Nuovi Mac M4 e iPad mini 7, ecco quando saranno annunciati

Apple si prepara a lanciare una serie di nuovi prodotti il 1° novembre, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On. L'evento di presentazione si terrà a fine ottobre, ma i dispositivi saranno disponibili una settimana dopo.

Tra i prodotti attesi ci sono i MacBook Pro da 14 pollici con chip M4, versioni più potenti da 14 e 16 pollici con M4 Pro e M4 Max, un nuovo iMac con M4, un Mac mini ridisegnato con M4 e M4 Pro, oltre a un nuovo iPad mini. Non viene invece menzionato l'iPad entry-level, la cui uscita sembra essere slittata al prossimo anno.

Apple rinnoverà la sua lineup di dispositivi con i nuovi chip M4

Gurman anticipa anche i piani di Apple per la prima metà del 2025, che includono MacBook Air da 13 e 15 pollici con M4, un nuovo iPhone SE, iPad Air da 11 e 13 pollici, nuove Magic Keyboard per iPad Air e un AirTag aggiornato.

Per quanto riguarda i Mac più potenti, sono in sviluppo nuovi Mac Studio e Mac Pro con chip M4, ma verranno lanciati più avanti: il Mac Studio probabilmente a metà anno, mentre il Mac Pro verso fine 2025.

Questi aggiornamenti seguono le aspettative del settore e preparano il terreno per l'arrivo dell'iPhone 17 e dei Mac con chip M5 nell'autunno del prossimo anno, dando il via a un nuovo ciclo di rilasci per Apple.