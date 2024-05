AMD RDNA 5 sarà una rivoluzione come i primi Ryzen: il dominio di NVIDIA è a rischio?

Il leaker wjm47196, noto per le sue previsioni nel settore hardware spesso accurate, è tornato con nuove rivelazioni e alcuni dettagli riguardanti le future schede grafiche Radeon e le evoluzioni dell'architettura AMD.

Inizialmente, l'attenzione era rivolta all'arrivo della serie Radeon RX 8000 con architettura RDNA4. Tuttavia, secondo le recenti informazioni divulgate da wjm47196, sembra che AMD abbia radicalmente modificato i propri piani. L'RDNA4, anziché essere un'evoluzione significativa, sembra essere stata ridimensionata a un semplice bug fix per l'attuale architettura RDNA3.

Ciò significa che le prestazioni migliorate e una maggiore efficienza, paragonabili alla Radeon RX 7900 XT, saranno il focus principale di questa nuova iterazione. Inoltre, si prevede un significativo miglioramento nella tecnologia del ray tracing, che dovrebbe essere sfruttato anche dalla prossima console PS5 Pro.

Tuttavia, la sorpresa più grande riguarda l'annuncio della cancellazione delle GPU di fascia alta, note come Navi 41. AMD sembra infatti aver spostato le proprie risorse su un progetto successivo, denominato RDNA5. Questa nuova architettura potrebbe rappresentare un'evoluzione significativa nel panorama delle schede grafiche AMD, paragonabile al lancio della serie Zen avvenuto nel 2017.

Secondo le indiscrezioni, RDNA5 potrebbe cambiare nome in Navi 5. La sua comparsa è stata già segnalata in alcuni documenti Microsoft relativi alla prossima console Xbox, prevista per il 2028. Le GPU basate su RDNA5 non hanno ancora una data di uscita definitiva, ma è improbabile che arrivino prima della fine del 2025 o dell'inizio del 2026. Si prevede inoltre un cambio di nome per la linea Radeon RX, seguendo il modello della serie Ryzen AI serie 100.

In aggiunta, altre indiscrezioni indicano che un ex team di Xilinx, società acquisita da AMD, stia lavorando a un nuovo software AI per il software ROCm (Radeon Open Compute Platform), suggerendo un'ulteriore espansione delle capacità di calcolo delle future schede grafiche AMD.