AMD resuscita il settore HEDT con i nuovi Threadripper 7000, ora ufficiali

Dopo svariate settimane in cui si sono susseguite indiscrezioni sempre più insistenti, AMD ha finalmente annunciato ufficialmente i nuovi processori Threadripper e Threadripper Pro 7000, che portano una ventata di aria fresca al segmento HEDT e Workstation. Scopriamo tutte le novità.

Threadripper torna nel mercato consumer

Uno degli aspetti più interessanti dei nuovi Threadripper è che la gamma torna finalmente nel mercato desktop consumer: si parla ancora di prodotti destinati al settore HEDT, ma finalmente AMD ha sostituto i vecchi Threadripper 3000, gli ultimi ad essere disponibili per tutti.

CI sono due nuovi chipset, uno dedicato al segmento HEDT, l’altro a quello Pro: per il primo c’è TRX50, che supporta il quad channel, un massimo di 48 linee PCIe 5.0 e fino a 88 linee PCIe utilizzabili. WRX90 è progettato invece per il segmento Pro, supporta memorie a 8 canali e fino a 128 linee PCIe 5.0, per un massimo di 144 linee PCIe totali utilizzabili. Inoltre, WRX90 offre le funzioni di gestione tipiche delle piattaforme Pro e, pur permettendo l’overclock della CPU, quest’ultimo è disabilitato sui sistemi OEM. In entrambi i casi, viene usato il medesimo socket sTR5, inoltre dal momento che il chipset TRX50 supporta anche Threadripper Pro, è possibile costruire un sistema HEDT con 96 core e 128 thread con il top di gamma 7995WX.

La lineup HEDT è composta da tre modelli, tutti basati sulla più recente architettura Zen 4: Threadripper 7980X, che offre 64 core / 128 thread, frequenza massima fino a 5,1 GHz, 320MB di cache totale e TDP di 350 watt, Threadripper 7970X, con 32 core / 64 thread, frequenza fino a 5,3GHz, 160MB di cache e TDP 350 W e Threadripper 7960X, processore 24 core / 48 thread con frequenza anche in questo caso fino a 5,3GHz, 152MB di cache e sempre un TDP di 350 watt.

Secondo i dati condivisi da AMD, Threadripper 7980X supera l’Intel Xeon W9-3495X in tantissimi scenari, dallo sviluppo software al design, fino alle applicazioni di architettura, ingegneria e costruzioni. Qui sotto vi condividiamo il grafico di AMD, dov’è possibile vedere prestazioni fino al 96% superiori nel benchmark Metashape e fino al 76% superiori in Maya.

La nuova linea Threadripper Pro

Il top di gamma del segmento Pro è il Threadripper 7995WX, dotato della bellezza di 96 core/192 thread, frequenza di 2,5GHz che sale fino a 5,1GHz, 128 linee PCIe 5.0 e TDP di 350 watt. Segue poi il Threadripper 7985WX, con stesso TDP e frequenza di boost, ma equipaggiato con 64 core e 128 thread. A seguire ci sono modelli con 32, 24, 16 e 12 core; qui vi lasciamo una tabella con tutte le specifiche tecniche del caso.

Threadripper Pro Core / Thread Frequenza boost / base TDP 7995WX 96 / 192 5,1 GHz / 2,5 GHz 350 W 7985WX 64 / 128 5,1 GHz / 3,2 GHz 350 W 7975WX 32 / 64 5,3 GHz / 4 GHz 350 W 7965WX 24 / 48 5,3 GHZ / 4,2 GHz 350 W 7955WX 16 / 32 5,3 GHZ / 4,5 GHz 350 W 7945WX 12 / 24 5,3 GHZ / 4,7 GHz 350 W

Rispetto alla passata generazione, i nuovi Threadripper Pro 7000 WX offrono, a parità di core, fino al 31% di prestazioni in più in Unreal Engine, fino al 43% in più in Maya e in Corona Rendering e fino al 46% in più in Ansys Simulation, risultando quindi la soluzione giusta per tutti i professionisti che lavorano nei campi di design, grafica, architettura, sviluppo software e così via. Nei diversi scenari, i nuovi Threadripper Pro 7995WX e 7985WX superano l’Intel Xeon w9-3495X, che ha dalla sua “solo” 56 core, una frequenza di boost inferiore e meno linee PCIe.











Prezzi e disponibilità

I nuovi Threadripper e Threadripper Pro saranno disponibili dal prossimo 21 novembre. Non ci sono dettagli sui prezzi della gamma Pro, mentre invece si conosco quelli delle CPU destinate al settore HEDT: Threadripper 7980X costerà 4999 dollari, 7970X 2499 dollari e 7950X 1499 dollari.