Asahi Linux porta i giochi tripla A su Apple Silicon

Il team di sviluppo di Asahi Linux ha annunciato la compatibilità dei driver in versione alpha per eseguire giochi Windows x86 su hardware Apple Silicon basato su architettura ARM. Questo rende Asahi Linux la prima distribuzione Linux al mondo a raggiungere tale risultato.

Il toolkit di Asahi Linux ora supporta l'emulazione x86 e la compatibilità Windows attraverso i suoi driver Vulkan 1.3. Asahi Linux è l'unica distribuzione che fornisce driver conformi OpenGL, OpenCL e Vulkan per l'hardware ARM di Apple, rendendo possibile il gaming AAA x86 su Linux.

Asahi Linux rende possibile il gaming AAA x86 su hardware ARM di Apple

Lo stack di traduzione di Asahi comprende ben quattro livelli per far funzionare i giochi Windows x86:

FEX emula le istruzioni x86 per funzionare su hardware ARM

Wine traduce il codice Windows in Linux

DVK e Proton si occupano di tradurre le chiamate API DirectX in Vulkan

Un'ulteriore complessità è rappresentata da un workaround per le dimensioni delle pagine di memoria: i sistemi Apple utilizzano pagine da 16K, mentre i giochi Windows x86 si aspettano pagine da 4K. Gli sviluppatori di Asahi virtualizzano quindi un kernel Linux ARM secondario con una diversa dimensione delle pagine per aggirare questa limitazione.





La compatibilità x86 Windows di Asahi è attualmente in fase alpha e gli sviluppatori stanno lavorando per una versione 1.0. Tra i problemi da risolvere c'è l'incompatibilità con le texture sparse sul driver Vulkan 1.3 Honeykrisp di Asahi, necessarie per supportare più giochi DX12.

Nonostante ciò, diversi giochi come Cyberpunk 2077, Hollow Knight, Portal 2, Fallout 4 e Control sono stati mostrati funzionanti attraverso il layer di compatibilità di Asahi per giochi Windows x86.

Se volete saperne di più, e rimanere aggiornati sulle prossime release, vi consigliamo di seguire il blog di Asahi Linux.