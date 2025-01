AMD spiega perché il Ryzen AI Max probabilmente non esisterebbe senza Apple

AMD ha presentato i nuovi chip Ryzen AI Max durante il suo keynote tenutosi al CES 2025. I processori sono delle versioni potenziate dei processori Ryzen AI che arrivano fino a 16 core CPU, 50 core grafici RDNA 3.5 e 128GB di RAM integrata. L'azienda, durante la presentazione ha affermato che offriranno prestazioni nettamente superiori rispetto ai chip Intel, così come li ha confrontati ai recenti M4, e M4 Pro, di Apple.

Questi nuovi processori rappresentano un importante passo in avanti per AMD nel campo dei chip integrati ad alte prestazioni. Combinando potenti core CPU, una robusta componente grafica e un'ampia quantità di memoria unificata, i Ryzen AI Max si propongono come una soluzione all-in-one per sistemi ad alte prestazioni, sfidando direttamente sia Intel che Apple nel segmento premium.

Secondo Joe Macri, vicepresidente di AMD, l'azienda stava già lavorando su questa direzione da tempo:

Stavamo costruendo APU (chip che combinano CPU e grafica integrata n.d.r) mentre Apple usava ancora GPU discrete. Stavano usando le nostre GPU discrete a dirla proprio tutta. Quindi non attribuisco ad Apple l'idea di questa tecnologia, anche se no posso sapere se fossero già al lavoro dietro le quinte sul loro processore proprietario.

Macri, però ha riconosciuto il merito di Apple nell'aver dimostrato, grazie alla sua linea M, che non è obbligatorio avere una scheda grafica separata per offrire prestazioni elevate in tale contesto.

Se non fosse stato per Apple, però, ora i consumatori non sarebbero certi di non avere bisogno di una scheda grafica separata dalla CPU per ottenere prestazioni elevate. Grazie ai loro risultati, abbiamo ottenuto la fiducia necessaria per portare avanti questo progetto.

Lo sviluppo dei Ryzen AI Max ha richiesto ingenti investimenti da parte di AMD. Macri spiega:

Sapevo che potevo costruire un sistema più piccolo, più veloce e offrire prestazioni molto più elevate alla stessa potenza.

I primi test, svolti da AMD, mostrano risultati decisamente promettenti, con delle prestazioni paragonabili a quelle di una PlayStation 5 per quanto riguarda il gaming.

I sistemi equipaggiati con Ryzen AI Max arriveranno sul mercato tra il primo e il secondo trimestre dell'anno. Tra i primi prodotti annunciati ci sono il tablet ASUS ROG Flow Z13 e il laptop HP ZBook Ultra G1a. AMD sostiene che le prestazioni dei nuovi chip siano comparabili a quelle del processore M4 Pro di Apple, superandolo in numerosi benchmark.