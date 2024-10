Anycubic Kobra 3, stampa multi-color a meno di 400 euro? | Test & Recensione

Molti produttori di stampanti stanno aggiungendo sistemi economici per la stampa multicolore ai proprio modelli, tra cui Anycubic con il suo modello Kobra 3. È possibile acquistare questa stampante a poco più di 500 euro - spesso meno, grazie a delle offerte - vediamo se si tratta di una buona alternativa per chi è alla ricerca di una nuova stampante 3D multi-filamento.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, la Kobra 3 è molto simile alla Bambu Lab A1; il volume di stampa è leggermente più contenuto, mentre la sua velocità massima di stampa è di poco superiore. È dotata di un sistema di livellamento automatico del piatto e input shaping, con accelerometro integrato. Come l'A1, il portafilamenti ACE (il nome del sistema multi-filamento) è dotato di un tubo Bowden dedicato per ogni bobina di filamento, con un hub di commutazione montato direttamente sulla stampante. Questo elimina i punti in cui il filamento potrebbe impigliarsi, problema che può verificarsi con l'AMS originale di Bambu. L'ACE ha il vantaggio aggiuntivo di essere un essiccatore di filamenti riscaldato, con impostazioni automatiche per molti tipi di filamenti, compreso il TPU.

Il problema più grande della Kobra 3 è il software di slicing, che non permette di limitare lo spreco di filamento espulso dalla stampante durante il cambio di colore. Come le macchine Bambu Lab, la Kobra 3 taglia il filamento prima di ritirarlo, creando notevoli quantità di scarti. Manca anche la capacità di utilizzare un "purge object”.

Per risolvere alcuni di questi problemi e ottimizzare gli scarti, è possibile usare un altro slicer, come Orca Slicer.

Installazione, filamenti e calibrazione

Bastano 15 minuti per preparare l'Anycubic Kobra 3 alla prima stampa. Viene spedita quasi completamente assemblata, bisogna solo montare l’estrusore e lo schermo, e connettere i vari tubi.

Kobra 3 è dotata di un sistema di livellamento automatico derivato dai modelli precedenti, a cui si aggiunge la fase di pulizia dell’ugello su una spazzola fissata al piatto di stampa. Tutto il processo avviene in maniera automatica, assieme alla regolazione del sistema di compensazione delle vibrazioni.

L'Anycubic Kobra 3 ha una testina di stampa a trasmissione diretta con un Bowden inverso e un sensore di fine filamento integrato nella testa. Quando si usa una singola bobina s’inserisce il filamento nel tubo, e dopo averlo spinto nella testa di stampa, la stampante fa il resto. Quando si utilizza l'ACE, le bobine vengono collocate negli appositi slot e il filamento viene inserito nell'ingresso filamento per pochi centimetri. Gli ingranaggi della macchina lo afferrano e lo tirano all’interno dei tubi. Il caricamento totale nella testa di stampa viene completato solo all’avviamento della stampa.

I filamenti di Anycubic sono dotati di tag RFID che identificano automaticamente il materiale e il colore del filamento. Quando si utilizza un filamento di terze parti, è possibile inserire manualmente le informazioni sul filamento dallo schermo della stampante o tramite il software di slicing.

Come è fatta

L'Anycubic Kobra 3 assomiglia molto ai prodotti concorrenti. Abbandona il suo design caratteristico nero e blu per una struttura in argento. Ha ancora il logo Anycubic, ora bianco, in cima, e un cavo arancione che stona da design. La ventola di raffreddamento è nascosta dietro una copertura trasparente.

Un pannello anteriore ospita le porte USB per il collegamento di una pendrive e dell’unità ACE, ed è stranamente coperta da una linguetta in gomma, che finirete con il rimuoverla perché altrimenti rimarrà appesa di lato.

Lo schermo è luminoso e facile da usare, inclinato leggermente per migliorare la facilità di lettura. Come la Kobra 2, questa stampante è dotata di binari metallici integrati sugli assi X e Y. Si tratta di una combinazione di due sistemi di movimento popolari: le ruote con scanalatura a V e le aste lineari, che permettono movimenti più fluidi e veloci, oltre a essere più resistenti all'usura. La Kobra 3 ha ancora la stessa grande ventola centrale utilizzata nelle versioni precedenti. Il flusso d'aria viene diretto verso il basso in due condotti che puntano verso l'ugello.

Quest’ultimo può essere cambiato rapidamente, come quello montato sulla Bambu Lab A1. È un ugello monoblocco ispirato al Revo di E3D. L'ACE (Anycubic Color Engine) sembra essere una combinazione del design AMS di Bambu Lab e dell'AMS "lite" della Bambu Lab A1. Mi spiego meglio: l'ACE ha un design simile a una scatola dove le bobine si muovono su rulli, ma con il sistema di tubi dedicati dalla bobina all'estrusore che abbiamo visto nel Bambu AMS lite, di cui abbiamo parlato nella recensione della Bambu Lab A1 Mini. Anche se alcuni potrebbero essere delusi dal fatto che non possono montare la scatola direttamente sulla stampante, penso che sia il meglio dei due mondi. I tubi dedicati per ogni bobina permettono di ritrarre il filamento solo di pochi centimetri dalla testa di stampa per i cambi di colore, soluzione più veloce.

La stampante è anche dotata di sensori nel buffer montato sulla testa di stampa per rilevare ostruzioni dell'ugello. Quando si verificano problemi, la stampante mette in pausa la stampa e invia una segnalazione tramite l'app di Anycubic.

L'ACE funziona anche come essiccatore di filamenti, il che è un grande vantaggio ed elimina la necessità di un ulteriore accessorio.

Prova di stampa

La Kobra 3 è arrivata con diversi modelli di stampa già presenti nella memoria interna. Un primo test ha mostrato qualche problema di velocità, infatti la classica Benchy è stata realizzata in più tempo rispetto a molte altre stampanti. Ottimizzando il profilo tramite lo slicer è però possibile velocizzare la stampa e sfruttare i dati tecnici che non sono differenti rispetto alla Bambu Lab A1. La qualità di stampa non è la migliore che abbiamo visto in termini di omogeneità delle superfici, ma la geometria è ben rispettata, senza particolari difetti.

La stampa multifilamento permette di ottenere gli stessi risultati in termini di qualità del modello, ma lo spreco del filamento è elevato. Su circa 100 grammi di modello lo spreco è di 150 grammi. È possibile ottimizzare, come detto, lo spreco tramite un po’ di lavoro sullo slicer, e ciò ci porta a dire che rispetto ad altre soluzioni multi-colore, questa Kobra 3 è più indicata per gli appassionati con un’esperienza pregressa, piuttosto che ai neofiti.

Sia con PLA che PETG i modelli creati sono stati di qualità soddisfacente, mentre con il TPU è necessario diminuire la velocità di stampa per ottenere un modello senza difetti e una superficie liscia.

Verdetto

La Kobra 3 è una valida alternativa per chi è alla ricerca di una stampante multi-filamento. Il rapporto tra prezzo e prestazioni è buono, quindi la scelta rispetto ad altre stampanti è una questione principalmente di prezzo, volume di stampa o caratteristiche aggiuntive. Tuttavia, questa Anycubic Kobra 3 non è perfetta per chi è alle prime armi, poiché non c’è stato uno sviluppo esteso dello slicer, come ha fatto invece Bambu Lab, e muoversi tra tutti i parametri di stampa non è qualcosa che si impara in 5 minuti.

In ogni caso, la velocità di stampa è notevole e il sistema di gestione dei filamenti funziona bene. Considerate però gli ingombri della stampante più il sistema ACE, che non può essere impilato sopra alla stampante. Se avete questo budget e almeno un po’ di esperienza con le stampanti 3D, acquistate la Kobra 3 senza paura. Se invece volete fare i primi passi, vi consigliamo la Bambu Lab A1 Mini Combo (o la P1S, che però costa di più).