Avatar di Ospite PvP_Master #848 0
0
boh alla fine sono tutti uguali questi chatbot per aziende
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite AR Beast #564 0
0
Monaco di Baviera interessante scelta, chissà come se la cavano con tutte quelle normative europee che sono una spina nel fianco
Questo commento è stato nascosto automaticamente.