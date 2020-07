AMD Threadripper PRO ufficiali, fino a 128 thread di pura potenza dedicata ai professionisti

Connettività e 5G

Parliamo insieme a Mimmo Zappi, di Connettività Internet e 5G. Mimmo Zappi è Sales Director Enterprise e Country Manager Italy in Colt, provider di connettività e cloud services per le imprese e i clienti grossisti nei più grandi hub aziendali in Europa, Asia e Nord America. Mimmo è entrato in Colt nel 2001 come Account Executive e ha portato avanti la sua carriera con ruoli di crescente responsabilità, tra cui Sales Manager con focus su diversi mercati verticali; General Manager per l’Enterprise Business alla guida del business Enterprise P/L in Italia; Vice President per i Vertical Media a livello europeo; Vice President per le strategie e i servizi professionali nella Business Unit Network Services.