Manor Lords è un successo incredibile: un milione di copie vendute in sole 24 ore!

Nel nostro recente provato di Manor Lords, vi abbiamo raccontato quanto il gestionale a tinte strategiche di Hooded Horse ci abbia lasciato positivamente colpiti per la sua originalità.

La nostra analisi preliminare si concludeva augurandoci il meglio per il periodo di Early Access in cui il gioco sarebbe entrato da li a breve. Quello che non ci aspettavamo, però, era una riposta così positiva da parte dei giocatori di tutto il mondo.

Hooded Horse, tramite un post su X, ha annunciato che Manor Lords ha venduto oltre un milione di copie nella sua prima giornata di Early Access, segnando un traguardo incredibile per un gioco di questa tipologia e mostrando, ancora una volta, che quando passione e qualità si fondono assieme, il pubblico lo riconosce.

Sempre su X è stato rivelato che il gioco ha stabilito un record di giocatori contemporanei, segnando un picco di 170.082 utenti. Questo record, come affermato da Hooded Horse, è incredibile non solo per il genere dei giochi strategici, ma anche in senso più ampio, andando a includere quel macro settore che include gestionali, simulatori di civiltà e altre tipologie di strategici.

Il successo di Manor Lords sembra destinato a continuare nel tempo, con il gioco che continua a vendere grazie al passaparola e all'interesse suscitato nei giocatori. Inoltre, essendo ancora in Early Access, il gioco sarà soggetto a regolari aggiornamenti, il che potrebbe mantenere alto l'interesse degli acquirenti nel corso dei prossimi mesi.

Ovviamente è ancora presto per decretare di ritrovarci di fronte a un altro fenomeno analogo a quello che ha visto protagonista Baldur's Gate III, ma il fatto che Manor Lords proponga pochi contenuti in questa sua versione embrionale, oltre a una serie importante di imperfezioni su cui il team di sviluppo è già attivamente al lavoro per correggerle, il raggiungimento di questo incredibile traguardo è sicuramente promettente

Se siete interessati anche voi a provare Manor Lords, il gioco è attualmente disponibile al prezzo di 29,99€, grazie a un'offerta di lancio (valida fino al 10 maggio) che lo sconta del 25% rispetto al prezzo originale di 39,99€.