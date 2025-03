AMD Radeon RX 9070, come va la concorrente della RTX 5070? | Test & Recensione

La Radeon RX 9070 è una scheda video di fascia media che offre prestazioni elevate in rasterizzazione, sia in QHD che in 4K, e se la cava bene anche in ray tracing a risoluzione 1440p. La personalizzazione di XFX offre un eccellente raffreddamento, che tiene sempre sotto controllo le temperature.

La RX 9070 si rivela un’ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in rasterizzazione e un’esperienza di gioco fluida in Quad HD, anche con ray tracing attivo. Il path tracing rimane un problema e, in generale, se si parla di ray tracing NVIDIA è ancora superiore grazie alle varie tecnologie, ma la nuova versione di Fluid Motion Frames offre un'arma in più alla GPU AMD, che può finalmente dire la sua anche in questo campo.

Radeon RX 9070: la recensione in un minuto

La RX 9070 è la scheda video di fascia media di AMD basata su architettura RDNA 4, pensata per offrire prestazioni eccellenti in rasterizzazione e buone capacità di ray tracing. Compete direttamente con la RTX 5070: nei test in QHD risulta in media circa il 10% più veloce, garantendo un’ottima esperienza sia in 1440p sia, con qualche compromesso, in 4K.

L’innovazione di RDNA 4 si traduce in miglioramenti significativi nella gestione del ray tracing e nella tecnologia FSR 4, che, insieme a Fluid Motion Frames, contribuiscono a un gameplay fluido anche in scenari impegnativi. Tuttavia, in ambito ray tracing puro e creazione di contenuti, le soluzioni NVIDIA si confermano superiori. Con consumi più bassi rispetto alla diretta rivale e temperature eccellenti grazie a un robusto sistema di raffreddamento, la RX 9070 si rivela una scelta interessante per chi punta a prestazioni elevate in rasterizzazione e a una buona versatilità futura garantita dai 16GB di VRAM, soprattutto se non si richiede il massimo in ray tracing avanzato. Tuttavia, vista la differenza di prezzo minima, chi è indirizzato sulla RX 9070 dovrebbe considerare seriamente la RX 9070 XT, che offre prestazioni il 15% maggiori per soli 50€ in più.

Prezzo e disponibilità

La Radeon RX 9070 debutta sul mercato il 6 marzo con prezzi a partire da 649€. AMD non ha prodotto modelli Reference, quindi la scheda non può essere acquistata direttamente dal sito del brand, ma bisogna andare alla ricerca di custom sui principali shop online.

La disponibilità dovrebbe essere maggiore rispetto a quella delle rivali NVIDIA, che risultano ancora praticamente introvabili, ma anche in questo caso non ci aspettiamo numeri da capogiro, capaci di soddisfare completamente la domanda.

Radeon RX 9070 XT: la recensione completa

Oggi parliamo della Radeon RX 9070, la meno potente delle due nuove schede video targate AMD presentate lo scorso 28 febbraio. A questo link trovate la recensione della RX 9070 XT, la top di gamma della nuova generazione RDNA 4.

La scheda punta a competere nella fascia media del mercato e il posizionamento di prezzo la pone in concorrenza diretta con la RTX 5070: con un listino di 649€, la GPU AMD costa solo 10€ in meno di quella NVIDIA. Non è aggressivo come quello della RX 9070 XT (che costa 200€ in meno della RTX 5070 Ti), ma come sapete il costo non è l’unico fattore determinante in fase di scelta. Sarà lei la scheda da acquistare in questo segmento? Scopriamolo in questa recensione.

La nuova architettura RDNA 4

La nuova generazione Radeon si basa su un'architettura completamente riprogettata. RDNA 4 è stata sviluppata con un obiettivo preciso: migliorare le prestazioni nei giochi. I progressi nel campo del ray tracing e del Machine Learning sono notevoli, con capacità quadruplicate rispetto a RDNA 2 e raddoppiate rispetto a RDNA 3.

Una caratteristica importante di RDNA 4 è l'introduzione dell'allocazione dinamica dei registri, una tecnologia che migliora l'efficienza delle risorse computazionali. Questo sistema riduce i tempi di inattività e ottimizza l'esecuzione parallela, consentendo un aumento significativo delle operazioni simultanee. La capacità di elaborazione arriva fino a 4096 operazioni in parallelo su formati avanzati come FP8 e BF8, aprendo nuove possibilità di utilizzo.

Anche la gestione della memoria è stata migliorata. Gli ingegneri AMD hanno implementato algoritmi che equilibrano il consumo energetico e la velocità d'accesso ai dati. I vantaggi sono evidenti nelle applicazioni più esigenti: il rendering in tempo reale e il ray tracing risultano più fluidi ed efficienti. La nuova Traversal Heatmap con OBB rappresenta un miglioramento nella distribuzione dei calcoli di ray tracing, migliorando l'illuminazione nei giochi. Inoltre, RDNA 4 raddoppia le unità Ray/Box e Ray/Triangle, superando le prestazioni della generazione precedente.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Per quanto riguarda il software, AMD ha introdotto una nuova versione della sua tecnologia di upscaling: FSR 4. Si tratta di un aggiornamento che va a migliorare la qualità dell'immagine integrando l'intelligenza artificiale nei processi di upscaling, producendo immagini visivamente migliori rispetto alle versioni precedenti.

Questa tecnologia utilizza algoritmi avanzati per ricostruire i dettagli delle immagini a bassa risoluzione, mantenendo una nitidezza e una precisione visiva molto simili al rendering nativo. Nel confronto con FSR 3, i miglioramenti sono evidenti: la modalità prestazioni di FSR 4 è più nitida della modalità bilanciata della versione precedente.

FSR 4 sarà disponibile al lancio con più di 30 titoli, tra cui CoD Black Ops 6, Kingdom Come Deliverance II, Marvel Rivals, Spider-Man 2, Spider-Man Miles Morales e altri. Entro la fine del 2025, FSR 4 sarà integrato in oltre 75 giochi sviluppati da aziende come Activision, Naughty Dog, Guerrilla, Insomniac e altri studi.

Per la Frame Generation, FSR 4 mantiene l’algoritmo della versione precedente, ma AMD ha comunque aggiornato questo settore con lo sviluppo di Fluid Motion Frames 2.1, parte della suite HYPR-RX che include anche Radeon Anti-Lag 2, ora compatibile con Apex Legends. AFMF 2.1 rappresenta un miglioramento rispetto al passato grazie soprattutto alla riduzione dell’effetto ghosting e a una maggiore stabilità delle immagini in movimento. Un altro aspetto positivo è la compatibilità con diverse GPU AMD, comprese quelle integrate nei processori Ryzen AI 300. Riguardo alle prestazioni effettive, posso dire che questa tecnologia mi ha colpito positivamente per la sua efficacia, come vi racconterò più avanti.

Specifiche della RX 9070

La GPU Navi 48 è la stessa usata sulla RX 9070 XT, prodotta con il processo TSMC N4P e con 53,9 miliardi di transistor in un die da 357 mm2. Cambiano ovviamente le specifiche, con 56 Compute Unit (circa il 15% in meno), 56 Ray Accelerator, 112 AI Accelerator e 3584 Stream Processor.

Il chip arriva a una frequenza massima di 2520MHz ed è abbinato a 16GB di memoria GDDR6 da 20Gbps operante su un bus 256 bit, per una larghezza di banda di 640 GB/s. Il TBP è di 220 watt e per l’alimentazione sono presenti 2 connettori PCIe 8 pin classici, mentre le uscite video offrono tre DisplayPort 2.1a e una HDMI 2.1b.

Radeon RX 7900 XT Radeon RX 9070 Architettura RDNA 3 RDNA 4 Compute Unit 84 56 Stream Processor 5376 3584 Ray Accelerator 84 56 AI Accelerator 168 112 Frequenza di boost 2394 MHz 2520 MHz Memoria 20GB GDDR6 16 GB GDDR6 Velocità memoria 20 Gbps 20 Gbps BUS 320 bit 256 bit Larghezza di banda 800 GB/s 640 GB/s TBP 315 watt 220 watt Prezzo di listino 1059€ 649€

AMD non ha prodotto schede Reference per la gamma RX 9000 e per questa recensione ho ricevuto una XFX Swift Pro Gaming, personalizzazione abbastanza classica e sobria, con un ampio dissipatore tripla ventola in plastica nera opaca, senza orpelli estetici fatta eccezione per un LED bianco nella scritta XFX. Il sistema di raffreddamento è di dimensioni generose (la scheda occupa 3 slot) e, come vedremo, riesce a tenere sotto controllo le temperature.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Presente anche un backplate in metallo, che dona robustezza e contribuisce al raffreddamento della scheda. Come siamo abituati a vedere su ormai praticamente qualsiasi GPU, nella parte finale del backplate c'è un’apertura ampia, che permette all’aria mossa dall’ultima ventola di fluire attraverso le lamelle del dissipatore, rendendo il raffreddamento più efficace. Vicino alle porte, in una zona effettivamente non comodissima da raggiungere, c’è anche uno switch per passare da un BIOS all’altro, nella classica configurazione prestazioni / silenziosità.

Prestazioni nei giochi

Iniziamo la nostra carrellata di benchmark partendo come sempre dai videogiochi, testati sulla nostra piattaforma con Ryzen 7 9800X3D abbinato a 64GB di RAM DDR5-6000. Prima di vedere i grafici, voglio segnalarvi che ho riscontrato alcuni problemi legati ai driver AMD, che verranno risolti per il rilascio delle schede, ma che non mi hanno permesso di testare a dovere Indiana Jones e l’Antico Cerchio e anche alcune funzionalità di DaVinci Resolve. Inoltre, arriveranno in un articolo separato anche test approfonditi sui miglioramenti della qualità dell’immagine garantiti da FSR 4, che confronteremo sia con FSR 3 che con il DLSS di NVIDIA.

Prestazioni in QHD

Per la RX 9070 mi sono concentrato sulla risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel), quella più interessante per questa scheda. Partiamo subito con i benchmark in rasterizzazione, qui sotto trovate i grafici.

Immagine 7 di 8

Immagine 8 di 8

Immagine 1 di 8

Immagine 2 di 8

Immagine 3 di 8

Immagine 4 di 8

Immagine 5 di 8

Immagine 6 di 8

La RX 9070 è sempre più veloce della RTX 5070, con un divario che arriva al 21% in Hogwarts Legacy. In media è circa il 10% più veloce della controparte NVIDIA, raggiungendo le prestazioni della vecchia RX 7900 XT (è più lenta solo dell’1%), che era di fascia superiore. Si attesta intorno al 10% anche il divario con la RX 9070 XT, ovviamente a favore di quest’ultima.

Immagine 1 di 9

Immagine 2 di 9

Immagine 3 di 9

Immagine 4 di 9

Immagine 5 di 9

Immagine 6 di 9

Immagine 7 di 9

Immagine 8 di 9

Immagine 9 di 9

In ray tracing la questione è decisamente diversa: i miglioramenti di RDNA 4 sono evidenti, la RX 9070 è in media il 20% più veloce della RX 7900 XT, ma NVIDIA è ancora superiore grazie alle tecnologie. In molti giochi infatti è presente uno tra DLSS Frame Generation e Multi Frame Generation, mentre l’implementazione delle tech AMD è ferma a FSR 2, che non integra alcun algoritmo di generazione di fotogrammi.

In ogni caso, la RX 9070 permette di giocare bene anche con ray tracing attivo, sopra i 60 FPS e senza dover scendere a compromessi in termini di risoluzione (abbassandola al FHD) o di dettaglio grafico. Anche nei giochi più recenti privi di FSR 3, come Hogwarts Legacy e Dragon Age Veilguard, il 99esimo percentile rimane sempre di molto sopra i 60 FPS, assicurando un’esperienza di gioco fluida. In F1 24 vediamo un nettissimo vantaggio per le schede AMD, ma questi risultati lasciano qualche dubbio: il divario non è mai stato così tanto ampio, motivo per cui non è da escludere un problema con i driver NVIDIA.

Il discorso cambia se parliamo di path tracing, molto più pesante da gestire e dove AMD fa parecchia fatica: ne è esempio lampante Alan Wake 2, dove la RX 9070 si ferma a 31 FPS medi, offrendo un quarto delle prestazioni della RTX 5070, che può contare sul DLSS 4 con Multi Frame Generation.

Tuttavia, ora la scheda AMD può contare su un alleato in più, il nuovo Fluid Motion Frames. L'ultima versione della tecnologia è un bel passo avanti rispetto al passato, seppur non abbia ancora fatto un’analisi di singoli fotogrammi per valutare la qualità ed eventuali problemi (questo approfondimento arriverà più avanti), durante le sessioni di test e di gioco non ho notato artefatti e il ghosting, il problema principale della prima versione di AFMF, è scomparso quasi completamente.

Si tratta di una novità da non sottovalutare assolutamente, perché di fatto si può raddoppiare il framerate di qualsiasi gioco, arrivando ai 60 FPS anche su Alan Wake 2 con path tracing attivo. L’esperienza di gioco è leggermente peggiore rispetto a quella che si ha raggiungendo nativamente i 60 FPS, ma il gioco risulta estremamente più fluido e godibile rispetto ai 30 FPS che si ottengono usando solo FSR 2. Vale la pena segnalare anche che passando dal path tracing al ray tracing Alan Wake 2 arriva a 40 FPS medi, risultando comunque giocabile anche senza attivare AFMF.

Come va in 4K?

Viste le ottime prestazioni in 1440p, ho deciso di effettuare qualche benchmark anche alla massima risoluzione, per capire se la scheda permette di giocare anche in 4K.

In rasterizzazione la risposta è sì, ma con qualche compromesso nei giochi più pesanti, come Cyberpunk 2077 dove a dettagli Ultra si arriva a 55 FPS medi ed è necessario abbassare la qualità per raggiungere i 60 FPS. Se guardiamo al 99esimo percentile, per poter giocare sempre sopra i 60 FPS in tranquillità bisogna abbassare il livello di dettaglio anche in altri titoli, ma in ogni caso mai in maniera drammatica: anziché giocare in 4K Ultra, potrete giocare a tutto in 4K Alto. Mediamente, la RX 9070 fa meglio della RTX 5070 anche a questa risoluzione, superandola del 13%.

Discorso simile per quanto riguarda il ray tracing: Cyberpunk 2077 è giocabile anche in 4K grazie alla Frame Generation di FSR 3, mentre giochi come Dying Light 2, Dragon Age Veilguard e Star Wars Outlaws hanno bisogno di qualche ritocco alle impostazioni per stare sempre sopra i 60 FPS (a meno che non vogliate affidarvi a Fluid Motion Frames).

Prestazioni con IA e creazione contenuti

Mettiamo un attimo da parte i videogiochi per parlare di intelligenza artificiale e creazione di contenuti. Come anticipato ci sono stati alcuni problemi software che non mi hanno permesso di eseguire tutti i benchmark del caso: Blender Benchmark non riconosce la GPU, DaVinci Resolve va in crash quando usa alcune funzioni IA presenti nel test Esteso di PugetBench. Si tratta di problemi noti che verranno risolti per il lancio della scheda, quindi non avere problemi quando (e se) l’acquisterete.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

RDNA 4 non brilla particolarmente in questi benchmark: nella generazione testo è più lenta della RTX 5070 del 45% in tre casi su quattro (PHI 3.5 Mini, Mistral e LLAMA 3.1) e rimane sempre dietro alla vecchia RX 7900 XT, mentre in DaVinci Resolve è il 13% più lenta della vecchia Radeon e il 5% più lenta della RTX 5070. Per creare contenuti e gestire l’IA la GPU NVIDIA è quindi una scelta migliore.

Consumi e temperature

Chiudiamo come al solito con consumi e temperature, rilevati durante un loop di Cyberpunk 2077 così da simulare una sessione di gioco reale.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Come la sorella maggiore, anche la RX 9070 consuma più di quanto dovrebbe, raggiungendo un picco di 267 watt per poi assestarsi su una media di 233 watt, una manciata un più rispetto al TBP di 220 watt. La scheda consuma però meno della RTX 5070 (circa il 6%), che fa registrare un valore medio di 247 watt.

Ottime invece le temperature, segno che il sistema di raffreddamento usato da XFX funziona in maniera eccellente. La RX 9070 non supera mai i 52°C e si ferma a 51°C medi durante il nostro test, ben 20°C in meno della RTX 5070, che però ha un dissipatore molto più compatto e con sole due ventole. È probabile che le versioni custom della GPU NVIDIA arriveranno a valori simili a questa AMD, ciò non di meno i valori registrati sulla RX 9070 sono ottimi e vi faranno dormire sonni tranquilli, anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intensive.

Verdetto

Per capire quale acquistare tra RX 9070 e RTX 5070 con un budget di circa 650€, dobbiamo analizzare diversi fattori. Parlando di giochi, lo scenario è abbastanza semplice in rasterizzazione: la RX 9070 è più veloce della RTX 5070, permette di giocare benissimo in Quad HD e offre una buona esperienza anche in 4K, con pochi compromessi.

La situazione si complica molto quando passiamo al ray tracing: in linea di massima la RTX 5070 è migliore, merito della maggior diffusione delle sue tecnologie di Frame Generation, singola o multipla che sia. AMD può però contare sul nuovo AFMF, migliorato rispetto alle versioni passate e capace di offrire una buona esperienza di gioco, senza artefatti grafici fastidiosi che si notano durante il gameplay. Se lo inseriamo nell’equazione lo scenario cambia, perché il divario tra le schede si riduce drasticamente e in certi casi la situazione viene addirittura ribaltata.

Nella creazione di contenuti è invece la GPU NVIDIA ad avere la meglio, con prestazioni più convincenti sia nei test di intelligenza artificiale che in quelli di montaggio video.

Le due GPU sono vendute praticamente allo stesso prezzo di listino: la RX 9070 debutta a 649€, la RTX 5070 a 659€. AMD quindi non ha il vantaggio di costare molto meno, come accade invece con la RX 9070 XT, 200€ più economica della RTX 5070 Ti.

Quale scegliere, dunque? A prima vista può sembrare che ci troviamo in uno scenario molto simile a quello delle generazioni passate, dove chi voleva le prestazioni pure più alte sceglieva AMD, mentre chi era interessato al ray tracing optava per NVIDIA. In realtà, però, non è più così: AMD ha migliorato nettamente la gestione del RT e fatica solamente con il path tracing, estremamente pesante da gestire, e può vantare una tecnologia di Frame Generation a livello driver che da un vantaggio considerevole, specialmente nei giochi dove non è presente FSR 3.

Supponendo che il mercato offra entrambe le schede al prezzo di listino (i problemi di prezzo e disponibilità con le schede NVIDIA sono noti, AMD è un’incognita), potremmo concludere così: se volete giocare con ray tracing e path tracing attivo, sfruttando tutte le tecnologie a vostra disposizione per avere framerate elevati e la miglior qualità dell’immagine, allora optate per la RTX 5070; in qualsiasi altro caso, scegliete la RX 9070. È più veloce in rasterizzazione, i 16GB di VRAM la aiutano molto in 4K (e la rendono una scelta migliore per il futuro) e si comporta molto bene anche in ray tracing chiedendo qualche compromesso in termini di qualità dell’immagine, specialmente se si attiva il path tracing nei giochi più pesanti, quando è essenziale usare AFMF per aumentare il framerate.

Tuttavia, se state pensando a una di queste due schede video vi suggerisco di valutare anche la RX 9070 XT. Il perché la differenza di prezzo tra le due Radeon sia così limitata rimane un mistero e possiamo solo avanzare delle ipotesi: magari la resa produttiva del chip non è altissima e di conseguenza ci saranno molte più RX 9070 che RX 9070 XT, o forse AMD pensava di poter vendere le sue GPU a un prezzo più alto, ma dopo l’uscita delle RTX 50 ha deciso di ridurre il suo margine per garantire un rapporto prezzo/prestazioni migliore della concorrenza, non potendo però vendere la RX 9070 a un prezzo ancora più basso.

Quest’ultima teoria spiegherebbe anche perché l’azienda ha deciso all’ultimo momento di non presentare le schede sul palco del CES, aspettando l’uscita dei modelli NVIDIA così da poterle posizionare meglio. In ogni caso, se le GPU dovessero arrivare sul mercato ai prezzi consigliati a mio avviso non ha senso preferire la RX 9070 liscia alla XT, che a fronte di un prezzo più alto dell’8% assicura il 15% di prestazioni medie in più e vi consente di giocare in 4K sia in rasterizzazione che in ray tracing.