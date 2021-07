AMD, trapelati render del nuovo socket AM5

Grazie al noto leaker ExecutableFix, oggi possiamo dare uno sguardo più ravvicinato al nuovo socket AM5 che AMD utilizzerà per i suoi futuri processori basati sulla microarchitettura Zen 4, prendendo il posto dello storico AM4 impiegato ormai da diversi anni per i processori Ryzen e non solo. La prima cosa che salta all’occhio è il passaggio dal tradizionale design PGA (Pin Grid Array) all’LGA (Land Grid Array), utilizzato anche dalla rivale Intel. Per molti, questa scelta può portare solo a dei vantaggi, dato che generalmente è più facile piegare un pin su un processore rispetto a quello su una scheda madre. Inoltre, solitamente le CPU LGA sono più facili da installare e più difficili da danneggiare.

Credit: ExecutableFix

Dato il passaggio ad un nuovo socket, i processori Ryzen 6000 (nome in codice Raphael) rappresenteranno l’inizio di una nuova era per la compagnia. I chip, infatti, oltre a far affidamento sulla microarchitettura Zen 4, che sicuramente introdurrà alcuni miglioramenti a livello prestazionale, saranno realizzati con il processo produttivo a 5nm di TSMC e dovrebbero offrire un massimo di sedici core (trentadue thread) sul probabile modello di punta Ryzen 9 6950X. Inoltre, sarà aggiunto il supporto alle memorie DDR5 e quattro linee PCI Express 4.0 in più (per un massimo di 28). Per quanto riguarda il TDP, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe essere portato ad un massimo di 120W, ma non viene esclusa la commercializzazione di un modello speciale in grado di spingersi sino a 170W.

Credit: ExecutableFix

Ricordiamo che, attualmente, i chip Ryzen 5000 (nome in codice Vermeer), basati sui core Zen 3, sono tra le migliori CPU sul mercato e l’azienda sembra avere risorse sufficienti per riuscire a tenere testa alla concorrente Intel fino all’uscita degli Zen 4, i quali dovrebbero essere lanciati alla fine del 2022.