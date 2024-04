AOC Graphic Pro U3: monitor da sogno per artisti e designer a un prezzo incredibile

Nella splendida cornice di Valencia, AOC ha recentemente annunciato con orgoglio il lancio della Serie Graphic Pro U3, una nuova linea di monitor progettati specificamente per soddisfare le esigenze dei professionisti creativi.

Questa serie si distingue per la sua eccezionale precisione dei colori, le caratteristiche all'avanguardia, il design elegante e un prezzo estremamente competitivo. Una serie di dettagli che la rendono una scelta ideale per fotografi, artisti, designer e creativi di ogni tipologia.

La serie Graphic Pro U3 comprende tre modelli diversi, ognuno progettato per soddisfare esigenze specifiche. I modelli includono due monitor da 27′′, con risoluzioni QHD e 4K UHD, e un monitor più grande da 31.5′′ con risoluzione 4K UHD.

Artem Khomenko, responsabile del Product Management presso AOC, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel fornire strumenti di alta qualità per i creativi, dichiarando che la serie Graphic Pro U3 rappresenta un nuovo capitolo nella storia di AOC, offrendo monitor con un eccezionale precisione cromatica, grazie a una pre-calibrazione hardware realizzata attraverso il sistema Calman, e una versatilità mai vista prima.

Una delle caratteristiche più significative della serie Graphic Pro U3 è proprio la sua certificazione Calman Ready, che consente una calibrazione precisa dei colori per un'immagine ottimale. Questa calibrazione è particolarmente importante per i professionisti che richiedono una riproduzione accurata dei colori nel loro lavoro.

Inoltre, la serie Graphic Pro U3 offre parecchia versatilità per quanto riguarda la connettività, includendo porte HDMI, DisplayPort e USB-C, per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti.

Inoltre, la presenza delle porte USB-C consente ai professionisti di collegare facilmente dispositivi esterni ai monitor AOC, quali tavolette grafiche e lettori di schede, che verranno riconosciuti senza problemi.

Infine, il design della Serie Graphic Pro U3, premiato con il Red Dot Design Award 2023, la rende non solo funzionale ma anche estremamente elegante. I monitor sono dotati di un supporto regolabile in altezza e sono prodotti con materiali riciclabili, dimostrando l'impegno di AOC per la sostenibilità ambientale.

L'aspetto più incredibile, però, risiede nel prezzo, visto che la serie Graphic Pro U3, che sarà disponibile a partire da giugno 2024, presenta dei prezzi di listino che variano dai 349€, fino ai 589€, a seconda del modello scelto, mostranod ancora una volta l'enorme impegno di AOC nel proporre monitor incredibilmente performanti a un prezzo estremamente competitivo.

Con questa nuova serie di monitor, AOC si impegna a fornire agli artisti, e ai professionisti del settore, una scelta di strumenti incredibili per realizzare le loro visioni.