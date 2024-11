465€: il più alto sconto mai applicato su questa stampante 3D

L’Anycubic Photon Mono X 6Ks è una stampante 3D che si distingue per la sua tecnologia e lenti ottiche di precisione. Oggi, grazie al coupon "BFCM15", offre anche un’incredibile opportunità di risparmio. Infatti, il prezzo originale di 649€ è ridotto a soli 184€, con un risparmio totale di 465€, uno dei più alti mai registrati per una stampante 3D. Se siete appassionati di questo mondo e desiderate fare il grande passo, questo è il momento ideale per iniziare, con un investimento davvero accessibile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 15€ durante il checkout

Vedi offerta su Anycubic

Anycubic Photon Mono X 6Ks, chi dovrebbe acquistarla?

L'Anycubic Photon Mono X 6Ks è l'alleata perfetta per appassionati di stampa 3D e utenti che cercano precisione e alta risoluzione nei loro progetti. Con la sua tecnologia Anycubic LightTurbo e le lenti ottiche di precisione, questo modello garantisce una luce stabile e uniforme, che elimina strati e linee a griglia per risultati più lisci. La velocità di stampa variabile da 15 a 60 mm/h permette di raggiungere l'obiettivo desiderato più rapidamente, ideale per chi necessita di produrre modelli in tempi ridotti senza compromettere la qualità.

Inoltre, la sua generosa dimensione di stampa supporta la realizzazione di progetti ambiziosi o la produzione di più oggetti simultaneamente, risparmiando tempo e materiali. Gli utenti che privilegiano dettagli di alta qualità troveranno nell'Anycubic Photon Mono X 6Ks uno strumento indispensabile, grazie allo schermo di esposizione monocromatico 6K che assicura una risoluzione eccezionale fino a 5760x3600px.

Questa caratteristica, unita a un alto rapporto di contrasto, promette una riproduzione fedele dei più minuti dettagli dei modelli 3D. L'incisione laser garantisce inoltre un'aderenza superiore della piattaforma di stampa, riducendo notevolmente il rischio di cadute o deformazioni durante la stampa. La sua stabile guida dell'asse Z, dotata di tecnologia anti-gioco, offre una precisione al micron, fondamentale per chi cerca risultati professionali. L'Anycubic Photon Mono X 6Ks si rivela quindi lo strumento ideale per chi non si accontenta e ambisce alla massima espressione della stampa 3D.

Vedi offerta su Anycubic