscaling attivi, con e senza AFMF.

AFMF disattivato AFMF attivo Dragon Age Veilguard 71 FPS 132 FPS Alan Wake 2 19 FPS 37 FPS Hogwarts Legacy 94 FPS 181 FPS Dying Light 2 91 FPS 183 FPS Cyberpunk 2077 110 FPS 208 FPS

Ovviamente la tecnologia non è perfetta, gli algoritmi integrati in FSR e DLSS sono migliori, ma è comunque un’arma a disposizione degli utenti, attivabile in qualsiasi gioco e che permette di migliorare l’esperienza nei titoli più pesanti, dove la scheda fa più fatica. Volendo potete anche sfruttare tutta la suite HYPR-RX, attivando Radeon Super Resolution per migliorar ancor di più il framerate (sacrificando in parte la qualità dell’immagine), o perfino attivare AFMF in combinazione con la Frame Generation di FSR 3.

Prestazioni con IA e creazione contenuti

Ho eseguito anche alcuni test con carichi di intelligenza artificiale e software di creazione contenuti, ma come accennato in precedenza, ci sono stati alcuni problemi per cui non ho potuto completare tutti i test. Come detto si tratta di bug noti che verranno risolti nei driver che usciranno insieme alle schede, ma in ogni caso, Blender Benchmark non riconosceva le GPU, mentre DaVinci Resolve andava in crash durante uno dei test IA del benchmark esteso di PugetBench, rendendone impossibile il completamento.

RDNA 4 è fatta per giocare, e lo si vede chiaramente da questi risultati: la RX 9070 XT è il 20% più lenta della RTX 5070 Ti e il 18% della RX 7900 XTX in DaVinci Resolve, mentre nella generazione testo di Procyon il divario con la GPU NVIDIA arriva addirittura al 50%, con la nuova scheda AMD che ha prestazioni identiche alla vecchia RX 7900 XT.

Consumi e temperature

Passiamo a consumi e temperature, rilevati come al solito durante un loop di Cyberpunk 2077, così da simulare una sessione di gioco prolungata realistica.

La RX 9070 XT consuma davvero parecchio considerando il TBP di 304 watt, arrivando a 340 watt medi. È il 20% in più rispetto alla RTX 5070 Ti e un valore molto vicino a quello della precedente RX 7900 XTX; considerando le maggiori prestazioni possiamo dire un miglioramento d’efficienza rispetto a RDNA 3 c’è, ma il fatto che la scheda consumi più di quanto dovrebbe non è certo positivo.

Ottime invece le temperature, visto che la scheda non supera i 56°C e si ferma a 53°C medi. È una delle più fresche tra le schede provate, con una temperatura di 12 gradi più bassa rispetto alla RTX 5070 Ti.

Verdetto

Questa RX 9070 XT è senza dubbio una gran bella sorpresa: è velocissima in rasterizzazione, tanto da permette di giocare a tutto in 4K senza compromessi, e se la cava bene anche in ray tracing, riuscendo a offrire buoni framerate in quasi tutti i giochi, specialmente quelli con FSR 3. Viene messa in forte difficoltà solo dal path tracing di Alan Wake 2, complice anche il fatto che il gioco è fermo a FSR 2, ma qui arriva in soccorso dei videogiocatori AFMF 2.1, che di fatto raddoppia il framerate e rende giocabile il titolo di Remedy, anche se a soli 30 FPS. A questo proposito, vale la pena sottolineare che passando dal path tracing al ray tracing il gioco raggiunge i 45 FPS medi e può essere giocato con una qualità migliore di quella che si ottiene attivando AFMF; in questo caso poi, se si abilita la tecnologia, si raggiungono gli 88 FPS medi.

Non siamo davanti a una scheda che batte la RTX 5070 Ti in tutto e per tutto, la proposta NVIDIA rimane comunque superiore in ray tracing (anche per qualità dell'immagine) e nella creazione di contenuti, ma c’è un fattore fondamentale da considerare: il prezzo. La RX 9070 XT costa 200€ in meno della controparte NVIDIA, tantissimi nell’economia di una build: potete comprare un dissipatore a liquido di fascia alta, un SSD da 2TB, una scheda madre o delle periferiche top di gamma. Oppure, rimanendo in ambito schede video, è la differenza che c’è tra due GPU di fasce diverse.

È forse questa la chiave di lettura giusta: la RX 9070 XT è capace di offrire prestazioni di fascia superiore al prezzo di una scheda di fascia inferiore, assicurando di fatto un rapporto prezzo/prestazioni incredibile. Costa solamente 50€ in più della RTX 5070 ma è più veloce della RTX 5070 Ti in rasterizzazione, e in ray tracing non dovete più scendere al compromesso di dover abbassare la risoluzione o cambiare qualche impostazione per poter giocare a 60 FPS, salvo pochissimi casi.

Chi dovrebbe acquistarla? Tutti i videogiocatori che vogliono giocare in 4K senza compromessi spendendo il meno possibile. A meno che non vogliate giocare con ray tracing (o path tracing) attivo a qualsiasi gioco, con la miglior qualità dell'immagine e a centinaia di FPS sul vostro nuovissimo monitor 4K 240Hz (per cui la scelta migliore è una tra RTX 5080 o RTX 5090), allora la RX 9070 XT è l’unica scheda video di cui avete bisogno. Per questo motivo, le conferiamo il nostro Award.